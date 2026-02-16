INS anunță că inflația rămâne aproape de 10%. Viața tot mai scumpă în 2026: românii plătesc cu 60% mai mult la curent și cu 25% mai mult la cafea
Postat la: 16.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Inflația rămâne la un nivel alarmant pentru români la început de 2026, în pofida unei ușoare scăderi față de finalul anului trecut. Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată că rata anuală a inflației în luna ianuarie 2026, comparativ cu ianuarie 2025, a fost de 9,6%, practic la același nivel ridicat cu care economia a încheiat anul trecut.
Potrivit comunicatului referitor la „Inflația și evoluția prețurilor de consum: ianuarie 2026", indicele prețurilor de consum a crescut în ianuarie cu 0,86% față de decembrie 2025, iar rata medie a modificării prețurilor în ultimele 12 luni a fost de 7,7%. În termeni anuali, scumpirile continuă să apese puternic asupra bugetelor gospodăriilor.
Cele mai mari creșteri s-au înregistrat în sectorul serviciilor, unde prețurile sunt cu 11,59% mai mari decât în ianuarie 2025, urmate de mărfurile nealimentare, cu un avans de 9,99%, și de produsele alimentare, cu 7,86%, potrivit datelor detaliate ale INS.
În zona serviciilor, presiunea pe bugetele familiilor este tot mai vizibilă. Biletele CFR sunt mai scumpe cu 24,40% față de anul trecut, iar serviciile de igienă și cosmetică au crescut cu 17,75%. Alte servicii cu caracter industrial au înregistrat un salt de 16,84%, iar reparațiile auto s-au majorat cu 14,67%.
Chiriile sunt mai mari cu 8,27% față de ianuarie 2025, în timp ce asistența medicală a consemnat o creștere de 13,16%. Transportul urban s-a scumpit cu 11,23%, iar cel interurban rutier cu 8,28%. Singura ieftinire notabilă din această categorie a fost la serviciile poștale, unde tarifele au scăzut cu 3,44%.
Datele din anexa comunicatului arată că, per total, serviciile au crescut cu 1,56% doar în luna ianuarie față de decembrie, confirmând ritmul susținut al scumpirilor în acest segment, care a devenit principalul motor al inflației.
În categoria mărfurilor nealimentare, energia electrică rămâne principala sursă de presiune, cu o creștere anuală de 59,33%, pe fondul eliminării schemei de plafonare a prețurilor. Datele din anexă indică un nivel de 159,33% față de ianuarie 2025 la energia electrică, reflectând impactul încetării măsurilor de sprijin.
Energia termică este mai scumpă cu 15,61%, iar combustibilii cu 3,46%. De asemenea, cărțile, ziarele și revistele au crescut cu 10,10%, detergenții cu 9,10%, iar medicamentele cu 4,09%. Spre deosebire de lunile anterioare, în ianuarie nu s-au mai înregistrat scăderi de preț la mărfurile nealimentare.
La alimente, scumpirile sunt consistente și afectează produse de bază. Cafeaua s-a majorat cu 24,66% într-un an, fructele proaspete cu 17,14%, iar produsele din zahăr și mierea cu 13,83%. Laptele de vacă este mai scump cu 10,95%, pâinea cu 9,91%, iar carnea de bovine cu 11,99%. Ouăle au crescut cu 13,06%, iar uleiul cu 10,52%. Există și câteva ieftiniri punctuale, precum cartofii sau făina, însă acestea nu reușesc să compenseze valul generalizat de scumpiri.
Indicele total al prețurilor de consum a ajuns la 109,62% în ianuarie 2026 față de ianuarie 2025, ceea ce confirmă menținerea inflației la un nivel ridicat pentru al doilea an consecutiv. În plus, din ianuarie 2026, jocurile de noroc au fost incluse în calculul IPC, ceea ce poate influența structura coșului de consum.
Excluderea anumitor componente arată că inflația rămâne ridicată chiar și fără combustibili sau produse reglementate, semn că presiunile sunt răspândite în economie. Spre exemplu, IPC exclusiv produsele cu prețuri reglementate a fost de 100,67% în ianuarie față de luna anterioară.
