China a dezvăluit un proiect care îngrozește planeta: ce este Luanniao, nava-mamă care poartă un arsenal greu de imaginat
Postat la: 16.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
În ianuarie 2026, televiziunea publică din China a difuzat o animație care a atras rapid atenția la nivel global: o navă spațială de mari dimensiuni, cu formă triunghiulară, denumită Luanniao. Conceptul prezentat vizează dezvoltarea unui portavion spațial capabil să lanseze avioane de luptă fără pilot direct din orbită.
La scurt timp după difuzare, informațiile au fost preluate de presa internațională, alimentând întrebări cu privire la natura proiectului, dacă este vorba despre un program real aflat în dezvoltare sau doar despre un exercițiu de imagine.
Inițiativa este prezentată în contextul rivalității tehnologice dintre China și Statele Unite, al investițiilor majore în inteligență artificială și sisteme de armament de ultimă generație, dar și pe fondul tensiunilor regionale, inclusiv cu Japonia, în jurul statutului Taiwanului.
Potrivit materialului video, Luanniao ar urma să aibă o lungime de 242 de metri și o anvergură de 684 de metri. Nava este estimată să intre în serviciu în jurul anului 2050, ca parte a programului Nantianmen.
Lansat în 2017, programul Nantianmen are ca obiectiv dezvoltarea unui sistem de luptă integrat, care să includă avioane hipersonice, drone autonome controlate prin inteligență artificială, arme cu energie dirijată, precum laserele, și platforme spațiale de tip portavion.
Ideea centrală este simplă, dar radicală: mutarea platformei de proiecție a forței în spațiu, deasupra razei de acțiune a apărărilor antiaeriene clasice, inclusiv a rachetelor sol-aer. De acolo, Luanniao ar urma să desfășoare aparate de luptă fără pilot. Capacitatea declarată impresionează: până la 88 de avioane autonome Xuan Nu.
Spre deosebire de dronele de atac așa cum le știm astăzi, acestea sunt gândite mai aproape de configurația și misiunile avioanelor de vânătoare moderne, cu viteze mari, radare avansate și capacitatea de a lansa rachete hipersonice. Cu alte cuvinte, o escadrilă completă, dar fără piloți la bord.
Rămâne însă dilema pe care specialiștii o formulează fără ezitare: cât de fezabil este, din punct de vedere tehnologic, un astfel de portavion al viitorului? Peter Layton, expert britanic în domeniul apărării, afiliat Griffith Asia Institute din Australia, consideră că proiectul este, cel puțin pentru moment, nerealist.
Argumentul său pornește de la fizică: a ține în zbor, la limita spațiului, o structură de asemenea dimensiuni ar cere cantități imense de combustibil și, mai ales, un tip de propulsie care încă nu există. Iar dacă soluția ar fi plasarea pe orbită, apare o altă problemă pe care o cunoaștem deja prea bine - aglomerația de deșeuri spațiale. O coliziune ar putea produce avarii ireversibile, cu efecte în lanț.
Din această perspectivă, Layton vede în Luanniao mai degrabă un exercițiu de comunicare: un mod de a insufla încredere publicului intern și, în același timp, de a proiecta putere în fața vecinilor și a rivalilor.
Pe de altă parte, comentatori chinezi susțin că proiectul există, că se află în lucru, și că discuția reală nu este dacă tehnologia va deveni posibilă, ci când. Deocamdată, nu doar portavionul Luanniao rămâne la granița dintre planșeta de proiectare și science-fiction.
Întregul ecosistem promis în jurul lui - de la arme cu energie dirijată până la avioanele autonome Xuan Nu - trăiește încă în registrul conceptelor. Imaginile prezentate au ridicat însă miza dezbaterii: între demonstrația de forță și fezabilitatea tehnică, promisiunea unui portavion care patrulează deasupra Pământului pune, din nou, tehnologia în centrul competiției geopolitice.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Tablou dispărut din România de 79 de ani, blocat la New York: statul român strânge dovezi pentru a cere înapoi o operă de 9 milioane de euro
Guvernul Romaniei face eforturi sa recupereze tabloul "Sfantul Sebastian", atribuit pictorului El Greco, blocat la o cas ...
-
INS anunță că inflația rămâne aproape de 10%. Viața tot mai scumpă în 2026: românii plătesc cu 60% mai mult la curent și cu 25% mai mult la cafea
Inflația ramane la un nivel alarmant pentru romani la inceput de 2026, in pofida unei ușoare scaderi fața de finalul anu ...
-
Visul umed al Ursulei: A apărut un combustibil care va revoluționa sistemul de încălzire actual prin stocarea luminii și eliberarea treptată de căldură
Ursula von der Leyen impreuna cu birocratii de la Bruxelles au cerut de mult renuntarea la centralele de apartament, pe ...
-
Apar ipoteze șocante în cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia
Sambata la pranz, in orașul italian Bergamo, o familie a trecut prin momente de groaza in timp ce se afla la cumparaturi ...
-
Lovitura devastatoare pe care putea-o primi Regele Charles: ar fi o rușine fără margini pentru familia regală
Prințul Andrew Mountbatten-Windsor trece printr-un moment critic care ar putea schimba definitiv atat viața sa, cat și i ...
-
Grupul Wagner se reprofilează - Ce misiuni primesc acum foștii mercenari ai lui Prigojin
Oficialii serviciilor de informații din Occident afirma ca recrutorii și propagandiștii care au lucrat anterior pentru g ...
-
UE vrea Euro digital cat mai repede. Un CBDC care va controla toate finanțele cetațenilor prin aceasta moneda programabilă
Uniunea Europeana avanseaza rapid cu proiectul euro digital, oficial vazut ca o soluție strategica pentru reducerea depe ...
-
Dosarele Epstein. Prințul Andrew, implicat în scheme financiare și întâlniri secrete în China. Se cere o anchetă
Un nou dosar exploziv readuce in prim-plan numele fostului Prinț Andrew - sau Andrew Mountbatten-Windsor, așa cum apare ...
-
Google, avertisment pentru Uniunea Europeană pentru perspectivă „suveranistă" din mediul digital. Ce riscăm dacă ne îndepărtăm de SUA
Google transmite un mesaj direct catre Bruxelles, vorbind despre dorința Europei de a reduce dependența de tehnologiile ...
-
Atacuri spațiale, impulsuri electromagnetice și haos pe Pământ - scenariul celui de-al Treilea Război Mondial
De la sateliți transformați in rachete pana la pene de curent care lasa orașe intregi in bezna, un razboi total in spați ...
-
„O femeie din România a ucis 10 persoane". Misterioasa româncă din grupul „turiștilor lunetiști" care vânau civili și copii în Sarajevo
Apar noi detalii șocante in scandalul internațional cunoscut sub denumirea de „Sarajevo safari", in care milionari ...
-
Independență digitală a UE e egală cu zero: realitatea arată o dependență profundă de SUA și de gigantii Tech
Uniunea Europeana evoca frecvent concepte precum „autonomia strategica" și „suveranitatea digitala". Cu toat ...
-
Incident șocant în Italia: Un român a încercat să răpească o fetiță de un an și jumătate chiar de lângă părinții ei
Un roman a incercat sa rapeasca o fetița de un an și jumatate dintr-un supermarket din Bergamo, Italia, chiar cand aceas ...
-
Un cercetător sceptic față de „sindromul Havana" a testat pe sine o armă secretă. Ce i s-a întâmplat?
Un om de știința din Norvegia, care respingea teoria potrivit careia armele cu energie dirijata ar putea provoca așa-num ...
-
Numele unei judecătoare a CCR, folosit de mafioți ucraineni. „E foarte gravă și extrem de ciudată folosirea numelui meu"
Numele unei judecatoare de la Curtea Constituționala a Romaniei a fost folosit in mod fraudulos intr-o operațiune de pre ...
-
Cât e pensia specială a lui Giani, judecătorul CCR aflat în concediu paternal. Magistratul care nu vrea reformă a primit 90.000 de euro dar de nuntă
Judecatorul constituțional Gheorghe Stan, numit la CCR de Parlamentul Romaniei la propunerea Partidului Social Democrat ...
-
„Poliția" TikTok - Compania recrutează români pentru cenzura așa-zisului "conținut sensibil" în România
TikTok recruteaza in aceasta perioada romani pentru poziții de analiza și verificare a conținutului din platforma, postu ...
-
E Game Over: Gigantul tehnologic chinez Baidu integrează agentul AI OpenClaw în aplicaţia sa de căutare
Gigantul tehnologic chinez Baidu va oferi utilizatorilor aplicatiei sale principale de smartphone acces direct la agentu ...
-
Nicușor Dan vs Maia Sandu: cum a ajuns Chișinăul să conteze mai mult decât Bucureștiul la Conferința de Securitate de la München
Conferința de Securitate de la München (MSC), care se desfașoara in perioada 13-15 februarie 2026, ramane unul dint ...
-
România e țara europeană cu cei mai mulți "imigranți ilegali" arestați de ICE în ultimii cinci ani
Romania este țara europeana cu cei mai mulți cetațeni arestați de Serviciul de Imigrare și Vama (ICE) al SUA in ultimii ...
-
Metoda prin care mulți români câștigă mii de lei pe lună: "Erau doar gunoaie pe care le aveam prin casă"
Vanzarea obiectelor la mana a doua a trecut printr-o transformare spectaculoasa in Romania, mutandu-se din piețele prafu ...
-
Incident la Jocurile Olimpice: un român a rupt clanța vestiarului și a blocat Germania înainte de aurul olimpic la sanie
Germania a caștigat clar proba de ștafeta mixta la sanie de la Jocurile Olimpice de iarna de la Milano Cortina, insa suc ...
-
TikTok te urmărește incontinuu chiar dacă nu folosești aplicația în mod direct: iată cum funcționează și cum colectează datele tale prin pixeli. Se poate ajunge la șantaj!
TikTok iși extinde imperiul de colectare a datelor, iar evitarea aplicației nu te va proteja. TikTok ține evidența a tot ...
-
Minerale rare, documente secrete și un proiect pe termen lung. De ce devine Bihor Sud un punct strategic pentru România
Minerale considerate critice la nivel strategic au fost identificate in perimetrul minier Bihor Sud, iar exploatarea lor ...
-
Medicamente scoase de pe piață în UE după riscuri grave pentru creier
Un tratament folosit de zeci de ani impotriva viermilor paraziți urmeaza sa dispara din farmacii in Uniunea Europeana, d ...
-
Ursula face un apel ferm la München: UE să renunţe la unanimitate și să fie capabilă să se apere singură
Uniunea Europeana ar trebui sa „dea viata" unui pact de aparare reciproca inscris in tratatul sau fondator, a decl ...
-
E sau nu e efectul vaccinului Covid? Cazurile de cancer explodează în Uniunea Europeană: Cel puțin una dintre cauze este controversată
Numarul cazurilor de cancer explodeaza in Europa. Cancerul ramane a doua cauza de deces in Uniunea Europeana (UE). State ...
-
Ce studii are, de fapt, președintele Nicușor Dan? Fostă judecătoare cere documente oficiale în instanță. „Avem dreptul să cunoaştem adevărul"
Un demers juridic cu potențial exploziv a fost inițiat la Tribunalul Botoșani, unde o fosta judecatoare solicita oficial ...
-
Nou protest la Ambasada Iranului. Iranienii din România sunt solidari cu populația iraniană asuprită
Peste o suta de persoane s-au adunat sambata, 14 februarie, in fața Ambasadei Republicii Islamice Iran de la București p ...
-
New York Times a calculat ca averea lui Donald Trump a crescut oficial cu 1,4 miliarde de dolari de cand e președinte al SUA dar în realitate cu mult mai mult
De cand este președinte, averea personala a lui Donald Trump a crescut cu cel puțin 1,4 MILIARDE de dolari, au calculat ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu