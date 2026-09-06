Doi concurenți de la Insula Iubirii s-au certat pe Instagram și au dezvăluit secrete din emisiune. Au încercat să șteargă totul

Prințul Marco și Bianca Iotu au avut un schimb de replici pe Instagram, în care au făcut mai multe referiri la experiența de la „Insula Iubirii". Comentariile au fost ulterior șterse. Unele dintre mesajele celor doi ar putea intra în contradicție cu obligațiile de confidențialitate asumate de concurenți.

Discuția a început după o postare ironică a Biancăi Iotu despre Remi. „A vrut Remi să facă test drive? Da. I-a mers doar cu Dacia și Lupo? Nu. Avea toată reprezentanța Mercedes acasă? Da", a scris aceasta.

„Știți cum e și cu test drive-ul ăsta. Îl faci, dar mașina nu se ridică la așteptările tale", a adăugat Bianca.

Schimb de replici între Bianca și Marco

Marco a intervenit în comentarii și i-a transmis Biancăi: „Ești Fiat". „Lasă că ești tu dric", i-a răspuns aceasta.

Discuția a continuat cu o nouă referire la Remi. „Eu zic că Remi conduce G-Class acum! Dar tu nu știi ce este G-Class", a scris Marco.

Bianca a făcut apoi trimitere la ceea ce s-ar fi întâmplat în timpul filmărilor. „Focusează-te pe tine. Cred că ai uitat ce ai făcut pe Insulă", a spus aceasta.

Un urmăritor le-a atras atenția că astfel de informații ar putea fi dezvăluite înainte de difuzarea completă a sezonului. „Cred că nu aveți voie să spuneți asta și ar fi frumos pentru noi, spectatorii, să înțelegem ce s-a întâmplat acolo, până la final", a scris acesta.

La scurt timp, comentariile au fost șterse. Participanții la emisiune au obligații de confidențialitate privind informațiile din timpul filmărilor. Antena 1 nu a anunțat însă public, în informațiile prezentate, dacă cei doi au fost sancționați sau dacă a constatat oficial o încălcare a contractului.