Bătălia pentru Arctica - Putin prezintă mândria Flotei Nordului
Postat la: 18.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Preşedintele rus, Vladimir Putin, a cerut marţi să se continue consolidarea poziţiilor Rusiei în Arctica, sarcină pe care a calificat-o drept istorică, în timp ce prezida, de la Kremlin, prin videoconferinţă, ceremonia de lansare a construcţiei spărgătorului de gheaţă nuclear "Stalingrad", informează EFE.
"Provocările cu care ne confruntăm sunt, fără a exagera, istorice. Trebuie să consolidăm în mod constant poziţia Rusiei în Arctica, să exploatăm pe deplin potenţialul logistic al ţării noastre şi să garantăm dezvoltarea unui promiţător coridor de transport arctic de la Sankt Petersburg până la Vladivostok", a declarat preşedintele Putin, conform imaginilor transmise de posturile de televiziune ruse.
Rusia, a spus el, "va continua, în pofida tuturor dificultăţilor actuale, să îşi extindă capacităţile flotei sale de spărgătoare de gheaţă, dezvoltând construcţia navală naţională şi creând progrese ştiinţifice şi tehnologice revoluţionare". "Rusia este astăzi singura ţară din lume capabilă să producă în serie spărgătoare de gheaţă nucleare puternice şi fiabile. Şi, ceea ce este crucial, folosind propriile noastre tehnologii naţionale", a subliniat Vladimir Putin.
"Stalingrad", al şaselea spărgător de gheaţă nuclear din cadrul proiectului 22220, este o navă cu o lungime de 173,3 metri şi o lăţime de 34 de metri, fiind dotat cu un reactor de nouă generaţie RITM-200. Nava este capabilă să spargă o gheaţă cu o grosime de trei metri. Rusia este singura ţară din lume care deţine o flotă de spărgătoare de gheaţă nucleare, compusă în prezent din opt nave, la care se adaugă 34 de spărgătoare de gheaţă diesel.
"Noul spărgător de gheaţă 'Stalingrad' va purta acest nume cu mândrie. În condiţiile dure ale Arcticii, deschizând calea printre gheţuri, va deveni un simbol în plus al talentului, puterii şi energiei creative a poporului nostru, al capacităţii sale de a concepe şi de a executa cele mai îndrăzneţe planuri şi de a persevera în cele mai dificile momente", a subliniat liderul de la Kremlin, citat de EFE.
