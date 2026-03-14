Cum funcționează rețeaua digitală a escortelor din România? O cercetare pe surse deschise
Postat la: 14.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Pe un forum românesc cu peste un milion de postări, utilizatorii evaluează femeile ca pe produse: notă la aspect, notă la „servicii", notă la „raport preț-calitate". Există topuri, premii anuale, ghiduri pentru începători și avertizări despre „țepe". Platforma se numește Nimfomane. A fost documentată foarte bine de către cei de la PressOne într-o investigație recentă.
Am făcut cercetarea folosind mijloacele și designul metodologic de la școala mea doctorală. Sper ca profesorii mei să fie îngăduitori cu ceea ce fac eu aici. Are un scop exclusiv științific. Această investigație a cartografiat ecosistemul în mare parte: de unde vin anunțurile, cum circulă recenziile, cine agregă și filtrează informația, în ce zone sunt localizate fizic apartamentele gazdă și ce spun numerele de telefon despre identitățile real asumate.
Avem:
Stratul 1: Anunțurile brute. Publi24, FemeiSex, Anuntul publică zilnic mii de anunțuri de escorte (poze, numere de telefon, tarife, servicii). Nimeni nu verifică nimic. Publi24, unul dintre cele mai mari site-uri de anunțuri din România, are o secțiune dedicată „Escorte". Haos total.
Stratul 2: Forumurile de recenzii. Utilizatorii iau numerele de pe Publi24, merg la „întâlniri" și postează recenzii detaliate pe Nimfomane și DDCForum. Thread-urile ajung la mii de postări pentru „fetele populare". Corina din zona Piața Alba Iulia are 4.000 de răspunsuri. Ally RoXX din Sector 1 are 11.700. Simona are 6.300. Fiecare postare include detalii despre locație (bloc, etaj, interfon), servicii exacte, tarife, aspect fizic. Un ghid intern intitulat „Ghid de mers la escorte" le explică utilizatorilor noi cum să evalueze și ce să noteze. Consumatorii și-au creat deja un traseu: aleg după pozele din anunțuri și verifică atent recenziile pe forumuri.
Stratul 3: Agregatorii filtrați. De exemplu, site-ul escorterecomandate extrage recenziile cu volum suficient din Nimfomane, calculează medii și publică un „Top 10 Escorte București" actualizat periodic, cu note (ex. Tasha – 9,40/10, Tanya Lux – 9,34/10). Tarifele sunt preluate din anunțurile Publi24 active. Totul este cross-verificat pe numere de telefon. Matching-ul între cele două platforme este de 75–80%: aceleași femei, aceleași numere, aceleași tarife. Poze colorate mari și frumoase.
Investigația a verificat sistematic numerele de telefon active pe Nimfomane prin cross-check cu escorterecomandate și anunțuri Publi24. Corespundeau.
Piața Alba Iulia – Rond – Burebista – Decebal (Sector 3, București), este zona cea mai populată de ofertă. Din România.
Cercetarea nu a putut stabili dacă femeile din thread-uri acționează independent sau sunt exploatate. Forumul însuși nu face această distincție, și nici nu încearcă.
Toată cercetarea s-a bazat exclusiv pe date publice, indexate, fără accesarea unor conturi private, fără infiltrare și fără contactarea directă a persoanelor implicate.
Cum am codat recenziile:
Fiecare postare de tip recenzie a fost tratată ca o unitate de analiză și codată pe patru axe, folosind o scală simplă tripartită (-1, 0, +1).
1. Tip general de recenzie
+1 = pozitivă (utilizatorul exprimă satisfacție generală, recomandă).
0 = mixtă/ambivalentă (are atât plusuri, cât și minusuri semnificative, fără concluzie fermă).
-1 = negativă sau avertisment explicit (utilizatorul avertizează comunitatea, nu recomandă).
2. Autenticitate
+1 = poze conforme cu realitatea, vârsta și aspectul descrise în anunț corespund cu experiența.
0 = poze vechi sau retușate, discrepanță minoră (recunoscută, dar nu considerată înșelătorie gravă).
-1 = poze complet false, identitate vizuală complet diferită de anunț.
3. Calitate interacțiune
+1 = comunicare bună înainte de întâlnire, serviciile promovate în anunț au fost oferite fără modificări, fără presiune pentru tarife extra.
0 = experiență acceptabilă, dar cu probleme minore (întârziere, grabă, modificări minore față de anunț).
-1 = renegociere agresivă de tarif la fața locului, servicii promise nelivrate, conflict deschis, atitudine ostilă.
4. Siguranță
+1 = niciun semnal de risc (locație curată, discreție, fără prezența unor terțe persoane suspecte).
0 = nu se menționează aspecte de siguranță (neutru).
-1 = semnale explicite de proxenetism, camere ascunse suspectate, furt, șantaj, presiune fizică sau financiară.
Criteriul temporal:
Piața de escorte este extrem de volatilă: femei care schimbă numere de telefon, se mută în alte cartiere, intră sub controlul unui proxenet sau pur și simplu ies din activitate. O recenzie din 2024 despre o escortă poate fi complet irelevantă în 2026.
Din această cauză, am aplicat un filtru cu trei praguri:
Recente (< 3 luni față de data analizei, deci dec. 2025–martie 2026): ponderat 1 – intră integral în calcul, reflectă situația actuală.
Medii (3–12 luni, adică martie–dec. 2025): ponderat 0,5 – incluse cu greutate redusă; situația poate fi schimbată.
Vechi (>12 luni, înainte de martie 2025): ponderat 0 – excluse din scor, nu influențează clasificarea.
Pragul de 3 luni pentru „recente" a fost ales empiric, pe baza frecvenței cu care utilizatorii forumului menționează schimbări de situație (număr nou, zonă nouă, proxenet apărut) – ceea ce sugerează o perioadă de stabilitate medie de 1–3 luni în piață.
Cum am agregat la nivel de escortă
Pentru fiecare escortă (identificată prin număr de telefon + nume de scenă, care funcționează împreună ca identificator unic), am calculat:
Număr de recenzii recente (cantitate brută de postări recente).
Distribuția recenziilor (% pozitive / % mixte / % negative).
Scor mediu ponderat temporal pe fiecare axă (autenticitate, interacțiune, siguranță).
Scor global: media aritmetică simplă a celor trei scoruri axiale, ponderată temporal.
Trend: comparație între scorul recent (ultimele 3 luni) și scorul mediu total, pentru a detecta deteriorare sau îmbunătățire recentă.
Pe baza scorului global și a distribuției, am definit patru clase de clasificare:
Puternic recomandată: minim 5 recenzii recente, scor global ≥0,7, fără valori negative pe axa siguranță, trend stabil sau crescător, anunț activ minim 3 luni.
Recomandată cu rezerve: 3–4 recenzii recente, scor 0,4–0,7, prezența unor minusuri gestionabile (poze vechi, zonă, grabă), fără probleme de siguranță.
Controversată: recenzii polarizate, distribuție aproximativ egală +1/-1, scor intermediar, variabilitate mare.
De evitat: orice escortă cu scor negativ pe axa siguranță, indiferent de restul scorului; sau un scor global recent sub 0,3.
Bias-uri asumate și limitări metodologice
Orice cercetare bazată pe recenzii online are biasuri structurale. Le asumăm explicit:
1. Bias de selecție (cine scrie recenzii)
Utilizatorii care scriu recenzii pe Nimfomane sunt un subset specific: bărbați activi pe forum, cu un anumit nivel de literație digitală și cu o anumită frecvență a utilizării serviciilor. Nu reprezintă toți clienții și nu reprezintă în niciun caz perspectiva femeilor din recenzii.
2. Bias de confirmare
Thread-urile cu reputație pozitivă tind să atragă mai mulți vizitatori care pleacă cu așteptări ajustate pozitiv și scriu recenzii pozitive. Invers, thread-urile cu avertizări pot descuraja vizite și deci nu mai primesc actualizări recente, scorul devine artificial.
3. Recenzii false (manipulare)
Atât escortele, cât și concurența pot posta recenzii false – pozitive (auto-promovare) sau negative (sabotaj). Forumul are mecanisme informale de detectare (membrii cu vechime semnalează conturile noi care postează excesiv de pozitiv sau negativ), dar nu există un sistem formal de verificare.
4. Bias de non-raportare a violenței
Situațiile de exploatare, trafic de persoane sau violență nu sunt raportate sistematic în recenzii. Utilizatorii nu intră în apartament cu scopul de a evalua condițiile de muncă ale femeii, ci pentru servicii. Ceea ce nu se vede nu apare în recenzii. Aceasta este cea mai gravă limitare metodologică: sistemul de recenzii analizat este complet orb la exploatare, cu excepția cazurilor în care exploatarea generează probleme directe pentru client (proxenet agresiv față de client, nu față de femeie).
5. Bias temporal
Pragurile de recență (3/12 luni) sunt stabilite empiric, nu pe baza unui studiu formal al volatilității pieței. Este posibil ca în unele segmente (de lux, cu clientelă fidelizată) recenziile mai vechi să rămână relevante mai mult timp, iar în altele (segment bugetar cu rotație rapidă) pragul de 3 luni să fie prea larg.
6. Rezoluție scăzută a scorurilor
Scala -1/0/+1 per axă este grosieră. Nu distinge între „excelent" și „bun" în interiorul categoriei +1, ceea ce comprimă variabilitatea și poate face ca escorte cu experiențe foarte diferite să primească scoruri globale identice.
Această analiză documentează un fenomen public și accesibil oricui cu o conexiune la internet.
Publicarea postului nu creează piața. O cartografiază. Nu promovează prostituția. Explică doar mecanismele ei digitale. Nu încurajează infracțiuni. Expune un ecosistem care funcționează la lumina zilei. Nu am introdus rațiuni etice sau morale în acest post.
Un text publicat pe FB de Adrian Șoaită
