1979 și 2026: Tsunami iranian revine peste România
Postat la: 19.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Coșmarul anilor 1981-1989 cu penuria de alimente, benzină și altele a fost provocat de izbucnirea revoluției islamice din Iran din 1979 și în 2026 tot din Iran s-a declanșat tsunami care ne va mătura, pentru că România este mult mai vulnerabilă decât atunci.
Ceaușescu a profitat de relația excelentâ cu SUA, pe care o întreținuse prin președinții Nixon, Ford și Carter și cu Henry Kissinger, care fusese sfătuitorul lor, pentru a obține finanțări necesare creării industriei și infrastructurii în România.
Mai întâi România a devenit primul stat comunist membru FMI, pentru că altfel nu putea obține credite de la Banca Mondială. În negocierile cu Banca Mondială Ceaușescu a reușit o performanță în premieră, pentru că până atunci Banca Mondială finanța doar proiecte de infrastructură, ori Ceaușescu având sprijin politic de la Washington, a reușit să obțină bani pentru construcția de obiective industriale.
Pentru că România avea acord cu FMI, se califica să ia credite și de la băncile comerciale străine.
Bineînțeles, Moscova îl acuza pe Ceaușescu de trădare, pentru că s-ar fi vândut imperialiștilor occidentali.
Banii au fost investiți imediat și România înregistra creșteri economice uimitoare. În 1975 creșterea PIB a fost cea mai mare din lume, de 14%, mai mare decât a Chinei în anii 2000!
Istoria a fost rescrisă după 1990 din perspectivă ideologică și s-au impus clișee cum ar fi că industrializarea a fost "forțată", deși așa s-a întâmplat în toate țările lumii. Nicăieri industrializarea nu a fost "spontană". Vă recomand în acest sens volumul "Economia mondială. Drumuri și etape ale modernizării", de fostul premier Radu Vasile, care mi-a fost profesor de "Istoria economiei" în facultate.
S-a mai spus că planul lui Ceaușescu a fost greșit, pentru ca ar fi făcut o industrie "energofagă" și necompetitivă, care producea pe stoc, nereușind să exporte, motiv pentru care se exportau alimente pentru plata datoriei externe.
Nimic mai fals. Industria siderurgică, a aluminiului, petrochimia, sunt "energofage" în toată lumea, pentru că acesta este procesul tehnologic. Cuptorul Siemens-Martin de la Sidex Galați consuma tot atâta energie cât cuptorul de la U.S. Steel din Pennsylvania, iar aluminiul se producea prin electroliză și la Slatina și la Pechiney, în Franța. Rafinăriile de la Pitești și Năvodari erau de ultimă generație tehnologică atunci când au fost construite. Nu erau mai "energofage" decât rafinăriile lui SHELL sau British Petroleum, de exemplu.
Produsele de export ale României, oțel, îngrășăminte, carburanți, aluminiu etc erau mărfuri cotate la burse, se tranzactionau într-o secundă, de unde "producție pe stoc"?
În 1979 revoluția islamică din Iran l-a înlăturat pe șahul (împăratul) Iranului Mohammad Reza Pahlavi, cu care Ceaușescu se împrietenise încă de la preluarea puterii, în 1965, deși șahul era aliatul SUA. Punctual, a fost o lovitură pentru România deoarece tocmai atunci se finaliza rafinăria de la Năvodari, redenumită Petromidia, făcută special pentru țițeiul fără sulf din Iran și care trebuia să vândă produsul finit, carburanții, în Turcia.
Însă Petromidia era cel mai mic necaz al României provocat de criza din Iran. Revoluția a dus la scăderea exportului de petrol al Iranului, care atunci fusese primul exportator mondial. Panica a cuprins piața și prețul barilului de petrol a sărit instantaneu de la 13 dolari la 39 dolari!
Explozia prețului la petrol a provocat creșterea prețurilor în SUA, adică inflația. Noul venit la conducerea rezervei federale americane, Paul Volcker, a considerat că trebuie să pună frână inflației scumpind creditele și a majorat incredibil dobânda la dolar. De unde când lua Ceaușescu împrumuturi în 1976 dobânda la dolar era 5,8%, în 1981 când a bubuit criza în România, dobânda la dolar ajunsese pe la 18,5% cu un vârf în 1982 de vreo 21,5%! Dragi prieteni, spre comparație, la împrumuturile acordate domnul Nuțu Cămătaru dobânda era de 20%!
România ajunsese într-o situație dramatică. Băncile comerciale creditoare reunite în Clubul de la Paris au refuzat reeșalonarea datoriei României. Pentru a face plăți curente externe, Banca Română de Comerț Exterior redenumită Bancorex se adresa zilnic pentru împrumuturi pe termen scurt celor 2.000 de bănci corespondente din lume, care văzând acest comportament au sesizat că "miroase a sânge" și au început să pretindă dobânzi ucigătoare.
Fiind încolțit, Ceaușescu s-a adresat FMI cerând un împrumut care să îl ajute să reeșaloneze datoria României și să fie purtător de dobânzi mai mici decât la domnul Nuțu Cămătaru.
FMI a pus condițiile sale standard. Austeritate, tăieri, liberalizarea prețurilor, concedieri samd.
România era țară socialistă și inflația și șomajul pe care le-ar fi adus măsurile cerute de FMI erau considerate de regimul comunist "racile" ale capitalismului.
Pe lângă aceasta, Ceaușescu s-a temut că aplicând "rețeta" FMI își va pierde sprijinul popular, putându-se ajunge chiar la revolte. În acel an, 1981, confruntarea dintre sindicatul liber "Solidaritatea" și regimul comunist polonez era în toi. Însă după cum se știe, Ceaușescu de ce s-a temut, tot nu a scăpat.
Rămas fără soluții, fără nicio ieșire, Ceaușescu a recurs la ultimul lucru pe care îl mai putea face și anume a decis plata integrală a datoriei externe, ceea ce a și reușit, până în aprilie 1989, însă cu un preț foarte greu. Populația României a trecut prin suferințe grele și Ceaușescu a ajuns la zidul cazărmii din Târgoviște.
Istoria se repetă. Atacul SUA și Israel urmat de blocarea Strâmtorii Ormuz de către iranieni a creat panică pe piețe. Pe 27 februarie, cu o zi înainte ca primele rachete și bombe să lovească Iranul, barilul de petrol era de 73 dolari pe piețele internaționale, iar acum a ajuns la circa 100 dolari, oscilând în funcție de evenimentele din Golful Persic.
Însă nu au trecut nici două săptămâni de la începutul războiului. Mai este încă petrol în stocuri, mulți jucători din piață speră că poate se termină repede conflictul etc. Să nu uităm însă că după șocul revoluției islamice din 1979, agonia României a durat doi ani, de la căderea șahului și până la decizia lui Ceaușescu de a rambursa integral datoria externă în toamna lui 1981. Deja astăzi în România prețul motorinei urcă spre 10 lei litrul. Mie mi-e frică de ce va fi peste două săptămâni, darămite peste doi ani.
România anului 2026 este cu mult mai vulnerabilă decât în 1979/1981. Atunci producția internă de petrol era de 14 milioane tone/an și capacitatea de rafinare a celor 10 rafinării era de 35 milioane tone/an, iar în 2026 producția internă este de numai 2,4 milioane tone și unica rafinărie care mai funcționează, cea de la Brazi, are o capacitate de 2,4 milioane tone.
În 1979/1981 producția anuală de gaze a României era de 30 miliarde metri cubi, pe când în anul 2025 era de nici 5 miliarde metri cubi. Este adevărat că și consumul este mai mic, pentru că "am scăpat" de industrie. Adică operație reușită, dar pacientul e mort!
În plus, în 1979/1981 producția de petrol și gaze era în mâini românești, pe când în prezent este controlată de entități străine.
1979 inflația a explodat în SUA și s-a întins în lume din cauza crizei din Iran. În 2026 coaliția la putere în România a reușit să "producă" cea mai mare inflație din Europa înainte de criza din Iran și ce e mai rău abia acum începe.
În anii ‘80 nu exista inflație în România. Prețurile fixe din comunism goliseră rafturile magazinelor, dar măcar economia era scutită de acest stres suplimentar.
În anii ‘80 România a putut să ramburseze datoria externă pentru că balanța comercială înregistra excedent anual, chiar și cu prețul înfometării populației. Însă în prezent coaliția a reușit să facă cel mai mare deficit comercial din Europa, de 30 miliarde euro anual.
De unde vom plăti datoria externă? Probabil guvernul va face ce știe, adică se va împrumuta ca să plătească, urmând să plătim dobândă la dobândă.
În 1981 când s-a decis plata integrală a datoriei, aceasta era de circa 10 miliarde dolari și România avusese în 1980 un Produs Intern Brut de 53,6 miliarde dolari. Așadar, datoria externă reprezenta 18,65% din PIB. Astăzi datoria externă ar putea fi de circa 62% din PIB după ce anul trecut ajunsese la 60%, maximul permis de Tratatul Uniunii Europene.
Criza pornită din Iran în 1979 a declanșat evenimente care au marcat România poate mai mult decât al doilea război mondial. A provocat austeritatea din anii ‘80 care a culminat cu răsturnarea lui Ceaușescu în 1989, care la rândul ei a dus la "tranziție" și la tot ce a urmat de atunci.
Criza pornită tot din Iran în 2026 este mult mai gravă decât cea din 1979 și în plan global, dar și ca efect asupra României, care este mult mai vulnerabilă decât atunci.
George Scarlat
-
Președintele Trump este în cel mai mare impas din întreaga sa viață
Trump este pur și simplu șocat de refuzul absolut al tuturor țarilor europene, inclusiv Marea Britanie și Franța, de a t ...
-
Afaceri imobiliare puturoase la UBB
Universitatea Babeș Bolyai (UBB) din Cluj Napoca a devenit cea mai mare universitate din Romania și este cea mai b ...
-
Ce urmărește Ghiță cu dezvăluirile despre Georgescu?
Daca pana acum, suspiciunile privind legaturile lui Georgescu cu Rusia plecau de la discursul sau anti-atlantist și de l ...
-
Gaze românești în Ucraina. Ce s-a comunicat, cum e in realitate, ce se interpreteaza gresit si ce nu ni se spune!
Nicusor Dan si Volodimir Zelenski au semnat un acord-cadru de cooperare energetica Romania-Ucraina. Asta este clar. In t ...
-
TRUMP LA STRÂMTOARE
Stramtoarea se numește Ormuz. Dupa mai bine de doua saptamani de razboi cu Iranul, regimul de la Teheran se incapațaneaz ...
-
Tucker Carlson anunță c-ar putea candida la președinția SUA în 2028. CIA se sesizează!
Daca va amintiți, acum cateva saptamani, intr-o emisiune cu Bogdan Comaroni, aici (Gold Fm - n.red.), comentand despre T ...
-
Regeneza - România este distrusă de clasa politică coruptă nu de Trooper și Alexandra Căpitanescu!
Pentru ca totul funcționeaza perfect, pentru ca economia duduie, educația se afla in cel mai inalt punct, sanatatea nu m ...
-
Fără nicio similitudine cu România. Oare?
Odata cu inceperea atacurilor americane asupra teritoriului Iranian, un alt „razboi” s-a intensificat, cel i ...
-
Limba din Tlön a lui Borges, gramatica universală a lui Chomsky și inteligența artificială
Pentru Noam Chomsky, toți oamenii se nasc cu un soft de achiziție a limbajului, care conține reguli structurale comune t ...
-
Lovitura de Stat din Martie 2026. Autori: Nicușor Dan, Ilie Bolojan, Parlamentul, MFO!
Între 11 și 12 martie 2026, in nu mai mult de 24 de ore, in Romania s-a dat o lovitura de stat. Termenul prin care ...
-
Războiul din Iran și spinarea balenei din Sinbad Marinarul
Daca planificatorii razboiului din Iran ar fi studiat la tabla cele 1001 de nopți, ar fi avut o cu totul alta viziune as ...
-
ÎNTRE DOUĂ CATASTROFE
Din declarațiile lui Trump, cand amenințatoare, cand bombastice, reiese clar ca prelungirea conflictului din Iran ar ech ...
-
Strâmtoarea Ormuz reprezintă în prezent cel mai mare risc strategic global
Suntem in ziua 13 a razboiului inceput pe 28 februarie 2026, iar conflictul dintre SUA–Israel și Iran intra intr-o ...
-
Adevărul zdrobitor despre miza închiderii Strâmtorii Hormuz
Miza inchiderii stramtorii de catre Gardienii Revoluției nu este atat blocarea accesului tancurilor petroliere in Golf, ...
-
O justiție slută, coruptă și ciufută (II)
Dupa reinființarea in 1993 a Curții de Apel Oradea (care are sub jurisdicție instanțele judecatorești din județele Bihor ...
-
ROMÂNIA ÎN RĂZBOIUL IRANIAN, scenariile dacă țara devine cobeligerantă în tabăra SUA-Israel
Ce inseamna decizia de azi a CSAT: 1. În primul rand, n-am auzit la Trump sau alți lideri de tip Vance sau Rubio ...
-
Trump admite că nu i-a funcționat ''ciocanul'' contra Iranului nici a doua oară
Conferința de presa a lui Donald Trump a fost prima de dupa inceperea razboiului iranian și aseara, aflat fiind in depla ...
-
Culisele alegerii lui Mojtaba Khamenei ca ayatollah suprem
Mojtaba poarta turban negru, un indiciu capital ca este un seyyed, adica un descendent direct al profetului Mahomed. &Ic ...
-
O justiție slută, coruptă și ciufută (I)
Dupa reinființarea in 1993 a Curții de Apel Oradea (care are sub jurisdicție instanțele judecatorești din județele Bihor ...
-
Vă mai amintiți ce spunea "aiatolahul" Călin Georgescu? "APĂ, hrană, ENERGIE"
În cea de-a 9-a zi de razboi, armata iraniana a acordat comandanților de unitați și mari unitați autoritate nelimi ...
-
China are o strategie din Sun Tzu în raport cu Războiul din Orientul Mijlociu
În "Arta razboiului", Sun Tzu sublinia ca victoria adevarata vine din a ști cand sa nu lupți și din a exploata gre ...
-
Carne contaminată pe mesele europenilor: importurile din Brazilia zdruncină siguranța alimentară
Un nou scandal alimentar zguduie piața europeana a carnii. Autoritațile sanitare din Europa au confirmat ca mii de kilog ...
-
Rusia ajută Iranul din Cosmos
Conform rapoartelor Pentagonului din 6 martie 2026, Rusia furnizeaza Iranului informații spațiale in timp real, despre p ...
-
Ticalosia pe post de argument!
In discutia contondenta care a urmat episodului cu fata lui Ponta au fost reprezentanti USR care au folosit "argumentul ...
-
Ofensiva anti-Israel a analiștilor americani importanți, Mearsheimer, Sachs, Carlson
Trei dintre cei mai importanți analiști americani se poziționeaza anti-Israel, intr-un mod radical, in ultimele zile, de ...
-
Cine suntem „nebuni”?
Privesc de ceva timp, cu o uimire teribila, declarațiile tot mai dese ale liderilor europeni care par sa descopere, brus ...
-
China a anticipat închiderea Strâmtorii Hormuz
China importa aproximativ 42% din necesarul sau de petrol, adica circa 4,9 milioane barili pe zi din Arabia Saudita (14% ...
-
Războiul din Iran: A 3-a PROFEȚIE
Profesorul Jiang Xueqin a facut trei predicții importante in 2024. Prima: Donald Trump va caștiga alegerile și va deveni ...
-
Epic Fury incepe sa devină Epic Fail...
Asta zic militarii nu io... Ca intotdeauna in chestii si agitatiuni militare sunt de urmarit opiniile militarilor, acope ...
-
Razboiul dintre drona care costa cateva zeci de mii de $ si racheta interceptoare care costa minim 4 milioane de $
Ministerul de Externe al Emiratelor Arabe Unite a dat un comunicat, in aceasta noapte, prin care dezminte informatiile p ...
