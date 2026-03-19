Sondaj cu cifre dezastruoase pentru Donald Trump: Atinge un nivel minim, cu puțin timp înainte de alegeri

Rata de aprobare a președintelui SUA, Donald Trump, a atins un nou nivel minim în cel de-al doilea mandat. Este rezultatul unui sondaj realizat săptămâna aceasta de firma de cercetare Leger. Rezultatul complică situația Partidului Republican înainte de alegerile parțiale.

Conform sondajului citat de Newsweek, rata de aprobare a lui Trump este de doar 35%, față de o rată de dezaprobare de 55%. 10% dintre respondenți nu au avut nicio opinie. Sondajul a fost realizat între 13 și 16 martie 2026, pe un eșantion de 1.006 americani, cu o marjă de eroare de 3,09%.

Sondajul mai arată că americanii din sudul țării îl aprobă pe președinte cu 42%, comparativ cu 52% care îl dezaprobă. Alegătorii îl aprobă pe președinte în proporție de 43%, comparativ cu 28% dintre alegătoare. 27% dintre alegătorii independenți îl aprobă pe președinte, iar 55% dezaprobă modul în care acesta gestionează președinția, mai arată sondajul.

Rata de aprobare a lui Donald Trump a atins un nou minim istoric din cauza a două probleme majore. Este vorba despre războiul din Iran și inflație. Sondajele anterioare realizate de același institut au arătat o rată de aprobare a lui Trump de 39% în octombrie, 38% și 39% în septembrie și 37% în iulie.

Modificările ratelor de aprobare și dezaprobare ar putea complica strategiile Partidului Republican pe termen mediu. Situația este cu atât mai îngrijorătoare pentru republicani cu cât scăderea încrederii se manifestă și în rândul unor categorii cheie în cazul alegerilor.