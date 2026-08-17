VIDEO Nepalezii se distrează ca la concurs lângă București: Și-au găsit loc de scăldat și au fugit de caniculă

Omniprezenți pe străzile din marile orașe ca livratori sau în bucătăriile restaurantelor ca angajați, nepalezii din România știu să se și distreze atunci când au liber.

Chiar dacă unii români îi privesc cu scepticism și spun că aduc deservicii economiei fiindcă fură locurile de muncă ale românilor și acceptă salarii mai mici, nepalezii par să se simtă ca acasă în țara nostră.

Aceștia au ieșit la scăldat

Locurile alese de nepalezi pentru distracție sunt râurile Bragadiru și Ciorogârla. Acolo, tinerii veniți să munceacă în țara noastă s-au relaxat, au stat la soare sau din contră au intrat în apă și au înotat, ca dovadă că viața e frumoasă chiar și atunci când muncești mult.