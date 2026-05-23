Pandemia de Covid a fost o operațiune militară - Kennedy Jr: "Vaccinurile nu au fost dezvoltate de Moderna și Pfizer ci de subcontractanți din armată"

Autor: Shannon Joy

Robert Kennedy Jr: "Vaccinurile nu au fost dezvoltate de Moderna și Pfizer. Ele au fost puse la punct de către NIH (National Institutes of Health). Brevetele sunt deținute în proporție de 50% de către NIH. De asemenea, ele nu au fost fabricate de Pfizer și nici de Moderna, ci de subcontractanți militari. În realitate, Pfizer și Moderna au fost plătite pentru a-și aplica marca pe aceste vaccinuri, ca și cum ar proveni din industria farmaceutică. Dar nu a fost așa: de la bun început, a fost vorba despre un proiect militar."

Gestionarea pandemiei de Covid-19 din primăvara anului 2020 ridică numeroase întrebări cu privire la adevărata sa natură. Conform analizelor aprofundate, răspunsul oferit populației semăna mai degrabă cu o operațiune militară internațională decât cu o simplă măsură sanitară. Această operațiune implica parteneriate publice și private, precum și alianțe de informații care includeau entități precum Mossad, CIA și rețeaua Five Eyes. Aceste entități au lucrat împreună pentru a implementa instrumente de control și manipulare la scară largă.

O operațiune intenționată și nu o eroare

Cercetări publicate încă din 2022, în special într-o prezentare intitulată „Intent to Harm", afirmă că aceste evenimente nu sunt rezultatul unei erori, ci al unei acțiuni deliberate. Guvernul ar juca un rol central ca lider al unui cartel implicând industria farmaceutică. Acest cadru amintește de cel folosit pentru a produce agentul portocaliu în timpul războiului din Vietnam, când consorțiile farmaceutice au fabricat substanțe toxice la ordinul armatei, fără nicio pedeapsă.

În acest scenariu, guvernul comandă acestor consorții producția de produse potențial periculoase, care sunt apoi distribuite de subcontractanți militari. Această strategie cuprinde nu doar sectorul sănătății, ci și instituțiile academice și mass-media, care sunt responsabile de promovarea, propagarea și cenzurarea oricărei opoziții. Indivizii implicați beneficiază de o protecție sub formă de măsuri de contramăsuri, ceea ce le oferă un scut de responsabilitate făcându-i intangibili.

Scutul responsabilității și consecințele sale

Acest scut a împiedicat până acum orice urmărire semnificativă. Nici o compensație notabilă nu a fost acordată pentru rănile sau decesele survenite în timpul acestor evenimente, iar puține dovezi au fost prezentate chiar și în fața instanțelor. Această structură permite o absență totală a consecințelor, transformând operațiunea într-o licență de a dăuna fără a se teme de repercusiuni. Obiectivul pare să fie să facă Occidentul să se prăbușească sub propriul său greutate, apoi să instaureze o nouă ordine mondială.

Compararea cu Agentul Portocaliu este deosebit de elocventă. În timpul războiului din Vietnam, milioane de tone de erbicide au fost turnate, otrăvind populații întregi. În ciuda decadelor de litigii, doar fonduri de compensație limitate au fost puse în aplicare pentru supraviețuitorii americani, iar aproximativ jumătate dintre cereri au fost respinse. Victimele au primit în medie aproximativ 3.000 de dolari și nimeni nu a fost tras la răspundere, nici pentru vietnamezi, nici pentru soldații americani.

O ierarhie executivă ascunsă

În centrul acestei operațiuni se află o rețea de guverne mondiale conduse de entități și mai puternice, cum ar fi proprietarii băncilor centrale. Acești proprietari rămân adesea anonimi, dar ancheta dezvăluie o ierarhie clară: guvernul oferă o protecție suverană consorțiilor farmaceutice care acționează sub ordinele ministerului Apărării. Acest cadru, derivat din Legea de producție de apărare, este folosit în războaie de către Statele Unite și alte țări occidentale.

În acest context, sectorul privat este constrâns să-și reorienteze producția către arme sau unelte de război. Operațiunea Covid ar fi servit astfel la impunerea unui control masiv folosind sănătatea ca pretext. Instrumente de propagandă, cenzură și reprimare au fost desfășurate pentru a asigura conformitatea, fără nicio legătură cu protecția sănătății publice.

Distrațiile și trădările politice

Personalități publice precum Bobby Kennedy Jr. sunt acuzate că au trădat cauza concentrându-se pe aspecte secundare, cum ar fi vaccinurile sau alimentația, în loc de operațiunea militară subiacente. Mișcări precum Make America Healthy Again (MAHA) sunt considerate operațiuni psihologice destinate să distragă atenția. Această focalizare pe detalii minore împiedică vederea tabloului de ansamblu, care implică atât democrați, cât și republicani.

Mișcarea pentru libertatea medicală se împiedică adesea limitându-se la aceste distrageri, ignorând că operațiunea viza conformitatea globală. Revizitând dosare precum The COVID Dossier, apare clar că sănătatea nu avea nimic de-a face cu problema, ci că era vorba de un război dus împotriva populațiilor.

În concluzie, această analiză sugerează că o operațiune militară internațională a fost desfășurată sub pretextul unei crize sanitare, având implicații profunde pentru suveranitate și libertatea individuală. Ea invită la o vigilență sporită față de structurile de putere care transcend granițele naționale.