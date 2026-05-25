Ciudata șpagă de la Bagdasar-Arseni: Pacientă condamnată după ce a dat bani unui medic neurochirurg. DNA anchetează un dosar uriaș de mită

O pacientă care a oferit 1.000 de lei unui medic neurochirurg de la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni" din București a fost condamnată de Tribunalul București pentru dare de mită.

Cazul apare în contextul uneia dintre cele mai mari anchete DNA privind presupuse fapte de corupție din sistemul medical, anchetă în care este vizat profesorul universitar Radu Mircea Gorgan, șeful Secției Neurochirurgie IV de la Bagdasar-Arseni.

Potrivit motivării instanței, femeia a ajuns pacientă la Spitalul Bagdasar-Arseni, unde a fost operată pe secția de neurochirurgie coordonată de profesorul Radu Mircea Gorgan.

După intervenția chirurgicală, aceasta ar fi mers în biroul medicului și ar fi lăsat suma de 1.000 de lei pe birou.

Tribunalul București arată că remiterea banilor a fost surprinsă prin „înregistrări audio-video efectuate în mod autorizat" de anchetatori.

În fața procurorilor, femeia a recunoscut fapta și a declarat că a oferit banii din proprie inițiativă, drept mulțumire pentru operație și pentru explicațiile medicale primite.

Instanța a admis acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat cu DNA și a condamnat-o la: 1 an și 4 luni de închisoare cu suspendare, termen de supraveghere de 2 ani și 60 de zile de muncă în folosul comunității.

În motivarea Tribunalului București se arată că remiterea banilor a avut legătură directă cu actul medical, iar faptul că suma a fost oferită „după operație" sau „ca mulțumire" nu elimină răspunderea penală.

Sentința scoate la iveală un element extrem de important: biroul medicului era deja monitorizat de procurorii DNA în momentul în care pacienta a lăsat banii pe birou.

Asta pentru că profesorul Radu Mircea Gorgan era vizat într-o amplă anchetă de corupție deschisă de Direcția Națională Anticorupție.

În mai 2025, DNA a anunțat oficial punerea în mișcare a acțiunii penale și plasarea sub control judiciar a medicului neurochirurg, acuzat de luare de mită în formă continuată, cu 89 de acte materiale.

Potrivit procurorilor anticorupție, între septembrie 2024 și martie 2025, medicul ar fi primit de 89 de ori bani de la pacienți sau aparținători.

Sumele ar fi variat între 200 de lei și 1.000 de euro, valoarea totală depășind 25.000 de euro.

DNA susține că banii ar fi fost primiți în legătură cu: efectuarea de intervenții chirurgicale, consultații medicale, internări, investigații, prescrieri medicale și servicii medicale realizate în cadrul secției Neurochirurgie IV.

Ancheta DNA nu îl vizează doar pe profesorul Gorgan. În același dosar apare și Corneliu Toader, manager al Institutului Național de Neurologie și Boli Neurovasculare București și conferențiar universitar în cadrul UMF „Carol Davila".

Procurorii îl acuză de dare de mită într-un dosar care are legătură cu organizarea unui concurs universitar pentru ocuparea unui post de profesor universitar.

Potrivit DNA, profesorul Gorgan ar fi cerut angajarea preferențială a unei persoane pe un post de farmacist, în schimbul unor demersuri menite să îl favorizeze pe Corneliu Toader la concursul universitar.

Anchetatorii susțin că ar fi fost influențată componența comisiei de concurs, ar fi fost oferite informații nepublice, iar un alt posibil candidat ar fi fost descurajat să participe.