Orasul de 15 minute: Oxford Street din Londra devine zonă pietonală. Mașinile și autobuzele, interzise permanent

Oxford Street, una dintre cele mai cunoscute străzi comerciale din Londra, a devenit zonă pietonală pe o porțiune de aproape un kilometru, cam 15 minute de mers pe jos. Circulația mașinilor, autobuzelor și taxiurilor a fost interzisă permanent, iar autoritățile britanice pregătesc amenajarea unor spații verzi, piețe publice și zone de relaxare, relatează Reuters.

Strada din centrul Londrei este vizitată zilnic de aproximativ 500.000 de persoane. Interzicerea traficului rutier este rezultatul unui proiect discutat de peste două decenii, menit să transforme zona într-un spațiu mai atractiv pentru cumpărători, turiști și locuitori.

Restricțiile se aplică autoturismelor, autobuzelor, taxiurilor, bicicletelor, trotinetelor și altor vehicule, care vor fi redirecționate pe străzile din apropiere. Sunt prevăzute însă câteva excepții: vehiculele de intervenție vor putea circula în continuare, iar cele folosite pentru aprovizionarea magazinelor vor avea acces între miezul nopții și ora 7:00. De asemenea, vor putea intra scuterele electrice destinate persoanelor cu mobilitate redusă.

Primarul Londrei, Sadiq Khan, consideră că eliminarea traficului reprezintă începutul unei noi etape pentru una dintre cele mai importante destinații comerciale din Marea Britanie. „Revitalizarea Oxford Street va stimula crearea de locuri de muncă și creșterea economică în capitală", a declarat edilul luni, la inaugurarea zonei pietonale.

Autoritățile vor să revitalizeze zona comercială

Transformarea are loc după o perioadă dificilă pentru comercianții de pe Oxford Street, afectată inclusiv de consecințele pandemiei de COVID-19. Mai multe magazine cunoscute, printre care House of Fraser și Topshop, și-au închis unitățile de pe stradă în ultimii ani. În locul unor spații comerciale au apărut magazine care vând dulciuri americane, iar zona și-a pierdut o parte din atractivitatea pentru cumpărători.

Prin proiectul de pietonalizare, administrația londoneză speră să readucă Oxford Street printre cele mai importante destinații comerciale internaționale, alături de Times Square din New York, Champs-Élysées din Paris și La Rambla din Barcelona. Planurile prevăd amenajarea a două piețe publice, plantarea a peste 50 de copaci și instalarea a peste 100 de bănci. Vor fi adăugate mese, spații de relaxare, indicatoare noi și un sistem de iluminat îmbunătățit.

Primele lucrări de amenajare ar urma să fie finalizate până la sfârșitul primăverii anului 2027. În perioada dinaintea Crăciunului, autoritățile intenționează să limiteze intervențiile pentru a nu perturba activitatea magazinelor în una dintre cele mai aglomerate perioade comerciale ale anului. Oxford Street găzduiește magazine internaționale precum Selfridges, John Lewis, Marks & Spencer și Tiffany & Co. Autoritățile speră că pietonalizarea și noile amenajări îi vor determina pe vizitatori să petreacă mai mult timp în zonă.

Critici privind aglomerația de pe străzile învecinate

Proiectul este susținut de mai multe companii și organizații comerciale, însă a stârnit și îngrijorări în rândul reprezentanților administrației locale din Westminster. Aceștia avertizează că interzicerea circulației pe Oxford Street ar putea transfera o parte din trafic pe străzile învecinate, provocând aglomerație și probleme de mediu. Tim Barnes, vicepreședinte al Consiliului Local Westminster, a criticat ritmul implementării proiectului și a cerut soluții pentru problemele legate de acces, poluare, curățenie și siguranță publică.

„Traficul va fi împins pe străzile mici din apropiere, provocând probleme economice și de mediu", a avertizat Barnes. Autoritățile de transport din Londra au anunțat că vor monitoriza efectele noilor restricții și vor analiza impactul asupra circulației din zonă. Pentru turiști și ceilalți vizitatori, Oxford Street va rămâne accesibilă cu metroul. Stațiile de autobuz aflate în zona pietonală au fost mutate pe străzile din apropiere.