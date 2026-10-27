AI rules: Microsoft renunță la un sfert din forța sa de muncă de la nivel global: Program de plecări voluntare pentru 60.000 de angajați
Postat la: 27.10.2026 |
Microsoft a lansat un amplu program de plecări voluntare, prin care aproximativ 60.000 de angajați, reprezentând peste un sfert din forța sa de muncă la nivel global, vor putea părăsi compania în schimbul unor pachete compensatorii, transmite Mediafax care citează Financial Times.
Decizia vine în contextul în care gigantul american încearcă să își controleze costurile, în timp ce accelerează investițiile în inteligență artificială, estimate la 175 de miliarde de dolari în acest an, relatează Financial Times.
Microsoft pregătește plecarea a zeci de mii de angajați, în plină cursă pentru inteligența artificială. 60.000 de salariați primesc oferte de compensare, în timp ce gigantul investește 175 de miliarde de dolari în AI.
Programul, anunțat luni, 26 octombrie, vizează angajați din Statele Unite, Canada, Regatul Unit și India, inclusiv persoane care ocupă funcții de conducere până la un anumit nivel ierarhic.
Potrivit unui memorandum intern transmis de Amy Coleman, directorul de resurse umane al Microsoft, salariații eligibili vor putea solicita încetarea voluntară a contractelor de muncă, beneficiind de compensații financiare și de sprijin pentru tranziția profesională, scrie FT.
Este una dintre cele mai ample oferte de plecare voluntară lansate de o companie din sectorul tehnologic, într-o perioadă în care dezvoltarea inteligenței artificiale transformă atât investițiile, cât și structura forței de muncă.
Angajații Xbox, Windows și Copilot, printre cei vizați
Conform Financial Times, programul include angajați din diviziile Xbox, Windows și Copilot, asistentul de inteligență artificială dezvoltat de Microsoft.
În schimb, personalul din vânzări, marketing, securitate cibernetică, calcul cuantic, centre de date și anumite echipe de inginerie nu este eligibil pentru această ofertă.
Compania precizează că participarea este voluntară și că nu toate departamentele sunt incluse, deciziile fiind adaptate nevoilor fiecărei divizii.
„Această ofertă le oferă angajaților eligibili care se gândesc la un viitor în afara companiei o nouă posibilitate de a face această tranziție, beneficiind de sprijin", a transmis Amy Coleman.
Ea a explicat că programul oferă și organizațiilor participante o modalitate suplimentară de adaptare a personalului la schimbarea nevoilor operaționale.
Angajații au termen până la începutul lunii decembrie pentru a decide dacă acceptă oferta, iar plecările sunt programate pentru sfârșitul anului.
Câți angajați ar putea pleca efectiv
Cei 60.000 de angajați nu sunt concediați, ci primesc posibilitatea de a pleca voluntar. Numărul efectiv al celor care vor părăsi Microsoft va depinde de gradul de participare la program.
Potrivit unei persoane familiarizate cu planurile companiei, citată de Financial Times, rata obișnuită de acceptare a unor astfel de oferte în industria tehnologică este cuprinsă între 3% și 5%.
Dacă această estimare se confirmă, între 1.800 și 3.000 de angajați ar putea accepta pachetele compensatorii.
Noua inițiativă vine după un program de pensionare voluntară, derulat anterior în 2026, prin care aproximativ 8.750 de angajați cu vechime au devenit eligibili pentru plecare. Peste 30% dintre aceștia au acceptat oferta.
Microsoft anticipează însă o participare mai redusă de această dată, deoarece noul program vizează inclusiv angajați mai tineri și nu include bonusuri suplimentare față de compensațiile obișnuite.
La sfârșitul lunii iunie, compania avea aproximativ 223.000 de salariați la nivel mondial.
Microsoft investește 175 de miliarde de dolari în AI. Presiune tot mai mare asupra finanțelor
Restructurarea are loc într-un moment în care Microsoft alocă resurse financiare fără precedent dezvoltării infrastructurii pentru inteligența artificială.
Compania condusă de Satya Nadella a estimat cheltuieli de capital de aproximativ 175 de miliarde de dolari pentru acest an, bani destinați în mare parte extinderii centrelor de date și infrastructurii necesare dezvoltării și operării sistemelor AI.
Numai în ultimul trimestru al anului fiscal precedent, Microsoft a semnat contracte noi de închiriere a centrelor de date în valoare de aproximativ 130 de miliarde de dolari.
Investițiile masive încep însă să exercite presiune asupra fluxurilor financiare ale companiei.
Fluxul de numerar liber, indicator care reflectă banii rămași după acoperirea cheltuielilor operaționale și a investițiilor, a scăzut cu 23% față de perioada corespunzătoare a anului precedent, ajungând la 19,6 miliarde de dolari în ultimul trimestru raportat.
Deși reprezentanții companiei susțin că programul de plecări voluntare nu este conceput în mod direct pentru a finanța investițiile în AI, măsura se înscrie în eforturile Microsoft de a adapta costurile și organizarea activității la noile condiții tehnologice.
Inteligența artificială schimbă modul de lucru în interiorul Microsoft
Directorul general Satya Nadella le-a cerut în repetate rânduri angajaților să integreze instrumentele de inteligență artificială în activitățile de zi cu zi, pentru a crește productivitatea.
Într-un mesaj intern din iulie 2025, transmis după o rundă anterioară de concedieri, Nadella vorbea despre necesitatea regândirii misiunii companiei pentru o nouă eră tehnologică.
Microsoft dezvoltă propriile modele avansate de inteligență artificială și își extinde infrastructura pentru a răspunde cererii tot mai mari pentru servicii AI.
În paralel, compania continuă recrutările în domeniile considerate strategice și încearcă să păstreze specialiștii căutați de concurență, inclusiv prin contraoferte salariale.
Programul de plecări voluntare nu reprezintă, așadar, o oprire generală a recrutărilor, ci o reorganizare selectivă a forței de muncă.
Rezultatele financiare, așteptate miercuri
Anunțul vine înainte de prezentarea rezultatelor financiare ale Microsoft pentru primul trimestru al anului fiscal 2027, programată miercuri, 28 octombrie.
Investitorii vor urmări în special evoluția cheltuielilor pentru inteligența artificială, profitabilitatea companiei și capacitatea acesteia de a genera numerar în condițiile extinderii accelerate a infrastructurii.
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