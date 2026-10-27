Ce se întâmplă în Occident? – Ordine din Haos – 6uild 6ack 6etter!

Europa fierbe. Franța (un milion de oameni în stradă, cel puțin un sfert de milion doar la Paris + Lyon, Marsilia, Nantes, Grenoble, Toulouse, Rennes etc), Italia (Roma, Torino, Bologna), Portugalia, Spania, Belgia, Albania.

Forțele de ordine par să nu încerce să stăvilească violențele, ci, dimpotrivă, să le amplifice – atunci când nu le provoacă chiar ele, prin agenți infiltrați. Sistemul își declară indignarea („Democrația este în pericol!”) și mimează neputința. Se preface clătinat și slăbit. În unele locuri, a scos Armata împotriva populației. Ca în Plandemie.

În realitate, Sistemul este mai puternic ca oricând. Ce și-a permis în ultimii ani, din 2020 încoace, este nemaivăzut: a călcat în picioare toate drepturile și libertățile de care a făcut atâta caz în timpul Războiului Rece. De la pumnul în gură pus populației (presa confiscată, rețelele sociale înțărcuite și cenzurate) până la urmărirea și hărțuirea opoziției, arestarea și intimidarea liderilor periculoși și anularea alegerilor.

Fiecare componentă a Sistemului Imunitar Social a fost distrusă meticulos. Democrația a fost de la bun început un basm. Dar, până în 1989, Occidentul a avut măcar grijă să mimeze și să salveze aparențele. Acum, măștile au căzut! Sistemul pregătește ASALTUL FINAL împotriva Populației. Scopul: strivirea ultimelor rămășițe de libertate și transformarea Omului într-un robot social, „hăckuibil” (apud Harari), controlabil și teleghidat.

Puțini au observat că ascensiunea Inteligenței Artificiale merge în paralel cu anularea Inteligenței Umane, prin distrugerea sistemului de educație și îndobitocirea metodică. IA e pe cale să dobândească Conștiință de Sine în timp Conștiința de Sine a IU este aneantizată. Omul trebuie să uite că a fost creat de Dumnezeu după Chipul și Asemănarea Lui. Aceasta este Marea Îndrăcire. Marele SCOP FINAL. Ca în artele marțiale, Sistemul folosește disperarea legitimă a Oamenilor împotriva lor.

Când Haosul se va extinde (atenție și la America!), va apărea „Salvatorul”. Pseudo-Mântuitorul. El va reinstaura ordinea. NOUA ORDINE. Cu o mână de fier care va zdrobi racilele trecutului și Omul Vechi. ORDINE DIN HAOS. Sub ochii noștri se derulează punerea în operă a principiului alchemic și masonic (id est demonic) Ordo ab Chao. Nimicirea lumii și re-construcția ei din temelii. O maimuțăreală drăcească a Creației Divine. Iadul pe Pământ: 6uild 6ack 6etter.

Adrian Pătrușcă