Noile dosare publicate de Pentagon reaprind discuțiile legate de misterul OZN-urilor: De la „cadavrele extratereștrilor" de la Roswell până la îndoielile legate de Skinwalker Ranch
Postat la: 27.10.2026 |
Pentagonul a publicat noi documente privind OZN-urile: o mărturie referitoare la cazul Roswell din 1947 și un raport privind presupuse fenomene paranormale la Skinwalker Ranch, relatează Corriere della Sera.
În a șaptea tranșă din dosarele X făcute publice de Pentagon pe 23 octombrie nu figura, ca document de seamă, doar observarea unui obiect triunghiular deasupra unei baze militare.
Erau mult mai multe, și anume o declarație sub jurământ din 2002, atribuită lui Walter Haut, fost responsabil cu relațiile publice la baza din Roswell, New Mexico, și un raport privind Skinwalker Ranch din Utah, un loc ciudat, deosebit, misterios, despre care se spune că ar găzdui un portal interdimensional.
Proprietarul este Robert Bigelow, magnat multimiliardar, proprietar al lanțului hotelier Budget Suites of America și pasionat de parapsihologie, OZN-uri și de studiile privind posibila continuitate a conștiinței după moarte.
"Erau bucăți asemănătoare unei folii metalice, subțiri ca hârtia, dar extrem de rezistente"
Să începem cu Roswell și cu povestea legată de presupusa prăbușire a unui disc zburător la începutul lunii iulie 1947.
Haut descrie o ședință a personalului bazei, care la acea vreme era singura care găzduia bombardiere nucleare: avioanele B-29 care dusese la bun sfârșit dublul atac asupra Japoniei fuseseră repoziționate pe insula Guam, dar erau staționate acolo. Întâlnirea a avut loc pe 8 iulie: oficialii au discutat despre resturile recuperate de la o fermă situată la aproximativ 40 de mile de Roswell.
„Sunt convins că ceea ce am observat personal era un fel de aeronavă, cu echipajul său, provenind din spațiul îndepărtat", afirmă Haut în declarație.
Haut descrie două zone de împrăștiere a resturilor în zona Lincoln, unde ar fi fost colectate rămășițele accidentului.
El povestește, de asemenea, că el și alți prezenți au mânuit câteva fragmente, trecându-le din mână în mână în jurul unei mese.
"Nu semănau cu niciun material pe care l-am văzut vreodată în viața mea", a declarat Haut.
„Erau bucăți asemănătoare unei folii metalice, subțiri ca hârtia, dar extrem de rezistente; unele prezentau urme neobișnuite pe suprafață și erau examinate de cei prezenți, fiecare dintre ei exprimându-și propria opinie. Nimeni nu a reușit să identifice resturile", a mai spus el.
Conform relatării sale, grupul a discutat dacă să facă publică descoperirea.
După cum se știe, prima știre despre incident a apărut în ziarul local Roswell Daily Record, care a titrat: „RAAF capturează un disc zburător într-o fermă din zona Roswell".
Ulterior, armata a oferit o versiune diferită, susținând că era vorba de un balon meteorologic.
În documentația făcută publică vineri, numele superiorilor lui Haut, menționați în declarația sub jurământ, au fost ascunse.
Haut a povestit că, înainte de a părăsi baza, cineva - al cărui nume a fost ținut secret de Pentagon - l-a condus la Clădirea 84, un hangar situat în partea de est a platformei aerodromului militar Roswell, cunoscut astăzi sub numele de Roswell Air Center.
Clădirea 84, situată în centrul aeronautic, este utilizată în prezent pentru întreținerea aeronavelor comerciale.
Conform relatării, clădirea era păzită cu o atenție obsesivă.
Odată ajuns în interior, bărbatului i s-a permis să observe un obiect proaspăt recuperat la nord de oraș; el l-a descris ca fiind un obiect de formă „ovală", lung de aproximativ 12-15 picioare (3,5-4,5 metri), cu o lățime puțin mai mică și o înălțime de aproximativ 6 picioare (1,8 metri).
Haut a mai relatat că suprafața obiectului părea metalică și nu avea ferestre, hublouri, aripi, coadă sau tren de aterizare.
„Tot de la o anumită distanță, am putut zări două corpuri sub o prelată", a declarat Haut. „Doar capetele ieșeau de sub prelată, dar nu am reușit să le disting trăsăturile. Capetele păreau mai mari decât în mod normal, iar conturul de sub prelată sugera dimensiunile unui copil de zece ani".
Haut a adăugat că i s-a spus despre amenajarea unei morgi provizorii pentru a primi cadavrele.
Paul Semones, cercetător și organizator de tururi legate de incidentul OZN de la Roswell, nu a fost surprins de informațiile difuzate vineri.
„Nu este nimic nou - a declarat el într-un interviu acordat The Epoch Times -. Sunt chestiuni despre care se discută de zeci de ani".
Potrivit lui Semones, declarația sub jurământ a fost publicată pentru prima dată în 2007, cu intenția de a o face publică abia după moartea lui Haut, survenită în 2005.
Documentul a apărut în cel puțin trei cărți dedicate incidentului de la Roswell.
Semones a precizat că, deși versiunea publicată de Pentagon omite mai multe nume, copia originală le includea.
„Lecția de reținut este că multe instituții de presă dau peste aceste știri abia acum, deoarece nu acordă atenție la ceea ce se întâmplă în cadrul comunității de cercetare a OZN-urilor. Lumea a ignorat această chestiune, și totuși ea a existat întotdeauna".
Adevărul este acolo, ai fi tentat să spui, parafrazând celebra replică din serialul „X-Files".
Rămâne de văzut dacă acest lucru se aplică și în cazul Skinwalker Ranch.
Ancheta privind această locație, desfășurată în primăvara anului 2010 de către Bigelow Aerospace Advanced Space Studies (alias Baass: este vorba de un contractor guvernamental), documentează interviurile cu peste 25 de persoane, printre care locuitori din zonă, forțe de ordine, fermieri, proprietari de afaceri, membri ai unui trib indigen și un șaman, cu privire la evenimente ciudate petrecute în zonă.
„Toate persoanele intervievate au avut întâlniri directe", a declarat compania în raportul său. Vârsta martorilor varia între 15 și 77 de ani.
„Din aceste interviuri a reieșit posibila existență a mai multor tipuri de creaturi", au raportat anchetatorii: se vorbește despre o ființă asemănătoare unui „trol", mică, păroasă, cu o înălțime sub un metru și dotată cu brațe lungi; despre entități asemănătoare viermilor; despre creaturi preistorice care amintesc de pterodactili; despre persoane minuscule și alte anomalii, precum sfere de lumină neidentificate.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Ce se întâmplă în Occident? – Ordine din Haos – 6uild 6ack 6etter!
Europa fierbe. Franța (un milion de oameni in strada, cel puțin un sfert de milion doar la Paris + Lyon, Marsilia, Nante ...
-
Un om de știință susține că sufletul e un câmp de natură cuantică care interacționează cu undele electromagnetice și nu cu materia. Așa că nu dispare odată cu trupul
Într-un experiment din 2026, cercetatorii medicali și fizicieni au folosit un computer cuantic de 127 de qubiți in ...
-
Orasul de 15 minute: Oxford Street din Londra devine zonă pietonală. Mașinile și autobuzele, interzise permanent
Oxford Street, una dintre cele mai cunoscute strazi comerciale din Londra, a devenit zona pietonala pe o porțiune de apr ...
-
AI rules: Microsoft renunță la un sfert din forța sa de muncă de la nivel global: Program de plecări voluntare pentru 60.000 de angajați
Microsoft a lansat un amplu program de plecari voluntare, prin care aproximativ 60.000 de angajați, reprezentand peste u ...
-
Noua rachetă rusă „Filin": Ce caracteristici are și ce pericole reprezintă pentru Ucraina?
De la sfarșitul verii anului 2026, Rusia folosește racheta de croaziera „Filin" pentru a ataca Ucraina. Aceasta es ...
-
S-a descoperit în teorie a cincea dimensiune care ascunde cheia unuia dintre cele mai mari mistere ale Universului
O dimensiune suplimentara, ascunsa in structura spațiului, explica unul dintre cele mai mari mistere ale Universului: ma ...
-
Ceva ciudat se întâmplă cu un asteroid gigant situat între Marte și Jupiter care s-a transformat misterios. O coliziune rămâne o alternativă serioasă!
Un asteroid gigant cu o lațime de aproape 12 kilometri a dezvoltat o coada misterioasa intre Marte și Jupiter, astronomi ...
-
În China, bula AI s-a spart deja: "Piața bursieră a evoluat într-una speculativă cu o creștere nebunească. Acum se prăbușește!"
În timp ce acțiunile companiilor tehnologice de la nivel mondAIl se clatina, in China acestea s-au prabușit deja, ...
-
În jurul reședinței lui Putin din Valdai s-a construit un nou inel de turnuri de apărare antiaeriană. Imobilul e asociat cu Alina Kabaeva, fosta gimnastă amantă a liderului rus
Peste 16 turnuri noi, destinate probabil instalarii unor sisteme de aparare antiaeriana, au fost construite in octombrie ...
-
Incendiul din Brașov, act de sabotaj atribuit Rusiei. Ținta este o filială a companiei Romarm
Incendiul care a afectat o hala industriala din Brașov in noaptea de 13 spre 14 septembrie face parte dintr-o operațiune ...
-
Efectul Chemtrails: Întunecarea artificială a Soarelui ar putea răci planeta dar riscă să declanșeze o cursă geopolitică extrem de periculoasă
Geoingineria solara, o tehnologie propusa pentru combaterea incalzirii globale, ar putea funcționa din punct de vedere c ...
-
Algoritmul "Călin Georgescu": Ca si data trecuta, judecătorii de la Tribunalul București au decis eliberarea pe control judiciar dar fostul candidat ramane după gratii
Judecatorii de la Tribunalul București au decis: Calin Georgescu va fi eliberat pe control judiciar. In dosarul nr. 4438 ...
-
Pentagonul face publice noi dosare senzaționale despre OZN-uri - cadavre extraterestre și nave aeriene în formă de ou
Documente clasificate ale Pentagonului au dezvaluit o declarație șocanta a unui martor ocular, care susține ca autoritaț ...
-
Stresul și anxietatea în viața de zi cu zi: pași mici pentru mai mult echilibru
Dimineața abia incepe, dar mintea ta a trecut deja prin conversația de ieri, sarcinile de la serviciu și cateva scenarii ...
-
Jurassic World - Camp Cretaceous: În episodul 9 din sezonul 5 apare o scenă lesbi de animație destinată copiilor
Un serial de animație extrem de vizualizat de copii - Jurassic World - Camp Cretaceous prezinta aventurile unor puștani ...
-
O simulare de tsunami în Marea Neagră în urma unui cutremur de adancime arată cum e sters Bucurestiul de pe hartă VIDEO
Ceea ce vedeti in video-ul alaturat este o simulare de tsunami in Marea Neagra, aparut in urma unui cutremuri de adancim ...
-
Răspunsul AI la întrebarea: "De ce sunt din ce în ce mai mulți proști pe Planetă?"
Am intrebat un AI bun de ce pare ca planeta se prostește. Raspunsul il cam știm toți, dar mi se pare ca l-a structurat i ...
-
Regulile evaluărilor medicale pentru obținerea permisului de conducere se schimbă radical din noiembrie
Regulile dupa care se desfașoara evaluarilor medicale aferente dobandirii sau reinnoirii permisului de conducere se schi ...
-
Imprimante UV & Ecosolvent: ce rol au în realizarea materialelor publicitare moderne
Producția publicitara presupune astazi mult mai mult decat realizarea unor bannere sau autocolante. Magazinele, restaura ...
-
Aproape 1.000 de arestări în Franța, după confruntările dintre protestatari și poliție. 70.000 de membri ai forțelor de ordine, mobilizați
Aproape 1.000 de persoane au fost arestate in Franța, dupa protestele la care au participat peste 400.000 de oameni. Aut ...
-
Europa fierbe sub presiunea protestelor: „Discrepanțe dintre bogați și săraci s-au adâncit, iar guvernele au aplicat cu cinism creșteri de taxe fără să se gândească la consecințe"
În ultimele doua saptamani, mai multe țari europene s-au confruntat cu proteste violente care au degenerat de mult ...
-
Vânătăile suspecte de pe corpul lui Trump se extind și pe față, alimentând speculațiile privind starea sa de sănătate
Președintele american a fost fotografiat cu o vanataie la tampla stanga, pe langa cele vizibile de mai mult timp pe main ...
-
Netanyahu publică o imagine generată de AI cu o explozie atomică deasupra Tel Avivului. Zeci de mii de israelieni din diaspora se întorc în țară pentru a vota împotriva lui
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a publicat duminica, 25 octombrie, o imagine generata cu ajutorul inteligenței ar ...
-
Elon Musk acuză Ucraina de încălcarea condiţiilor de utilizare ale Starlink: "Dacă Starlink ar fi dezactivat, linia frontului ucrainean s-ar prăbuşi imediat"
Magnatul american din domeniul tehnologiei Elon Musk, seful SpaceX, a acuzat Ucraina ca a incalcat conditiile de utiliza ...
-
Când îngrijirea acasă a unui părinte cu demență devine prea grea
Puțini oameni sunt pregatiți pentru momentul in care un parinte incepe sa uite drumul spre casa, numele nepoților sau da ...
-
Arată ca un nor uriaș, dar ar putea deveni una dintre cele mai neobișnuite clădiri din Europa
Un zgarie-nori impresionant, care seamana cu un nor „plutitor", ar putea fi construit intr-o destinație turistica ...
-
Între tradiția satului și ritmul orașului: cum se organizează astăzi o înmormântare în Domnești
Domnești este una dintre comunele din Ilfov care s-au schimbat cel mai mult in ultimii ani. Pe langa casele vechi cu cur ...
-
Misterul crăpăturilor de pe Lună. Cum au explicat cercetătorii apariția miilor de falii
Luna iși reduce treptat dimensiunile pe masura ce interiorul sau se racește, iar cercetatorii au identificat mii de fisu ...
-
Dezastrul anuntat: Metroul spre Otopeni ar putea fi gata abia în 2032 chiar și în cel mai optimist scenariu
Dupa lansarea primei „cartițe" pentru saparea tunelurilor pe secțiunea Tokyo-Aeroportul Otopeni a Magistralei 6 de ...
-
Câte persoane au trecut granițele României, după ce moldovenii au luat cu asalt punctele de trecere Sculeni și Albița
Aproape 95.000 de persoane au traversat frontiera Romaniei in ultimele 24 de ore. În același interval de timp, pol ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu