Noile dosare publicate de Pentagon reaprind discuțiile legate de misterul OZN-urilor: De la „cadavrele extratereștrilor" de la Roswell până la îndoielile legate de Skinwalker Ranch

Pentagonul a publicat noi documente privind OZN-urile: o mărturie referitoare la cazul Roswell din 1947 și un raport privind presupuse fenomene paranormale la Skinwalker Ranch, relatează Corriere della Sera.

În a șaptea tranșă din dosarele X făcute publice de Pentagon pe 23 octombrie nu figura, ca document de seamă, doar observarea unui obiect triunghiular deasupra unei baze militare.

Erau mult mai multe, și anume o declarație sub jurământ din 2002, atribuită lui Walter Haut, fost responsabil cu relațiile publice la baza din Roswell, New Mexico, și un raport privind Skinwalker Ranch din Utah, un loc ciudat, deosebit, misterios, despre care se spune că ar găzdui un portal interdimensional.

Proprietarul este Robert Bigelow, magnat multimiliardar, proprietar al lanțului hotelier Budget Suites of America și pasionat de parapsihologie, OZN-uri și de studiile privind posibila continuitate a conștiinței după moarte.

"Erau bucăți asemănătoare unei folii metalice, subțiri ca hârtia, dar extrem de rezistente"

Să începem cu Roswell și cu povestea legată de presupusa prăbușire a unui disc zburător la începutul lunii iulie 1947.

Haut descrie o ședință a personalului bazei, care la acea vreme era singura care găzduia bombardiere nucleare: avioanele B-29 care dusese la bun sfârșit dublul atac asupra Japoniei fuseseră repoziționate pe insula Guam, dar erau staționate acolo. Întâlnirea a avut loc pe 8 iulie: oficialii au discutat despre resturile recuperate de la o fermă situată la aproximativ 40 de mile de Roswell.

„Sunt convins că ceea ce am observat personal era un fel de aeronavă, cu echipajul său, provenind din spațiul îndepărtat", afirmă Haut în declarație.

Haut descrie două zone de împrăștiere a resturilor în zona Lincoln, unde ar fi fost colectate rămășițele accidentului.

El povestește, de asemenea, că el și alți prezenți au mânuit câteva fragmente, trecându-le din mână în mână în jurul unei mese.

"Nu semănau cu niciun material pe care l-am văzut vreodată în viața mea", a declarat Haut.

„Erau bucăți asemănătoare unei folii metalice, subțiri ca hârtia, dar extrem de rezistente; unele prezentau urme neobișnuite pe suprafață și erau examinate de cei prezenți, fiecare dintre ei exprimându-și propria opinie. Nimeni nu a reușit să identifice resturile", a mai spus el.

Conform relatării sale, grupul a discutat dacă să facă publică descoperirea.

După cum se știe, prima știre despre incident a apărut în ziarul local Roswell Daily Record, care a titrat: „RAAF capturează un disc zburător într-o fermă din zona Roswell".

Ulterior, armata a oferit o versiune diferită, susținând că era vorba de un balon meteorologic.

În documentația făcută publică vineri, numele superiorilor lui Haut, menționați în declarația sub jurământ, au fost ascunse.

Haut a povestit că, înainte de a părăsi baza, cineva - al cărui nume a fost ținut secret de Pentagon - l-a condus la Clădirea 84, un hangar situat în partea de est a platformei aerodromului militar Roswell, cunoscut astăzi sub numele de Roswell Air Center.

Clădirea 84, situată în centrul aeronautic, este utilizată în prezent pentru întreținerea aeronavelor comerciale.

Conform relatării, clădirea era păzită cu o atenție obsesivă.

Odată ajuns în interior, bărbatului i s-a permis să observe un obiect proaspăt recuperat la nord de oraș; el l-a descris ca fiind un obiect de formă „ovală", lung de aproximativ 12-15 picioare (3,5-4,5 metri), cu o lățime puțin mai mică și o înălțime de aproximativ 6 picioare (1,8 metri).

Haut a mai relatat că suprafața obiectului părea metalică și nu avea ferestre, hublouri, aripi, coadă sau tren de aterizare.

„Tot de la o anumită distanță, am putut zări două corpuri sub o prelată", a declarat Haut. „Doar capetele ieșeau de sub prelată, dar nu am reușit să le disting trăsăturile. Capetele păreau mai mari decât în mod normal, iar conturul de sub prelată sugera dimensiunile unui copil de zece ani".

Haut a adăugat că i s-a spus despre amenajarea unei morgi provizorii pentru a primi cadavrele.

Paul Semones, cercetător și organizator de tururi legate de incidentul OZN de la Roswell, nu a fost surprins de informațiile difuzate vineri.

„Nu este nimic nou - a declarat el într-un interviu acordat The Epoch Times -. Sunt chestiuni despre care se discută de zeci de ani".

Potrivit lui Semones, declarația sub jurământ a fost publicată pentru prima dată în 2007, cu intenția de a o face publică abia după moartea lui Haut, survenită în 2005.

Documentul a apărut în cel puțin trei cărți dedicate incidentului de la Roswell.

Semones a precizat că, deși versiunea publicată de Pentagon omite mai multe nume, copia originală le includea.

„Lecția de reținut este că multe instituții de presă dau peste aceste știri abia acum, deoarece nu acordă atenție la ceea ce se întâmplă în cadrul comunității de cercetare a OZN-urilor. Lumea a ignorat această chestiune, și totuși ea a existat întotdeauna".

Adevărul este acolo, ai fi tentat să spui, parafrazând celebra replică din serialul „X-Files".

Rămâne de văzut dacă acest lucru se aplică și în cazul Skinwalker Ranch.

Ancheta privind această locație, desfășurată în primăvara anului 2010 de către Bigelow Aerospace Advanced Space Studies (alias Baass: este vorba de un contractor guvernamental), documentează interviurile cu peste 25 de persoane, printre care locuitori din zonă, forțe de ordine, fermieri, proprietari de afaceri, membri ai unui trib indigen și un șaman, cu privire la evenimente ciudate petrecute în zonă.

„Toate persoanele intervievate au avut întâlniri directe", a declarat compania în raportul său. Vârsta martorilor varia între 15 și 77 de ani.

„Din aceste interviuri a reieșit posibila existență a mai multor tipuri de creaturi", au raportat anchetatorii: se vorbește despre o ființă asemănătoare unui „trol", mică, păroasă, cu o înălțime sub un metru și dotată cu brațe lungi; despre entități asemănătoare viermilor; despre creaturi preistorice care amintesc de pterodactili; despre persoane minuscule și alte anomalii, precum sfere de lumină neidentificate.