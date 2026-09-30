Fostul campion mondial la șah Garry Kasparov, ținta lui Putin. O rețea rusă de asasini ar fi plănuit eliminarea disidentului, în SUA

Rusia complotează, de câteva luni, pentru a-l asasina pe fostul campion mondial la șah Garry Kasparov în Statele Unite. În această vară, autoritățile americane l-au informat pe fondatorul Forumului Rusia Liberă că era o „țintă" a unui complot al Kremlinului care viza uciderea sa și l-au plasat sub protecție specială pentru prima dată de când s-a exilat și s-a stabilit la New York în 2013, potrivit unor surse apropiate acestuia, transmite cotidianul spaniol El Mundo.

Și mai avansate erau planurile de asasinare a lui Ilia Ponomarev, singurul deputat rus care a votat împotriva anexării Crimeei și care, din exil, a colaborat pe teren cu forțele armate de apărare ale Ucrainei. Procuratura americană a dezvăluit numele a cinci conspiratori aflați sub ordinele Kremlinului, care pare dispus să facă un pas înainte atât în ceea ce privește intimidarea disidenților, cât și escaladarea conflictului pe teritoriul occidental. Contactele acestor cinci oameni cu persoanele însărcinate să-i urmărească și să-i ucidă pe opozanți coincid în timp cu momentul în care Kasparov și Ponomarev au fost avertizați de pericol, potrivit informațiilor obținute de El Mundo. Ambii urmau să fie asasinați în SUA, iar o a treia victimă urma să fie înjunghiată (sau arsă cu benzină) în Vilnius, capitala Lituaniei.

Cinci conspiratori sub ordinele Kremlinului

Această rețea de conspiratori care lucrează pentru serviciile de informații ale Federației Ruse - „Rețeaua RIS" - funcționează cel puțin din 2024 și a colaborat la comiterea de atacuri, în special în Europa, folosind sabotori și criminali locali. Atacurile împotriva personalităților exilate sau planurile de a le comite pe teritoriul american au fost rare: ultima asasinare semnificativă atribuită Moscovei pe pământ american a fost o sinucidere ciudată a unui dezertor din serviciul de spionaj NKVD în 1941. Acum, Vladimir Putin adoptă o abordare mai dură.

Kasparov se teme pentru siguranța sa de mai bine de două decenii. La scurt timp după ce a renunțat la șah, în 2005, pentru a se dedica politicii, campionul mondial a angajat o echipă de opt gărzi de corp care nu numai că îl însoțeau pretutindeni în Rusia, ci îi aduceau și apă și mâncare, pentru ca Kasparov să nu atingă alimentele expuse în public. În 2012, Kasparov i-a mărturisit scriitoarei Masha Gessen că ceea ce îi plăcea cel mai mult la călătoriile în străinătate era faptul că putea să se descurce fără bodyguarzii săi pentru o perioadă. Un an mai târziu, amenințările l-au obligat să părăsească Rusia și nu a mai îndrăznit să se întoarcă, întrucât dosarele împotriva lui s-au acumulat: după începerea invaziei pe scară largă a Ucrainei, a fost inclus în registrul rus al „agenților străini" și în 2024 a fost adăugat pe lista „teroriștilor și extremiștilor". În luna mai a acestui an, Rusia l-a dat „în căutare internațională".

În ceea ce privește confirmarea oficială, o sursă din anturajul său a declarat: „Autoritățile din SUA i-au confirmat în această vară că este o țintă", explică o sursă din anturajul său.

A doua țintă și detalii despre compl

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Cealaltă țintă se încadrează în definiția de „trădător" folosită de putinism: Ilia Ponomarev este un fost deputat rus, exilat în Ucraina, care, în 2014, a fost singurul membru al Dumei care a votat împotriva anexării Crimeei. După invazie, s-a alăturat apărării teritoriale ucrainene, a înființat publicația de opoziție „Utro Fevralya" și a promovat Congresul Deputaților Poporului ca alternativă politică la regimul lui Putin. El susține că a supraviețuit la cinci tentative de asasinat.

Ponomarev își împarte timpul între Kiev și Washington; în capitala americană are o locuință și un birou pe care îl folosește ca reprezentanță în SUA a platformei sale politice. O persoană recrutată de Moscova a filmat două locații din Washington legate de ceea ce Parchetul SUA numește „Victima numărul 1", pentru a cărei asasinare se ofereau 40.000 de dolari.

Această primă misiune consta, pe lângă localizarea a două locații legate de victimă, în înregistrarea unor videoclipuri de cel puțin 30 de secunde, din mai multe unghiuri. Pentru a demonstra că imaginile erau recente și autentice, în cadru trebuia să apară o mână făcând un semn convenit, descris ca degetul mare ridicat sau gestul „OK". Aveau un limbaj codat pentru a planifica fiecare etapă a asasinatului: expresia „a măsura un teren și a da măsurile" era folosită pentru a se referi la supravegherea prealabilă; iar „construcție", pentru a vorbi despre pasul următor, asasinatul. Ofereau între 1.000 și 1.500 de dolari pentru imagini. Din informațiile obținute de El Mundo, bărbatul a fost detectat de camerele de securitate. Asasinatul nu s-a concretizat deoarece voluntarul s-a răzgândit.

Identitatea suspecților

Procuratura SUA susține că cinci bărbați făceau parte din această rețea eterogenă legată de serviciile de informații rusești care recruta persoane pentru a supraveghea și a asasina opozanți, precum și pentru a comite acte de sabotaj în țările care sprijină Ucraina. Cei cinci sunt acuzați de conspirație în vederea finanțării actelor de terorism, iar trei dintre ei se confruntă, de asemenea, cu acuzația de conspirație în vederea comiterii unei crime la comandă. Suspecții sunt: Iuri Jrameev, fost colonel al serviciilor de informații ruse care a lucrat cu Putin în tinerețe, și fiul său Kirill, ofițer al FSB; doi cubanezi și un venezuelean. Toți sunt rezidenți în Rusia și sunt în continuare fugari.

În cadrul acestei rețele se află o persoană binecunoscută de autoritățile lituaniene pentru că a organizat, în 2024, acte de sabotaj pe teritoriul Lituaniei din Rusia: cubanezul Oemis Romagoza Durruthy, profesor de dans și colaborator al serviciilor secrete ruse, care i-a îndemnat pe doi spanioli să dea foc unei companii lituaniene care prestează servicii Ucrainei. Plata respectivă era de 4.000 de euro, dar amândoi au fost arestați după ce au fugit la Riga.

Alți doi bărbați cu domiciliul în Rusia - Yaidel Delgado Suárez, un cubanez de 35 de ani cunoscut sub porecla „Vikingo", și Ángel Eduardo Castro, un venezuelean de 22 de ani - au acționat ca recrutori pentru a comite atentate pe teritoriul american. Planul: eliminarea unuia sau a doi disidenți și, pe deasupra, transmiterea unui mesaj dur către restul.

Castro a vorbit în această vară cu un compatriot venezuelean care locuia în Brooklyn: „Ai pe cineva de încredere în Washington?" Instrucțiunile erau: mai întâi, să șteargă conversația; apoi, să se ducă în cartierul victimei, să-și pună telefonul în modul avion, să filmeze de la distanță cu telefonul în mâna stângă, să încetinească când trecea pe lângă casă. Bărbatul a efectuat supravegherea și a trimis mai multe fotografii și videoclipuri, dar a precizat clar că era de acord să facă fotografii, nu „celelalte". Suárez i-a cerut atunci să găsească pe cineva dispus să ducă la îndeplinire „operațiunea".

Pe lângă cele două ținte confirmate în SUA de către persoane din anturajul său, ar putea exista o altă victimă: Vladimir Kara-Murza, care a fost închis în Siberia și a fost eliberat în 2024 în cadrul marelui schimb de agenți de informații ruși în urma căruia a fost eliberat hispanorusul Pablo González, împreună cu alți spioni, asasini și escroci ruși. Kara-Murza a fost deja otrăvit de două ori.

Operațiunea a avut o primă etapă la Vilnius

Iuri și Kirill Jrameev, agenți ai FSB, ar fi plătit aproximativ 200 de dolari unui cetățean american pentru a fotografia adresa opozantului rus exilat în capitala lituaniană. Recrutarea pentru fotografierea adresei a început în jurul datei de 24 iunie 2025. Prețul pentru asasinat era de 25.000 de dolari.

Îl aveau în vizor încă din 2024 pe Ivan Tyutrin, exilat în Lituania și care a fondat la Vilnius Forumul Rusiei Libere alături de Garry Kasparov. O parte din anul 2024 a petrecut-o sub protecție, perioadă care coincide cu momentul în care, potrivit Parchetului american, a început să funcționeze rețeaua anchetată. În ultimele luni poliția l-a avertizat din nou că a detectat faptul că a redevenit țintă. Dosarul nu precizează dacă el era disidentul pe care rețeaua respectivă intenționa să-l ucidă în apropierea orașului Vilna.

Pe lista posibilelor ținte se află și Ruslan Gabbasov, un activist baskir exilat la Vilna care militează pentru independența Bașkortostanului. În 2025, acesta a descoperit un dispozitiv de urmărire în mașina sa, iar Parchetul lituanian a identificat ulterior un plan de asasinare a sa.

De la epoca sovietică și până în prezent, atât Rusia, cât și Statele Unite au evitat să comită asasinate pe teritoriul celeilalte părți. În cele două decenii și jumătate de când Putin se află la putere, cele mai îndrăznețe atacuri au avut loc mai ales în Marea Britanie sau în Europa continentală, cum ar fi otrăvirea cu Novichok a lui Serghei Skripal, fostul ofițer de informații militare rus din cadrul GRU, și a fiicei sale, la Salisbury, în 2018. Sau asasinarea prin împușcare a lui Zelimkhan Jangoshvili, un rebel cecen, la Berlin în 2019, de către un asasin recrutat de FSB (Vadim Krasikov, schimbat în 2024 cu jurnalistul Evan Gerskovich și alți occidentali). În Spania a fost asasinat, de asemenea, în 2024, un dezertor rus, Maxim Kuzminov, care a trecut de partea ucraineană în 2023 cu elicopterul său.

Rusia folosește de multă vreme vorbitori de limbă spaniolă pentru acțiuni de sabotaj în Europa, „printre altele pentru că mulți dintre ei au rezidență spaniolă și se pot deplasa fără viză atât în Rusia, cât și în UE". Acuzarea penală americană nu atribuie un rol statului cubanez, iar Havana a negat orice legătură.