Un om de știință susține că sufletul e un câmp de natură cuantică care interacționează cu undele electromagnetice și nu cu materia. Așa că nu dispare odată cu trupul

Într-un experiment din 2026, cercetătorii medicali și fizicieni au folosit un computer cuantic de 127 de qubiți în timpul unui stop cardiac. Supraviețuitorii au recunoscut sunetele redate în timp ce se aflau în stare de moarte clinică mult mai bine în condiții de entanglement cuantic decât cei din grupul de control.

Într-un articol din 2025, Edward Kamen de la Georgia Tech și colegul său, cercetătorul Roger D. Kamen, au propus ipoteza că sufletul uman ar putea fi alcătuit din câmpuri de natură cuantică care interacționează cu creierul prin intermediul activității electrice și electromagnetice. Kamen sugerează chiar că sufletul ar putea interacționa cu fotonii, particulele de lumină, ceea ce ar putea explica de ce unele persoane declară că își văd împrejurimile în timpul experiențelor de moarte clinică, în ciuda faptului că au ochii închiși.

Un caz discutat în articol a implicat o femeie a cărei inimă s-a oprit în timpul unei operații. Deși ochii îi fuseseră acoperiți cu bandă adezivă, ea a afirmat ulterior că l-a văzut pe un medic senior intrând în sala de operație, un detaliu care, se pare, a fost confirmat ulterior. Și există o legătură științifică interesantă. În 2022, neuroștiințifici afiliați la MIT au descoperit că câmpurile electrice generate de neuroni transportă informații despre memoria de lucru. Acest lucru nu dovedește că amintirile pot părăsi creierul.

Dar soții Kamen au folosit această descoperire pentru a propune modul în care un ipotetic „câmp al sufletului” ar putea primi informații. Apoi a urmat un studiu remarcabil din 2026, publicat în revista „The Innovation”. Cercetătorii au investigat 142 de supraviețuitori ai stopului cardiac din 13 spitale din Spania și Marea Britanie, folosind un computer cuantic IBM de 127 de qubiți pentru a controla stimulii auditivi prezentați în timpul resuscitării.

Aceștia au raportat că pacienții expuși la sunete guvernate de stări de încurcătură cuantică au obținut rezultate mai bune la testele ulterioare de memorare decât un grup de control fără încurcătură cuantică, care a rămas la un nivel apropiat de cel al întâmplării. Cercetătorii au sugerat că conștiința ar putea implica procese pe care încă nu le înțelegem. Cu toate acestea, ei au recunoscut că rezultatele lor nu stabilesc o cauzalitate cuantică.

Un alt articol din 2026, publicat în „Journal of Consciousness Studies”, a mers mai departe, propunând că conștiința ar putea implica dimensiuni superioare și că nu ar dispărea neapărat atunci când creierul încetează să mai funcționeze. Teoria sufletului cuantic explorează chiar și posibilitatea ca același câmp să poată explica reîncarnarea, percepția la distanță și posibilitatea detectării unui suflet prin interacțiunea acestuia cu lumina.