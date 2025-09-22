Procurorul-general al Rusiei a cumpărat imobiliare de 15 milioane de euro de când a început războiul în Ucraina. Proprietățile au fost trecute pe numele fostei soții și fiului
Postat la: 22.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Fundația Anticorupție (FBK), organizație fondată de Alexei Navalnîi și condusă acum de foștii săi colaboratori, a publicat o anchetă privind achiziționarea de proprietăți imobiliare de lux de către familia procurorului general rus Igor Krasnov, în valoare de aproximativ 1,5 miliarde de ruble (15 milioane de euro, n.r., 1 euro = 100 ruble), după începerea războiului cu Ucraina. Toate proprietățile sunt înregistrate pe numele fostei soții a procurorului general, Anna Krasnova, și al fiului lor, un bebeluș.
Conform anchetei, în 2022, Anna Krasnova a achiziționat un apartament de 165 de metri pătrați în complexul rezidențial de elită „Viața pe Plyushchikha" din centrul Moscovei, evaluat la 370 de milioane de ruble, împreună cu un loc de parcare pentru 5,5 milioane de ruble. Cu un an înainte, Vladimir Levchenko, soțul surorii procurorului general, a achiziționat un apartament în același complex, scrie The Moscow Times.
În 2023, două apartamente combinate cu o suprafață totală de 304 metri pătrați au fost achiziționate pe numele fiului de zece luni al soților Krasnov, Mihail, în complexul rezidențial Zolotoy, vizavi de Kremlin. Valoarea de piață a acestei proprietăți este estimată la 760 de milioane de ruble. Anna Krasnova a achiziționat, de asemenea, două locuri de parcare în același complex pentru 14 milioane de ruble.
Ancheta susține că divorțul cuplului din 2017 a fost fictiv, deoarece aceștia continuă să locuiască în aceeași locuință, să călătorească împreună, iar copilul lor s-a născut în 2023 - la șase ani după divorț. Divorțul fictiv i-a permis procurorului general să evite declararea veniturilor și a proprietății fostei soții, potrivit FBK.
Anna Krasnova, care a lucrat cu jumătate de normă ca meditator la începutul anilor 2010 pentru 750 de ruble pe oră, a ocupat funcții bine plătite în companii asociate cu oameni de afaceri importanți din 2015. De exemplu, la sfârșitul anului 2015, a fost angajată ca Director al Securității Activelor Occidentale la holdingul Segezha Group al lui Vladimir Yevtushenkov, parte a AFK Sistema. La scurt timp după aceea, procedurile penale împotriva lui Yevtushenkov în cazul Bashneft au fost abandonate, în ciuda faptului că omul de afaceri fusese anterior ținut în arest la domiciliu. Igor Krasnov a devenit apoi șeful Direcției de Investigații pentru Cazuri Deosebit de Importante.
Din 2021, Anna Krasnova este vicepreședinte al Transmashholding, deținută de Andrey Bokarev și Iskandar Makhmudov, cu un salariu lunar de 3,5 milioane de ruble.
Soacra procurorului general, Irina Komleva, a demonstrat, de asemenea, o creștere semnificativă a veniturilor - compania sa, Verkhaus Kompleks, a obținut un profit net de peste 300 de milioane de ruble în ultimul an și jumătate, devenind partener al companiei Bashkir Soda, care a fost transferată către Arkady Rotenberg după naționalizare.
Mai mult, așa cum notează FBK, chiar și venitul oficial combinat al familiei este insuficient pentru a achiziționa proprietăți imobiliare în valoare de 1,5 miliarde de ruble.
