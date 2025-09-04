În buricul Clujului: Nașul și cu finul au pus mâna pe un club sindical de un milion de euro

În perioada postdecembristă s-a produs un mare jaf și cu patrimoniul organizațiilor cooperatiste și sindicale, care au fost lăsate din mână de stat, respectiv de toate guvernările care s-au succedat de-a lungul ultimilor 36 de ani. Șefi mai mari sau mai mici din cooperație sau din sindicate au acaparat și au folosit în interes propriu patrimoniul acestora, îndeosebi clădirile deținute, sau chiar le-au înstrăinat pe bani mulți.

Un astfel de caz s-a produs și în municipiul de cinci stele Cluj-Napoca cu patrimoniul Sindicatului Liber al Tipografilor, în care cireașa de pe tort este Clubul Tipografilor, situat în plin centrul Clujului, pe strada Memorandumului nr. 23, la circa 100 de metri de primărie. În vasta clădire deținută aveau loc ședințele de sindicat, precum și alte întruniri sindicale, spectacole, seri de dans, iar până în anii 90 a funcționat o discotecă frecventată, denumită Poligrafia. Clădirea includea și patru apartamente de locuit, care au fost însușite în mod dubios de Primăria Cluj Napoca, care le-a vândut cu dedicație. Între timp, conformația clădirii a fost modificată în vreo 15 spații care au fost închiriate unor agenți economici.

Valoarea Clubului Tipografilor este estimată la cel puțin un milion de euro. Nimeni nu știe valoarea totală a chiriilor încasate înafară de pretinșii lideri proțăpiți în fruntea Sindicatului Liber al Tipografilor din Cluj Napoca de 13 ani, președintele Mircea Giurgiu și vicepreședintele Ioan Bogdan. Mircea Giurgiu a fost deputat PDL în legislatura 2008-2012, iar din 2016 a deținut funcția de director al Imprimeriei Ardealul, fosta intreprindere Poligrafia, inclusă în Compania Națională a Imprimeriilor Coresi, până în aprilie 2019, când a fost concediat.

Imediat după concediere a preluat formal funcția de președinte al sindicatului, dar liderul de facto al acestuia este vicepreședintele Ioan Bogdan, ales în această funcție în 2012. Între ei există o legătură indestructibilă legată de faptul că Bogdan este nașul lui Giurgiu. Administrarea cubului și mânuirea banilor au fost tot timpul apanajul lui Bogdan, căruia îi place să-și spună și să i se spună lider. Potrivit unor foști colegi, Bogdan a fost unul din cei mai slabi și îngrămădiți muncitori tipografi. În ultimii ani a fost consiliat de fiica sa Andaluna Bogdan, avocată în Baroul Cluj Napoca. Andaluna-i numai una, după vorbe și după fapte, spun colegi de-ai săi de facultate și de barou.

Lideri sindicali expirați

Conform prevederilor Codului civil, persoana juridică își exercită drepturile și își îndeplinește obligațiile prin organele sale de conducere, de la data constituirii lor. În Statutul Sindicatului Liber al Tipografilor din Cluj sunt prevăzute, ca organe de conducere, adunarea generală (conferința) sindicatului, comitetul sindicatului, biroul sindicatului (atunci când se consideră necesar), comisia de revizie și trezorierul. În același statut este prevăzut că adunarea generală a sindicatului alege prin vot secret, o dată la doi ani, comitetul sindicatului, comisia de revizie și direct pe funcție președintele, precum și că cadrele/organele de conducere pot fi alese pentru cel mult două mandate consecutiv.

Sindicatul Liber al Tipografilor din Cluj a fost constituit în 1990, fiind succesorul fostului sindicat comunist din Intreprinderea Poligrafia, devenită Sucursala Imprimeria Ardealul din cadrul Companiei Naționale a Imprimeriilor (CNI) Coresi, care avea atunci circa 900 de angajați. În primăvara anului 2019, conducerea CNI Coresi a dispus încetarea activității de tipografie la Imprimeria Ardealul, iar în toamna aceluiași an a dispus concedierea colectivă a celor circa 30 de angajați rămași, fiind menținuți doar trei angajați. Din 2012 până în prezent, la Sindicatul Liber al Tipografilor din Cluj Napoca au avut loc nicio adunare generală statutară.

Liderii proțăpiți în fruntea sindicatului invocă două pretinse adunări generale, care nu au fost convocate și organizate statutar, fiind lovite de nulitate absolută. Prima a fost o ședință ad-hoc desfășurată în hala de producție în data de 19 aprilie 2019, a doua zi după ce Mircea Giurgiu a fost concediat din funcția de director al Sucursalei Imprimeria Ardealul, când acesta a fost ales președintele sindicatului, iar Ioan Bogdan a fost desemnat vicepreședinte. Cu această ocazie, a fost ales și Comitetul sindicatului, în care au fost incluși numai apropiați ai celor doi. A doua pretinsă ședință a avut loc în data de 9 martie 2020, când a fost aleasă Comisia de revizie, la care Giurgiu și Bogdan au fost desemnați nelegal în funcțiile de președinte și de vicepreședinte, întrucât erau incompatibili deținând aceleași funcții la sindicat. Obiectul principal al acestei ședințe a fost excluderea pentru motive inventate a celor cei trei membri de sindicat care mai aveau statut de angajați ai Imprimeriei Ardealul

Adunarea generală a sindicatului din 9 martie 2020 este lovită de nulitate absolută din cei puțin patru motive. Adunarea nu a fost convocată statutar, convocatorul invocat de pretinșii lideri nefiind comunicat tuturor membrilor, neconținând data întocmirii și nefiind semnat. Adunarea nu a fost condusă de președintele Mircea Giurgiu, care internat în spital în perioada respectivă după un atac vascular cerebral, și a fost consemnat în fals în procesul verbal întocmit. La adunare au participat 16 apropiați ai pretinșilor lideri, care nu mai aveau statut de angajați ai Imprimeriei Ardealul.

Așa-zisa adunare generală a fost organizată în realitate de pretinsul lider Bogdan și a fost condusă de fiica sa Andaluna, care nu este membru al sindicatului, fiind, așa cum am arătat, avocat de profesie. Hiperactiva, omniprezenta și omnipotenta Andaluna a întocmit și un proces-verbal al pretinsei adunări, ce constituie un fals ordinar. Aceasta le-a oferit consiliere juridică pretinșilor lideri și a reprezentat și reprezintă sindicatul în procesele derulate în ultimii cinci ani, ridicând mari semne de întrebare realitatea și legalitatea împuternicirii sale.

Oricum, mandatul președintelui Mircea Giurgiu, vicepreședintelui Bogdan Ioan și Comitetului sindicatului a expirat după doi ani, respectiv în data de 19 aprilie 2021, motiv pentru care sindicatul a rămas fără organe de conducere/administrare și a pierdut capacitatea de exercițiu.

Faptic, sindicatul este condus, începând din anul 2012, de către vicepreședintele Bogdan Ioan, care este în relații de afinitate cu președintele Giurgiu Mircea, fiind nașul său de căsătorie, fără ca acesta să fi primit vreo împuternicire în acest sens din partea adunării generale sau comitetului sindicatului. Raportat la prevederile statutare potrivit cărora cadrele/organele de conducere pot fi alese pentru cel mult două mandate consecutiv, rezultă că Ioan Bogdan putea deține funcția de vicepreședinte doar patru ani, respectiv în perioada 2012-2016, iar Mircea Giurgiu putea deține această funcție tot patru ani, respectiv în perioada 19 aprilie2019-19 aprilie 2023. În consecință, actele emise ulterior acestor perioade de către aceștia sunt lovite de nulitate absolută.

Sediu pe fals

În cazul sindicatului dovada sediului se realizează prin Registrul special al sindicatelor de la Judecătoria Cluj Napoca, în Legea privind dialogul special fiind stipulat că judecătoria este obligată să țină un registru special al sindicatelor, în care se înscriu: denumirea și sediul sindicatului, numele și prenumele membrilor organului de conducere, codul numeric personal al acestora, data înscrierii, precum și numărul și data hotărârii judecătorești definitive de admitere a cererii de înscriere. În capitolul I din Statut este prevăzut că Sindicatul Liber al Tipografilor din Cluj are sediul în Cluj Napoca str. 22 Decembrie (redenumită ulterior Bulevardul 21 Decembrie 1989) nr. 146, care a fost și este sediul Sucursalei Imprimeria Ardealul Cluj a Companiei Naționale a Imprimeriilor Coresi, la care au activat membrii sindicatului, până la desființarea activității de tipografie și concedierea lor în urma notificării privind decizia de aplicare a măsurii de concediere colectivă din 27 septembrie 2019.

La pretinsa adunare generală a sindicatului din 09.03.2020 a fost adoptată o hotărâre conform căreia sediul acestuia a fost mutat în Cluj Napoca str. Memorandumului nr. 23 ap. 11, dar această schimbare nu a avut loc faptic decât în anul 2024, după declanșarea unui proces de dizolvare a sindicatului de către cei trei membri excluși. Până anul trecut, sindicatul a fost înregistrat în Registrul special al sindicatelor de pe lângă Judecătoria Cluj Napoca cu sediul în Cluj Napoca B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 146. Sindicatul a fost înregistrat tot cu acest sediu și la ANAF-Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj și la Primăria Municipiului Cluj Napoca. Pe de altă parte, corespondența transmisă sindicatului a venit până anul trecut la sediul inițial (Cluj Napoca B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 146).

La adresa din municipiul Cluj Napoca str. Memorandumului nr. 23 se află , așa cum am arătat, Clubul Tipografilor, imobil care se află în administrarea sindicatului, dar în acest imobil nu se află niciun birou amenajat ca sediu al sindicatului, toate spațiile fiind închiriate. Pe de altă parte, în incinta acestui imobil nu a existat niciun spațiu inscripționat cu nr. 11.

Sindicatul nu și-a mai realizat obiectivele statutare

Din anul 2012 și până în prezent nu a mai fost convocată și organizată nicio adunare generală a sindicatului pentru prezentarea și aprobarea situațiilor financiare/bilanțurilor contabile anuale, pentru darea de seamă sau pentru aprobarea bugetului, pentru descărcarea de gestiune a conducerii. După închiderea activității de tipografie și concedierea colectivă din toamna anului 2019, sindicatul nu a mai desfășurat nicio activitate licită și specifică de natură sindicală, economico-socială sau cultural-educativă, având astfel un obiect de activitate ilicit. Obiectul de activitate este ilicit și prin prisma faptului că sindicatul pârât nu mai are organe de administrare/conducere legale, statutare, pentru motivele expuse anterior.

Conform prevederilor Codului civil, obiectul de activitate ilicit atrage nulitatea persoanei juridice. În acest sens, este relevant că sindicatul a figurat ca inactiv fiscal în evidențele ANAF-Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj începând din anul 2020. Doar după declanșarea procesului de dizolvare au fost depuse bilanțuri contabile pe patru ani, care ridică suspiciuni de fals. Pentru anul 2024 nu a fost depus bilanț cotabil, deși termenul limită a expirat de peste patru luni.

Patrimoniul a fost administrat fără știința și aprobarea sindicaliștilor

Potrivit prevederi imperative din legile succesive privind dialogul social, statutul unei organizații sindicale trebuie să cuprindă prevederi cu privire la mărimea și compunerea patrimoniului inițial. Ori Statutul Sindicatului Liber al Tipografilor din Cluj nu conține nicio prevedere referitoare la mărimea și compunerea patrimoniului inițial, nefiind modificat în acest sens după apariția celor două acte normative. De cel puțin 12 ani nu a mai fost prezentată nicio dare de seamă privind starea patrimoniului sindicatului pârât și a contului de venituri și cheltuieli. Există indicii că anumite spații din imobilul Clubul Tipografilor, situat în municipiul Cluj Napoca str. Memorandumului nr. 23 și aflat în administrarea sindicatului, ar fi fost închiriate nelegal și păgubos.

Nici la cele două adunări generale ale sindicatului convocate și organizate nelegal, nestatutar în 2019 și în 2020 nu au figurat pe ordinea de zi și nu au fost discutate și aprobate situația economico-financiară și bugetul sindicatului. După concedierea colectivă din 2019, toate actele sindicatului pârât au fost luate și însușite de către vicepreședintele Bogdan Ioan, care, așa cum am arătat. a condus nelegal și netransparent sindicatul din 2012 până în prezent. Potrivit unor surse, spațiile din imobilul Clubul Tipografilor ar fi fost închiriate sub prețul pieței, fapt ce generează suspiciuni de corupție Închirierea spațiilor a fost efectuată de vicepreședintele Bogdan, fără să aibă împuternicire în acest sens din partea adunării generale sau comitetului sindicatului, faptele sale având incidență penală.

Membrilor sindicatului nu li s-a adus niciodată la cunoștință cine sunt beneficiarii contractelor de închiriere, durata acestora și suma încasată cu titlu de chirie pentru spațiile deținute în imobilul de pe str. Memorandumului nr. 23 din Cluj Napoca și nici modul de utilizare a sumelor încasate. Iar pretinșii lideri Giurgiu și Bogdan nu mai erau îndrituiți să exercite acte de administrare ale spațiilor din imobilul respectiv după ce le-a încetat mandatul de președinte respectiv vicepreședinte. Cu toate acestea, ei și-au acordat salarii substanțiale și au acordat premii bănești unor membri fideli din sindicat.

Sindicatul a intrat în adormire, nemaiputându-și îndeplini scopul

Conform Codul civil, elementele constitutive ale persoanei juridice sunt o organizare de sine stătătoare și un patrimoniu propriu afectat unui anumit scop licit și moral, în acord cu interesul general. Ori, așa cum am arătat, Sindicatul Liber al Tipografilor din Cluj nu mai are organizare de sine stătătoare, iar existența patrimoniului său este incertă. Tot Codul civil prevede că persoanele juridice de drept privat se dizolvă dacă scopul nu mai poate fi îndeplinit.

Statutele organizațiilor sindicale trebuie să cuprindă prevederi cu privire divizarea, comasarea sau dizolvarea organizației sindicale, transmiterea ori, după caz, lichidarea patrimoniului, dar Statutul sindicatului susmenționat nu conține astfel de prevederi. Conform art. 5 din Legea nr. 367/2022 privind dialogul social, în absența unor prevederi statutare exprese cu privire la reorganizarea și încetarea activității organizației sindicale, se vor aplica dispozițiile de drept comun privind reorganizarea și încetarea persoanelor juridice, respectiv dispozițiile Codului civil.

Tudor Someșan