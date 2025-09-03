La nivelul Comisiei Europene s-a explicat faptul că avionul Ursulei von der Leyen a fost bruiat de către sistemele rusești, atunci când se afla în drum spre Bulgaria.

Cei de la Flight Radar prezintă date prin care arată faptul că semnalul GPS al avionului a funcționat perfect și, mai mult, zborul a durat aproape cât era normal, deși Comisia Europeană susținea că avionul s-a învârtit o oră în aer.

"Vedem în mass-media știri despre interferențe GPS care au afectat avionul care o transporta pe Ursula von der Leyen la Plovdiv, în Bulgaria. Unele știri susțin că avionul a zburat în cerc timp de o oră.

Iată ce putem deduce din datele noastre.

* Zborul era programat să dureze 1 oră și 48 de minute. A durat 1 oră și 57 de minute.

* Transponderul aeronavei a raportat o calitate bună a semnalului GPS de la decolare până la aterizare.", arată FlightRadar.

Povestea întreținută de Comisia Europeană:

Avionul pe care Ursula von der Leyen îl folosește pentru deplasări este Falcon 900 EX(00-GPE), cu o capacitate totală de 13 locuri.

Interiorul aeronavei este unul de lux.

Cu un astfel de avion a sosit în vizita oficială și în România, unde a aterizat la baza militară de la Kogălniceanu! De data aceasta, fără vreun alt „atac hibrid".

În mod ciudat, fără o anchetă oficială și fără a prezenta public nicio dovadă, Comisia Europeană - prin purtătorul ei de cuvânt - a întreținut toată această poveste cu atacul „țintit".

Comisia Europeană nu doar că a întreținut povestea cu atacul „țintit", dar a și anunțat primele măsuri - lansarea unor sateliți suplimentari pe orbita joasă a Pământului pentru a consolida rezistența împotriva interferențelor GPS.

Turneul șefei Comisiei Europene se încadrează în procesul de accelerare a înarmării europene, având ca rol implementarea unui program de 150 de miliarde de euro.

Bulgaria a anuntat ca nu va deschide nicio anchetă cu privire la bruieri care au afectat GPS-ul avionului la bordul căruia se afla duminică preşedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen, a spus Rosen Jeliazkov, care apreciază că aceste bruiaje nu au fost "clasate ca ameninţări hibride sau cibernetice", într-o discuţie cu jurnalişti, la Burgas, în estul Bulgariei, unde participa la lansarea unei campanii de informare pe tema introducerii monedei euro în Bulgaria.

Luni, o purtătoare de cuvânt a CE a confirmat că avionul în care se afla Ursula von der Leyen a fost afectat de un "bruiaj GPS" - un fenomen frecvemt în această parte a Europei de Est, la sosirea preşedintei Comisiei, duminică, în Bulgaria.

Ea a anunţat că Rusia este suspectată de acete fapte.

"De la începutul Războiului din Ucraina, asistăm la ceea ce se numeşte război electronic", a declarat marţi şeful Guvernului bulgar.

"Aceste interferenţe nu vizau un anumit avion", a precizat el.

"Nu este nimic neobişnuit în asta", a subliniat şeful Guvernului Bulgariei.

"Din nefericire, este una dintre consecinţele unor astfel de conflicte militare", a adăugat el.

Guvernul bulgar preciza luni că semnalul GPS a "dispărut" în timpul fazei apropierii de aeroportul din Plovdiv - fără să compromită însă siguranţa aterizării, care s-a desfăşurat "fără dificultate".

Ursula von der Leyen a efectuat această vizită în Bulgaria în cadrul unui turneu pe flancul de est al Uniunii Europene (UE).

Ea a vizitat o fabrică de muniţie destinată Ucrainei.