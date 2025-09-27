Dezvăluiri din culisele războiului din Ucraina. Cum ar fi ajutat serviciile secrete americane Kievul să se pregătească înainte de invazia rusă din februarie 2022

O carte de investigație, al cărei autor nu a fost încă dezvăluit, arată cum CIA ar fi ajutat Ucraina să se pregătească înainte de invazia rusă din februarie 2022.

Cartea unui jurnalist de investigație de la New York Times dezvăluie culisele începutului războiului din Ucraina. Mai exact, modul în care agenția de informații americană a pregătit Kievul înainte de invazia rusă din februarie 2022. Cartea arată că Washingtonul a mobilizat toate resursele americane pentru a supraveghea Moscova - de la FBI la Cyber Command condus de generalul Paul Nakasone, până la sateliții Pentagonului și coordonarea realizată de Avril Haines, pe atunci directoare a serviciilor de informații naționale, potrivit

„Știam cu adevărat ce pregătea Rusia" datorită „unei colectări de informații cu adevărat excelente", rezumă Linda Weissgold, directoarea analizei informațiilor din cadrul CIA. Președintele Joe Biden, vicepreședinta Kamala Harris și secretarii Blinken și Austin erau informați despre situație. Datele adunate au arătat că Putin intenționa să invadeze atunci când va veni iarna și pregătea armata rusă pentru o intervenție rapidă. „Înțelegeam ce gândea conducerea rusă și cum intenționa să folosească aceste forțe", explică fostul secretar de stat Antony Blinken.

Înarmat cu aceste informații, William Burns, directorul CIA, s-a deplasat la Kiev pentru a se întâlni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pe 12 ianuarie 2022. CIA a împărtășit datele sale pentru a permite ucrainenilor să-și pregătească apărarea.

Reconstrucția serviciilor de informații ucrainene, supravegheată din Langley de CIA, a inclus eliminarea agenților proruşi, instruirea paramilitară, tragerile la distanță lungă, lupta antitanc și tehnicile de camuflaj. Generalul Valeriy Kondratiuk, directorul serviciului de informații militare ucrainene (HUR), a condus această nouă forță, formată în strânsă coordonare cu ofițerii Ground Branch ai CIA.

Potrivit lui Tom Sylvester, fost agent și apoi director adjunct al operațiunilor CIA, citat de Le Figaro, această cooperare a fost decisivă: „Dacă mă întrebați care sunt cei doi factori principali care le-au permis ucrainenilor să reziste rușilor, aceștia țin, pe de o parte, de deciziile luate în 2014 de a investi și a antrena forțele locale, iar pe de altă parte, de decizia de a împărtăși informațiile."

CIA a devenit astfel una dintre cele mai bune apărări ale Ucrainei în fața forțelor ruse. Iar această ură nu s-a atenuat probabil de atunci. Potrivit lui William Burns, președintele rus poartă de douăzeci de ani un resentiment profund față de CIA, pe care o acuză că a contribuit la prăbușirea Imperiului Sovietic și că a sprijinit revoltele din fostele state aflate sub controlul Kremlinului, în special în Ucraina.

Fostul șef al CIA îl descrie pe Putin ca pe un „apostol al revanșei", obsedat de Ucraina, pe care nu o consideră o țară independentă, ci o parte integrantă a Rusiei de o mie de ani. Convins că datoria sa este să recupereze acest teritoriu, el caută să redea Rusiei dimensiunea imperială. Un obiectiv care, până în prezent, este departe de a fi atins.