Dezvăluiri din culisele războiului din Ucraina. Cum ar fi ajutat serviciile secrete americane Kievul să se pregătească înainte de invazia rusă din februarie 2022
Postat la: 27.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
O carte de investigație, al cărei autor nu a fost încă dezvăluit, arată cum CIA ar fi ajutat Ucraina să se pregătească înainte de invazia rusă din februarie 2022.
Cartea unui jurnalist de investigație de la New York Times dezvăluie culisele începutului războiului din Ucraina. Mai exact, modul în care agenția de informații americană a pregătit Kievul înainte de invazia rusă din februarie 2022. Cartea arată că Washingtonul a mobilizat toate resursele americane pentru a supraveghea Moscova - de la FBI la Cyber Command condus de generalul Paul Nakasone, până la sateliții Pentagonului și coordonarea realizată de Avril Haines, pe atunci directoare a serviciilor de informații naționale, potrivit
„Știam cu adevărat ce pregătea Rusia" datorită „unei colectări de informații cu adevărat excelente", rezumă Linda Weissgold, directoarea analizei informațiilor din cadrul CIA. Președintele Joe Biden, vicepreședinta Kamala Harris și secretarii Blinken și Austin erau informați despre situație. Datele adunate au arătat că Putin intenționa să invadeze atunci când va veni iarna și pregătea armata rusă pentru o intervenție rapidă. „Înțelegeam ce gândea conducerea rusă și cum intenționa să folosească aceste forțe", explică fostul secretar de stat Antony Blinken.
Înarmat cu aceste informații, William Burns, directorul CIA, s-a deplasat la Kiev pentru a se întâlni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pe 12 ianuarie 2022. CIA a împărtășit datele sale pentru a permite ucrainenilor să-și pregătească apărarea.
Reconstrucția serviciilor de informații ucrainene, supravegheată din Langley de CIA, a inclus eliminarea agenților proruşi, instruirea paramilitară, tragerile la distanță lungă, lupta antitanc și tehnicile de camuflaj. Generalul Valeriy Kondratiuk, directorul serviciului de informații militare ucrainene (HUR), a condus această nouă forță, formată în strânsă coordonare cu ofițerii Ground Branch ai CIA.
Potrivit lui Tom Sylvester, fost agent și apoi director adjunct al operațiunilor CIA, citat de Le Figaro, această cooperare a fost decisivă: „Dacă mă întrebați care sunt cei doi factori principali care le-au permis ucrainenilor să reziste rușilor, aceștia țin, pe de o parte, de deciziile luate în 2014 de a investi și a antrena forțele locale, iar pe de altă parte, de decizia de a împărtăși informațiile."
CIA a devenit astfel una dintre cele mai bune apărări ale Ucrainei în fața forțelor ruse. Iar această ură nu s-a atenuat probabil de atunci. Potrivit lui William Burns, președintele rus poartă de douăzeci de ani un resentiment profund față de CIA, pe care o acuză că a contribuit la prăbușirea Imperiului Sovietic și că a sprijinit revoltele din fostele state aflate sub controlul Kremlinului, în special în Ucraina.
Fostul șef al CIA îl descrie pe Putin ca pe un „apostol al revanșei", obsedat de Ucraina, pe care nu o consideră o țară independentă, ci o parte integrantă a Rusiei de o mie de ani. Convins că datoria sa este să recupereze acest teritoriu, el caută să redea Rusiei dimensiunea imperială. Un obiectiv care, până în prezent, este departe de a fi atins.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Urmează 10 ani apocaliptici: Raportul Vanguard pentru piețele financiare aduce o perspectivă sumbră asupra economiei mondiale
Raportul Vanguard si perspectivele pentru urmatorii 10 ani: Un tabel compara intervalele de randament previzionate și vo ...
-
FDA a declanșat o anchetă privind contaminarea cu ADN a vaccinurilor mARN împotriva COVID-19
Administrația pentru Alimente și Medicamente a SUA (FDA) lanseaza o ancheta privind contaminarea cu ADN a vaccinurilor i ...
-
Când taică-su era pe patul de moarte, Putin i-a făcut o promisiune. Azi, lumea plătește prețul acelor vorbe
Razboiul declanșat de Vladimir Putin in Ucraina ar putea avea radacini personale, susțin doi jurnaliști ruși de investig ...
-
Suveica lui Ilie Bolojan pentru câțiva jucători de pe piața energetică din România. Cine sunt fericiții care nu vor mai plăti impozit pe cifra de afaceri
Guvernul discuta o ordonanța de urgența ce ar putea excepta de la plata impozitului pe cifra de afaceri companiile care ...
-
Ei, uite, d-aia s-a dus Trump la Londra! Guvernul britanic semnează un acord militar în valoare de miliarde de dolari cu Palantir-ul lui Peter Thiel
În timpul recentei vizite a președintelui Trump in Marea Britanie, Regatul Unit a semnat un acord in valoare de 1 ...
-
Dezvăluire cutremurătoare a unui analist de top din industria asigurărilor: 5000 de americani sunt uciși săptămânal de serurile mARN Covid
Unul dintre cei mai importanți analiști de date din lume a dezvaluit ca industria asigurarilor depisteaza in prezent pan ...
-
Procurorul-general al Rusiei a cumpărat imobiliare de 15 milioane de euro de când a început războiul în Ucraina. Proprietățile au fost trecute pe numele fostei soții și fiului
Fundația Anticorupție (FBK), organizație fondata de Alexei Navalnii și condusa acum de foștii sai colaboratori, a public ...
-
Pământul României pleacă la export cu vaporul. Argila din Mircea Vodă, exportată în Spania sub ochii autorităților
Un perimetru de 11 hectare s-a transformat, in timp, intr-o exploatare de zeci de hectare, cu argila luata din Romania ș ...
-
Noi dezvăluiri șocante: Cum au încasat 13 directori Romsilva bonusuri de pensionare de un milion de euro, în ultimii 2 ani
Diana Buzoianu, ministra Mediului, a dezvaluit vineri, 5 septembrie, ca 13 directori din cadrul Romsilva au incasat, doa ...
-
În buricul Clujului: Nașul și cu finul au pus mâna pe un club sindical de un milion de euro
În perioada postdecembrista s-a produs un mare jaf și cu patrimoniul organizațiilor cooperatiste și sindicale, car ...
-
Ursula a băgat un fake news cu privire la bruiajul avionului de către ruși: Datele spun altceva - Flight Radar ridică serioase semne de întrebare
La nivelul Comisiei Europene s-a explicat faptul ca avionul Ursulei von der Leyen a fost bruiat de catre sistemele ruseș ...
-
Vacanță sex-inclusive pentru funcționarii primăriei: 7 nopți la Miami, mascate drept studiu despre sărăcie
În timp ce premierul Romaniei cere austeritate și limitarea deplasarilor externe, la Baia Mare banii publici se to ...
-
Tulsi Gabbard acuzată că dinamitează celebra rețea Five Eyes: Serviciile secrete din Europa funcționează în orb
Directoarea serviciilor secrete naționale americane, Tulsi Gabbard, este acuzata ca nu vrea sa impartașeasca informațiil ...
-
Adriean Videanu primește ajutor de la Guvern de peste 26 de milioane de euro ca sa resusciteze fabrica familiei
Fostul primar al Capitalei, Adriean Videanu, vrea sa deschida o fabrica de reciclare a deșeurilor pe fosta platforma Mar ...
-
Gata, s-a aflat! Un fost analist al CIA oferă date care pun într-o altă perspectivă așa-zisa Revoluție din România din decembrie 1989
Un fost analist al serviciilor de informații CIA, Richard Andrew Hall, a declarat pentru BIRN ca testamentul lui Ion Ili ...
-
Cum acționa deputatul AUR acuzat că lua casele bătrânilor: „Of, Doamne, nu îmi mai trebuie moși și babe!"
Noi stenograme au aparut in dosarul „Fabrica de moșteniri" in care Vlad Virgil, consilier local AUR in cadrul Cons ...
-
Cu cât mai multe doze de vaccin anti-Covid cu atât mortalitatea e mai mare: datele de la 18 milioane de japonezi demonstreaza excesul de morti subite legate de serul mARN
Persoanele care au primit vaccinurile Covid-19 au avut un risc semnificativ mai mare de deces in primul an dupa vaccinar ...
-
Grav de tot: IA de la Meta rescrie istoria Romaniei. Un cercetător: "O formă toxică. Colectează analfabeți transformați în mase ușor de manevrat"
Radu Oltean, artist si cercetator specializat pe ilustrația reconstitutiva istorica si arheologica, incearca de cateva l ...
-
Prins de paparazzi in Herăstrău: Călin Georgescu la discuții cu un personaj controversat despre care a negat ca-l cunoaște
Imagini surprinse de paparazzi dezvaluie o legatura pe care niciunul dintre cei implicați nu a recunoscut-o pana acum: f ...
-
Ca sa protejeze nume grele din dosar, cazul Epstein e ținut sub cheie: Un judecător federal respinge cererea lui Donald Trump cu privire la publicarea documentelor
Un judecator federal american a respins miercuri cererea guvernului lui Donald Trump de a ridica secretul judiciar asupr ...
-
Dosar secret privind lovitura de stat din 6 decembrie 2024 din România - care indică direct foști oficiali: Iohannis, Ciolacu, Odobescu
O dezvaluire șocanta se contureaza la Washington. Potrivit unei surse de nivel inalt din cadrul administrației Trump, di ...
-
Regimul neo-marxist de la Bucuresti introduce controlul total asupra mobilitatii cetatenilor care vor mai si plati pentru a fi urmariti non-stop!
Pentru cine nu credea pana acum si-si inchipuia ca in Romanie e o mare democratie europeana, credem ca dupa ce va citi c ...
-
Bill Gates a dat undă verde pentru a pulveriza în secret ADN sintetic pe produsele alimentare din fermele sale
Bill Gates, prin sprijinul acordat companiei Flagship Pioneering, a dat unda verde pentru a pulveriza in secret ARN sint ...
-
Influencerul preferat al suveraniștilor, abonat la contracte cu statul. Cum este BobbyD, portavocea propagandei "antisistem", plătit din bani publici
Compania Naționala de Investiții (CNI) i-a platit 26.000 de euro, in doi ani, conspiraționistului Bogdan Dumitru, cunosc ...
-
Cum se ocupă un fotomodel din Dubai de cateringul din școlile din România. Firma cu legături în PSD care primește contracte de sute de milioane de euro
Firma Gab Pavolux SRL Buzau a semnat, in ultimii ani, zeci de contracte din fonduri publice pentru servicii de catering ...
-
Cumetria de la Hidroelectrica: Ministrul Energiei a cerut numirea finului și șefului său de cabinet într-o funcție de conducere
Acționarii Hidroelectrica se vor intruni pe 8 septembrie pentru a numi un nou membru in Consiliul de Supraveghere al com ...
-
Microbuze electrice, cumpărate la preț triplu din fonduri PNRR. Oameni-cheie din PNL, implicați în afacere
Înca un caz cu presupuse practici imorale și ilicite, pe bani europeni, uimește Romania: achiziții de microbuze el ...
-
Petreceri cu orgii din banii PNRR. Acuzații grave la adresa partidului aflat la putere, în Polonia
O inițiativa de transparența in ceea ce privește cheltuielile de recuperare economica post-Covid ale Poloniei, amanata d ...
-
George Simion are legături cu Ilan Șor. Mesajul găsit de Poliția din Republica Moldova în telefoanele rețelei proruse conduse de oligarhul fugar
Poliția din Republica Moldova a descoperit, in telefoanele unor coordonatori ai rețelei pro-ruse controlate de oligarhul ...
-
Numele Laurei Codruța Kovesi și al lui Florian Coldea, în centrul unui mare scandal în Grecia
Mare agitație produce un articol al deputatei Noii Democrații din Grecia, Sofia Voultepsi, prin care aceasta pare sa o v ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu