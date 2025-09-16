Pământul României pleacă la export cu vaporul. Argila din Mircea Vodă, exportată în Spania sub ochii autorităților
Postat la: 16.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Un perimetru de 11 hectare s-a transformat, în timp, într-o exploatare de zeci de hectare, cu argilă luată din România și vândută peste graniță, în timp ce actele rămân subțiri și controalele, rareori ferme. Întrebarea nu e dacă există vinovați, ci dacă statul vrea cu adevărat să-i găsească.
Cazul fierbe în comuna Mircea Vodă. Scânteia a sărit când municipalitatea din Cernavodă a încasat sume consistente drept redevențe miniere de la o societate cu care nu încheiase nicio înțelegere. În teren, excavațiile continuau; în birouri, actele lipseau. Firma încărca argila caolinoasă din Dobrogea, o ducea spre port și o exporta. Cum nu exista bază legală pentru încasări, iar banii de restituit erau mulți, Primăria Cernavodă a depus plângere penală. Surse oficiale confirmă o anchetă în curs, la sesizarea UAT-ului, proprietar pe două dintre terenurile exploatate.
Când au început audierile, consilieri din Mircea Vodă au fost chemați la Parchetul Constanța. În ședința din 25 august, unii i-au cerut socoteală primarului George Ionașcu: „Nu vrem să răspundem într-un dosar pentru abuz în serviciu, fiindcă mina s-a extins fără drept, nu are autorizație". Edilul i-a liniștit pe jumătate - „nu sunt audieri pentru mina din Țibrinu, e alt caz" - și i-a înțepat pe cealaltă jumătate: „Voi sunteți proprietari, voi decideți dacă sesizați instituțiile", replică ce s-a putut citi și ca o întrebare tăioasă: de ce ați tăcut până acum?
Povestea începe în 2017, când Silicat Explorer SRL a preluat obligațiile fostei licențe de exploatare de la Miniera Medgidia și a cerut Primăriei Mircea Vodă concesionarea a 11 hectare, perimetrul vechii cariere din Țibrinu. S-a exploatat fără aviz de mediu, pe filiera „merge și-așa", cu licența veche drept umbrelă. În 2019, exploatarea a fost vândută către Iris Aly (Aby) Explorer SRL, firmă din același grup de interese, semnătura vânzătorului fiind identică cu a cumpărătorului: Ion Daniel Cornea. Nicio instituție n-a clipit, se arată intr-o anchetă dcnews.ro.
La începutul acestui an, cariera se întinsese, potrivit surselor locale, la 25 de hectare în Mircea Vodă, plus 4-5 hectare intrate în UAT Cernavodă, acolo unde - culmea - firma a virat redevențe ca să „acopere" prezența. Primarul Ionașcu spune că n-a știut de extinderi până în 2025: „Inginerul s-a pensionat, din șosea nu vezi bornarea, nu suntem topometriști." În aceeași ședință, se contrazice singur: admite că a trimis adrese în 2018-2019, iar în 2020 lucrările miniere afectaseră chiar rețeaua de electricitate. „Am încercat soluții de compromis, administrative," spune edilul.
Întrebat ce a câștigat comuna, primarul invocă „implicarea" firmei: pachețele pentru elevi, banchete, spectacole de Ziua Comunei. „Al doilea contributor la buget și primul angajator", repetă edilul, amintind și cota de 45% din redevențele încasate prin ANRM. Dar dacă suprafața excavată e mai mare decât cea concesionată, nu există prejudiciu? „Nu știm cubajul, firma știe ce a exploatat", admite primarul. „Dar dacă oprești camioanele și întrebi șoferii?", insistă un consilier. Răspunsul care dinamitează logica legală vine sec: „Nu puteam face licitație, terenul nu e intabulat."
Fără intabulare și titluri clare - concesiune, închiriere sau vânzare-cumpărare - niciun aviz de mediu ori de la Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM) nu ar trebui posibil. În mod normal, Garda de Mediu și poliția ar fi trebuit să oprească exploatarea și să calculeze prejudiciul. În realitate, controalele au șchiopătat. Într-un episod relatat de surse judiciare, la fosta carieră Cuza Vodă, administratorul judiciar a „întors" Garda de Mediu din poartă pe motiv de bălți, iar verificarea a eșuat în noroaie.
Silicat Explorer a preluat rezervele și obligațiile, dar nu a plătit datoriile. Când presiunea a crescut, activele au trecut la Iris Aly Explorer, aceeași persoană în spatele ambelor firme, cu promisiunea că se achită restanțele „într-o perioadă determinată". Presa locală notează contrariul: nu doar că datoriile n-au fost achitate, dar exploatarea s-a extins peste limitele legale, ajungând să mănânce 14 hectare care nu au aparținut niciodată operatorului - ale comunei sau ale proprietarilor privați.
O altă linie de anchetă indică posibile extracții la fosta carieră Cuza Vodă, raportate ca fiind din Țibrinu. În noiembrie 2021, un apel la 112 a surprins utilaje și angajați pe teren, iar polițiștii au ajuns la fața locului. De acolo, lucrurile s-au împotmolit în „proceduri", ape și refuzuri elegante de a intra în carieră. Între timp, vapoarele cu argilă au continuat să plece spre Spania. Valoarea? Milioane de euro, spun sursele.
În ecuație intră și banii. Redevențele s-ar ridica la sute de mii de euro - aproximativ 400.000 -, împărțite între primărie (45%), Consiliul Județean (35%) și bugetul de stat (20%). La Țibrinu, licența ar acoperi două UAT-uri, Mircea Vodă și Cernavodă, iar legislația ar fi neclară privind împărțirea redevențelor între ele. Există chiar o declarație rectificativă ca banii să ajungă și la Cernavodă. Doar că, dacă terenurile sunt neintabulate, avizarea însăși devine abuzivă. Nimeni nu știe exact ce suprafață s-a excavat, ce cantitate s-a extras și dacă redevențele acoperă cu adevărat minereul plecat din țară.
Contactat, Ion Daniel Cornea, proprietarul Iris Aly Explorer, a închis telefonul în repetate rânduri și nu a răspuns mesajelor. Către agențiile naționale au plecat solicitări oficiale; unele adrese de e-mail s-au întors cu erori, alte instituții au „migrat" site-urile fără prea multă transparență. Garda de Mediu Constanța și primarul din Mircea Vodă au fost solicitați pentru răspunsuri. Poliția din Cernavodă confirmă cercetări în derulare la Parchet, dar fără detalii publice.
Pe surse, temerea e că dosarul se va mușamaliza la judecătorie și nu va urca la Parchetul Curții de Apel. Alții așteaptă intervenția DNA. Deocamdată, cert este că Ministerul Mediului n-a strunit instituțiile din subordine în acest caz. Poate că noua titulară a portofoliului, Diana Buzoianu, va coborî în carierele din Constanța, împreună cu toate agențiile, ca să se murdărească - la propriu - de noroi. Până atunci, argila pleacă, hectare întregi devin cratere, iar statul pare să conteze doar când e vremea pachețelelor pentru copii și a chermezelor electorale.
