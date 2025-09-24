Suveica lui Ilie Bolojan pentru câțiva jucători de pe piața energetică din România. Cine sunt fericiții care nu vor mai plăti impozit pe cifra de afaceri

Guvernul discută o ordonanță de urgență ce ar putea excepta de la plata impozitului pe cifra de afaceri companiile care tranzitează gaze și produse petroliere prin România. Măsura, aflată în analiză, este criticată de consultanți fiscali pentru lipsa de justificare economică.

Într-un moment în care Guvernul promovează politici fiscale restrictive și a majorat mai multe taxe pentru a acoperi deficitul bugetar, la nivel executiv se discută adoptarea unei ordonanțe de urgență care ar putea aduce o modificare importantă pentru sectorul energetic.

Conform unui document obținut de Digi24, proiectul prevede scutirea de la plata impozitului pe cifra de afaceri pentru companiile care comercializează gaze naturale sau produse petroliere și care doar tranzitează România, fără a le vinde pe piața internă.

Această diferențiere ar separa operatorii care fac doar tranzit prin puncte vamale ori porturi de cei care comercializează produsele direct către consumatorii din România.

Impozitul pe cifra de afaceri pentru companiile din energie a fost introdus la începutul anului 2024, în cadrul unui pachet amplu de măsuri fiscale adoptat de Guvern. Obiectivul declarat al taxei era acela de a compensa utilizarea infrastructurii naționale - porturi, drumuri și căi ferate - de către operatori, fie români, fie nerezidenți.

Măsura a vizat inclusiv firmele care transportau combustibili prin România către state terțe, precum Ucraina sau Republica Moldova. De la momentul implementării, impozitul a fost considerat de autorități o sursă importantă de venituri la buget, Ministerul Finanțelor și ANAF raportând încasări semnificative în cursul anului 2024.

Încă de la introducerea lui, impozitul a fost criticat de companiile energetice și de specialiști, care au considerat că reprezintă o povară suplimentară pentru tranzitatori și că descurajează comerțul regional. Totuși, autoritățile au decis să îl mențină, argumentând cu încasările consistente la buget.

În prezent, propunerea de eliminare a impozitului pentru companiile de tranzit ridică noi controverse. Cristian Rădulescu, consultant fiscal intervievat de Digi24, apreciază că măsura ar fi lipsită de fundament.

„Introducerea unei astfel de scutiri contrazice politica generală de majorare a taxelor și eliminare a facilităților fiscale. Nu există o justificare reală pentru acordarea acestui tip de excepții", a declarat acesta.

El a mai subliniat că, la un an de la introducerea taxei, Ministerul Finanțelor și ANAF dispun deja de date clare privind nivelul încasărilor. „Sumele colectate sunt semnificative și nu justifică renunțarea la impozit", a adăugat Rădulescu.

Dacă ordonanța ar fi adoptată, companiile care doar tranzitează gaze și produse petroliere prin România ar beneficia de o reducere substanțială a costurilor fiscale. În schimb, firmele care activează pe piața internă ar continua să plătească impozitul pe cifra de afaceri, ceea ce ar putea genera discuții privind concurența neloială și tratamentul diferențiat aplicat operatorilor.

De asemenea, în contextul în care Guvernul promovează un discurs de austeritate fiscală și reduce facilități pentru alte sectoare economice, o astfel de excepție ar putea fi percepută ca un compromis politic sau ca un răspuns la presiuni exercitate de companiile mari din energie.