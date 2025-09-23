Ei, uite, d-aia s-a dus Trump la Londra! Guvernul britanic semnează un acord militar în valoare de miliarde de dolari cu Palantir-ul lui Peter Thiel

În timpul recentei vizite a președintelui Trump în Marea Britanie, Regatul Unit a semnat un acord în valoare de 1 miliard de dolari, pe o perioadă de cinci ani, cu Palantir, un jucător dominant în domeniul inteligenței artificiale și companie detinatoare de baze de date uriase despre state, strategie, persoane, companii etc. Practic, nu exista nicio informatie globala pe care sa nu o stie sau sa o deduca Palantir, un trust AI-Data detinut de Peter Thiel, un apropiat si finantator al lui Donald Trump si JD Vance.

Acest „parteneriat strategic", în cadrul căruia platforma de inteligență artificială va gestiona toate forțele armate ale țării, promite, de asemenea, că compania își va stabili sediul european de apărare la Londra. Obiectivul declarat este viteza, interoperabilitatea și eliminarea mozaicului de sisteme vechi din cadrul Armatei, Marinei și Forțelor Aeriene Regale. Dar există preocupări mai profunde sub suprafață: întrebarea privind influența potențială a lui Trump asupra negocierii acordului; externalizarea de către Marea Britanie a controlului total asupra capacităților sale operaționale militare către o companie cu sediul în SUA; și contextul, motivele și istoricul moral al companiei Palantir.

Compania a crescut recent, devenind forța dominantă în domeniul software-ului de decizie bazat pe inteligență artificială. Ea preia și conectează date de la senzori, servicii de informații, sateliți, sisteme logistice și de comunicații, apoi orchestrează țintirea, planificarea, atribuirea sarcinilor, întreținerea și supravegherea în consecință. Platforma poate fi utilizată într-o serie de funcții, de la identificarea riscurilor și eficientizarea lanțurilor de aprovizionare în cadrul întreprinderilor, până la activități guvernamentale axate pe apărare, poliție, imigrație și război activ.

În cele din urmă, poate urmări persoane, active, procese, rețele, arme și orice altceva cu o eficiență nemaiîntâlnită până acum. Marea Britanie este doar primul pas într-o preluare internațională de către Palantir, al cărui software are în prezent o poziție atât de puternică încât nu există concurență reală. Noul centru european de apărare al companiei, care va funcționa din Londra, oferă o imagine de ansamblu asupra obiectivelor sale globale. Acordul de un miliard de dolari cu Marea Britanie este primul contract de zece cifre al Palantir în afara SUA - și este doar începutul.

Se spune că platforma Palantir este doar un instrument de luare a deciziilor în operațiuni critice din punct de vedere temporal, ceea ce înseamnă că controlul asupra modului de implementare rămâne în mâinile guvernului. În ceea ce privește crearea unei proceduri operaționale mai rapide și mai clare, consolidarea coloanei vertebrale militare a Regatului Unit cu un singur furnizor poate avea avantajele sale. Dar concentrarea riscului strategic într-un singur furnizor străin, ale cărui parteneriate publice recente includ Ministerul Apărării din Israel și operațiuni de primă linie în Ucraina, implică și un risc mare.

Palantir a crescut de la un contractor de nișă la un stabilitor de standarde alianței. NATO a cumpărat deja sistemul său Maven Smart System pentru operațiunile comandamentului aliat, iar Departamentul Apărării al SUA a majorat recent plafonul contractului cu încă 795 de milioane de dolari, invocând „cererea crescândă". Compania ($PLTR) are astăzi o capitalizare de piață uimitoare de 414 miliarde de dolari, crescând cu 1.200% din ianuarie 2024. Numai în ultimele 6 luni, prețul acțiunilor s-a dublat. Se pare că, în fiecare zi, compania câștigă tot mai mult avânt, fiind raportate constant succese în domeniul apărării și al IA comerciale. Ultima colaborare cu guvernul britanic demonstrează cererea mare pentru acest software, care a crescut de la tranzacții în valoare de milioane la miliarde în doar câteva luni.

Compania și-a dezvoltat tehnologia militară prin teste extensive și utilizarea în lumea reală. De exemplu:

Palantir a anunțat public un parteneriat strategic cu Ministerul Apărării din Israel pentru a furniza tehnologie care să „ajute efortul de război al țării", în ciuda criticilor din partea grupurilor pentru drepturile omului, având în vedere daunele cauzate civililor din Gaza.

Contractele sale cu Serviciul de Imigrare și Vamă al SUA (ICE) includ un nou „sistem de operare pentru imigrare" în valoare de 30 de milioane de dolari, conceput pentru vizibilitate și prioritizare în timp real, organizațiile pentru libertăți civile susținând că software-ul său permite aplicarea legii în mod abuziv.

Ucraina a fost o vitrină pentru fluxurile de lucru de țintire și dovezi bazate pe inteligența artificială ale Palantir. Susținătorii săi celebrează precizia sa, iar criticii se opun integrării unui furnizor privat în lanțurile de decizii letale.

Pe lângă implicarea directă în unele dintre cele mai polarizante conflicte din lume, există și îngrijorări majore cu privire la opacitate și dependența de furnizor. Activștii avertizează că stiva închisă și integrarea profundă a datelor de către Palantir consolidează supravegherea și creează dependență odată ce fluxurile de lucru esențiale ale unui stat trec pe această platformă - acest risc crește exponențial pe măsură ce tot mai mulți aliați standardizează același software.

AIP, principala platformă a Palantir, a fost etichetată drept „lanț de ucidere AI" de către oponenți, care susțin că „se testează pe civili" și că Palantir este „de partea Israelului". Compania răspunde că nu stabilește politici, ci încearcă să impună sisteme cu intervenție umană și piste de audit și, de fapt, reduce daunele prin accelerarea clarității și preciziei. În ceea ce privește subiectul Israelului, Palantir afirmă că susține pur și simplu ministerul apărării unui aliat, iar în Ucraina susține că ajută un stat suveran să reziste invaziei. În ceea ce privește utilizările în domeniul imigrației, apărarea sa este că furnizează software legal în conformitate cu normele democratice.

Planul Regatului Unit este de a înlocui mai mulți furnizori tradiționali cu o singură infrastructură care să acopere totul, de la gestionarea activelor, întreținerea predictivă și vizibilitatea lanțului de aprovizionare, până la dezvoltarea obiectivelor, atribuirea sarcinilor, planificarea operațională și simularea de războaie. Pe lângă capacitățile sale end-to-end, interoperabilitatea suplimentară a coaliției va face Palantir de neînlocuit. NATO utilizează deja platforma sa, iar în curând se vor alătura inevitabil și alți aliați. O companie cu sediul în SUA, susținută de guvern, se află în centrul procesului decizional al aliaților, de la Londra până la sediul NATO.

Momentul acordului, cu vizita de stat de înalt nivel din această săptămână și un pact tehnologic mai amplu între SUA și Marea Britanie, subliniază aspectul diplomatic. Ar fi naiv să ignorăm logica strategică, conform căreia utilizarea software-ului american în armatele aliate consolidează legăturile economice și de securitate pentru anii următori. Marea Britanie se declară mulțumită să externalizeze o parte esențială a cunoștințelor militare către o platformă cu sediul în SUA, în schimbul eficienței. De asemenea, este clar că poate accepta contradicția faptului că, în timp ce Starmer solicită recunoașterea unui stat palestinian, software-ul care controlează acum propria armată susține eforturile Israelului în Gaza.