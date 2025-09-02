Vacanță sex-inclusive pentru funcționarii primăriei: 7 nopți la Miami, mascate drept studiu despre sărăcie

În timp ce premierul României cere austeritate și limitarea deplasărilor externe, la Baia Mare banii publici se topesc sub soarele din Miami. Doi angajați ai Primăriei, trimiși de edilul PSD Doru Dăncuș, vor petrece șapte nopți de lux la Newport Beachside Hotel, pentru a învăța - culmea ironiei - despre „gestiunea populației aflate în situație de risc".

Delegația „de studiu" costă aproape 5.700 de euro fără TVA, adică în jur de 15.000 de lei pentru fiecare participant, bani achitați integral din bugetul local. Pachetul acoperă biletele de avion București-Miami, cazarea în camere single la hotel de patru stele, transferurile și vizitele „legate de tematică".

„Evident că se vor întoarce cu ceva nou", a declarat primarul Doru Dăncuș, întrebat despre utilitatea excursiei. Totuși, edilul a recunoscut că nu știe exact la ce workshop-uri sau module participă angajații trimiși peste ocean.

Această plecare ridică mari semne de întrebare, mai ales că pe 9 iulie premierul solicita expres reducerea deplasărilor externe. Răspunsul primarului? „Premierul s-a referit la administrația centrală. Noi suntem o autoritate locală și aprobarea se face de către ordonatorul principal de credite, adică de mine." Cu alte cuvinte, austeritatea e doar pentru alții.

Și nu e singura „ieșire" de acest fel. Înainte de Miami, Doru Dăncuș își planificase o deplasare la Paris împreună cu cinci subordonați, pentru semnarea unui contract cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Trei zile în capitala Franței au costat primăria 5.200 de euro.

Toate acestea se întâmplă într-un oraș unde mii de oameni se confruntă cu lipsa locurilor de muncă, cu sărăcia și cu infrastructura deficitară. În timp ce comunitățile marginalizate din Baia Mare așteaptă soluții reale, edilii își fac bagajele pentru „lecții despre sărăcie" pe plajele milionarilor din Florida.