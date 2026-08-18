Americanii sunt din ce în ce mai nemulţumiţi de Trump - Popularitatea sa se prăbuşeşte înainte de alegerile de la jumătatea mandatului
Postat la: 18.08.2026 |
Popularitatea președintelui american Donald Trump a atins cel mai scăzut prag din actualul său mandat și egalând minimul atins în decembrie 2017, arată un nou sondaj Reuters/Ipsos încheiat luni. Principala preocupare a americanilor este costul nivelului de trai.
Ultimul sondaj
Rata de favorabilitate a liderului de la Casa Albă s-a prăbușit la 33%, potrivit unui sondaj realizat de Reuters/Ipsos. Cercetarea a fost realizată pe un eșantion de 1.166 de persoane și are o marjă de eroare de trei puncte procentuale.
De asemenea, 64% dintre americani și-au exprimat dezaprobarea față de activitatea președintelui.
Principalele nemulţumiri
Principala îngrijorare a cetățenilor este implicarea americană în Iran. Aproximativ 80% dintre americani, inclusiv 87% dintre democrați și 71% dintre republicani, consideră că implicarea militară se va întinde pe o perioadă lungă de timp.
Doar 16% consideră că estimările administrației privind încheierea conflictului în câteva săptămâni sunt credibile.
Popularitatea lui Trump a avut de suferit în urma declanșării conflictului, întrucât Iran a blocat Strâmtoarea Ormuz, ruta circulată de 20% din fluxul internațional de petrol. Astfel, prețurile carburanților au crescut, generând scumpiri în lanț.
Preţul benzinei
La un miting, președintele Trump a subliniat că o creștere „modestă" a prețului benzinei este un cost necesar pentru împiedicarea Iranului să obțină arme nucleare. Astfel, președintele Trump și-a abandonat promisiunile din timpul campaniei din 2024 potrivit cărora urma să reducă costul traiului și să mențină inflația sub control.
Doar unul din cinci americani consideră că războiul cu Iranul a meritat. În rândul republicanilor, aproximativ jumătate susțin această evaluare.
Democraţii sunt favoriţi
Pentru prima dată după aproximativ un deceniu, alegătorii îi consideră pe democrați mai capabili să gestioneze economia. Potrivit sondajului, 38% preferă abordarea democraților, față de 35% care favorizează politica republicană.
Republicanii continuă să fie preferați în privința politicii de imigrație, însă avantajul lor a scăzut la doar două puncte procentuale. 40% dintre alegători preferă abordarea republicană, comparativ cu 38% pentru democrați.
În ianuarie 2025, republicanii aveau un avans de 26 de procente.
Evoluția sociologică pune presiune pe majoritatea republicană fragilă din Camera Reprezentanților și Senat, având în vedere că prăbușirea lui Trump în sondaje vine cu trei luni înainte de alegerile intermediare, programate pentru data de 3 noiembrie.
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