Ironii după venirea lui Cătălin Măruță la "Furnicuțele". Ce au spus Mihai Găinușă și Mircea Badea
Postat la: 18.08.2026 |
Cătălin Măruță va reveni pe micile ecrane în această toamnă, când va prelua prezentarea emisiunii „Furnicuțele" de la Antena 1. El o va înlocui pe Denise Rifai, care a părăsit proiectul, iar mutarea a provocat deja reacții ironice din partea unor nume cunoscute din televiziune.
Mihai Găinușă a comentat schimbarea în cadrul rubricii sale de pe YouTube, „La Mintea Cocoșului". În stilul său satiric, fostul prezentator al „Cronicii Cârcotașilor" a făcut mai multe jocuri de cuvinte pornind de la numele emisiunii, dar și de la plecarea lui Măruță de la PRO TV.
„Marea noutate, jongleria TV prin care Mămăruță face schimb de tricouri cu Denise Rifai. Ei da, Denise părăsește furnicarul și lângă Blană și Scamă nu mai ei o damă, ci acest Kylie Legender din familia Kardashian de România, Cătălin Mămăruță. După ce ai mâncat mierea din stupul Pro TV-ului acum i-ai luat și Furnicuțele fetei... Acum are mai mult timp pentru audieri... ăăă, vreau să spun audiții pentru o nouă emisiune. Mă furnică să zic mai multe, dar n-o fac că poate ajung să fac și eu o emisiune la TV și o să-i zic Termitele cu sloganul 'Mai termitați, măi!'", a spus Mihai Găinușă pe YouTube.
Nici Mircea Badea nu a ignorat vestea. Realizatorul de la Antena 3 CNN a remarcat că, odată cu această mutare, Cătălin Măruță va deveni colegul său de trust. În mesajul publicat pe Instagram, acesta a făcut aluzie la o apariție televizată mai veche a lui Măruță și a transmis un comentariu ironic despre noul proiect.
„Acum se pune că sunt 'coleg de trust' cu domnul? Poate o să-i iasă mai bine decât matinalul cu Băsescu...", a scris Mircea Badea.
Cătălin Măruță revine astfel în televiziune după o perioadă de pauză și începe o nouă etapă profesională la Antena 1. Până acum, Denise Rifai nu a anunțat care va fi următorul său proiect după plecarea de la „Furnicuțele".
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