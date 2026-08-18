Facturile la curent vor fi mai mari și pentru cei care au economisit energie. Mecanismul care va sta la baza noilor prețuri, din toamnă
Postat la: 18.08.2026 |
În contextul crizei energetice generate de seceta extremă și de oprirea ambelor reactoare de la Centrala Nucleară de la Cernavodă, consumatorii vor avea parte de scumpiri care nu se vor aplica uniform.
Începând din această toamnă, unii furnizori de energie au început să transmită clienților casnici oferte cu tarife mai ridicate, pe fondul tensiunilor de pe piața energiei. După ce schemele de plafonare și compensare au fost eliminate, prețurile vor fi tot mai mult influențate de costurile reale din piața angro și de cheltuielile sistemului energetic.
Primele scumpiri sunt deja vizibile: unele oferte propun un preț de aproximativ 1,53 lei pe kilowatt-oră, ceea ce reprezintă o creștere de circa 18 bani față de tarifele actuale. Astfel, pentru un consumator care folosește în medie 200 de kilowați-oră pe lună, această diferență se traduce printr-o factură suplimentară de aproape 36 de lei, chiar dacă nu își modifică obiceiurile de consum.
Eugenia Gusilov, fondatoarea Romania Energy Center, a explicat pentru Ziare.com mecanismul complex care stă la baza formării prețurilor finale plătite de consumatori.
„Nu pot să estimez un procent exact al scumpirilor, deoarece acesta depinde de strategia comercială a fiecărui furnizor în parte. Totul ține de momentul în care acesta a achiziționat energia: dacă a cumpărat prin contracte pe termen lung, pe termen scurt, de pe piața spot (pentru ziua următoare) sau de pe piața intrazilnică, unde achiziția se face în aceeași zi, cu livrare în câteva ore. De exemplu, poți cumpăra la ora 10 cu livrare la ora 14 sau 15. Prin urmare, prețul final variază semnificativ în funcție de sursă și de momentul achiziției.
Prețurile mari se înregistrează doar în anumite intervale critice: dimineața, între orele 6 și 9, când oamenii se pregătesc pentru serviciu, și seara, între orele 18 și 22, în perioada de vârf de consum. Acestea sunt momentele cu adevărat problematice din punct de vedere al costurilor", a explicat aceasta.
Scumpirile resimțite de consumatori vor fluctua, în funcție de furnizor
Gusilov a atras atenția asupra faptului că impactul crizei actuale nu va fi resimțit în mod egal de toți consumatorii, deoarece fiecare furnizor are o strategie proprie de achiziție.
„Creșterea prețului la energie electrică nu va fi uniformă pentru toți consumatorii, deoarece fiecare furnizor are o strategie diferită de achiziție. Unii au cumpărat energie din timp, prin contracte pe termen lung, cu livrare peste două sau șase luni, ceea ce le poate permite să mențină prețuri mai stabile. Alții, în schimb, au cumpărat pe termen scurt sau de pe piața spot, iar aceștia vor resimți mai puternic fluctuațiile de preț. De aceea, nu putem spune cu exactitate cât va crește factura la fiecare furnizor, deoarece situația diferă de la un caz la altul. De pildă, PPC și Electrica pot avea abordări complet diferite, iar impactul asupra prețului final va fi reflectat în mod corespunzător în ofertele lor", a explicat aceasta.
În acest context, Gusilov a subliniat rolul esențial al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) și al Consiliului Concurenței în monitorizarea pieței și în verificarea justificării eventualelor majorări de prețuri.
„În sarcina ANRE-ului și a Consiliului Concurenței revine responsabilitatea de a verifica dacă majorările de costuri pentru consumatori vor fi sau nu justificate, întrucât au acces la informații detaliate despre achizițiile fiecărui furnizor: de unde a cumpărat energia, la ce preț, la ce oră și de la cine. De exemplu, dacă un furnizor avea un contract cu Nuclearelectrica, după ce a invocat forța majoră și a întrerupt livrările din cauza opririi ambelor reactoare de la Cernavodă, atunci acel furnizor s-a trezit în imposibilitatea de a-și onora obligațiile față de clienți și a fost nevoit să cumpere energie de pe piața spot - fie cu livrare în aceeași zi, fie pentru ziua următoare. În astfel de cazuri, creșterea prețului poate fi considerată justificată, mai ales pentru cei care își bazau achizițiile pe energia de la Nuclearelectrica și au fost puși în dificultate. Prin urmare, nu toate scumpirile sunt nejustificate, ci depind de situația concretă a fiecărui furnizor", a transmis aceasta.
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