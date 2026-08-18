Tehnologia 6G completată cu inteligența artificială: Un cip mai mic decât o unghie ar putea schimba internetul mobil. Testele au bătut un nou record

Un cip de numai 1,7 pe 11 milimetri ar putea rezolva una dintre cele mai dificile probleme ale viitoarelor rețele 6G, mai exact, folosirea mai multor benzi de frecvență cu același hardware. Dispozitivul, dezvoltat de cercetători din China și Statele Unite, a depășit în teste viteza de 100 Gbps și a funcționat pe frecvențe cuprinse între 0,5 și 110 GHz.

Diferența față de rețelele actuale este uriașă. Ca reper, cea mai performantă rețea 5G din Statele Unite oferea în prima jumătate a lui 2025 o viteză de download de aproximativ 299 Mbps.

6G este așteptat în jurul anului 2030, iar una dintre promisiunile sale este folosirea simultană a mai multor zone ale spectrului radio. Frecvențele joase rămân importante pentru acoperirea unor suprafețe mari, inclusiv în mediul rural, în timp ce benzile foarte înalte pot oferi latențe reduse și viteze extreme.

Problema este că echipamentele actuale sunt proiectate, de regulă, pentru intervale relativ înguste de frecvență. Pentru 6G ar fi nevoie astfel de mai multe componente diferite în același dispozitiv.

Cercetătorii au ales o abordare electro-optică. Semnalele wireless sunt transformate în semnale optice, apoi trec prin circuite capabile să genereze frecvențe radio de la zona microundelor până spre domeniul terahertz.

Cipul este realizat din niobat de litiu în peliculă subțire, un material folosit pentru transmisii cu lățime mare de bandă și latență redusă.

Un avantaj important este că sistemul își poate schimba dinamic banda de frecvență. În loc ca toate dispozitivele să concureze pentru una sau două zone aglomerate ale spectrului, conexiunea ar putea fi mutată către alte frecvențe fără întreruperea transmisiei.

Această capacitate ar putea deveni utilă în locuri foarte aglomerate, precum stadioane sau evenimente unde zeci de mii de telefoane încearcă să se conecteze simultan.

Cercetătorii spun că performanța s-a menținut stabilă pe întregul interval testat, inclusiv pe frecvențele joase folosite pentru acoperirea zonelor rurale. Potrivit unei comparații prezentate de presa de stat chineză, 1.000 de telefoane echipate cu această tehnologie ar putea transmite simultan conținut video 8K fără degradarea performanței.