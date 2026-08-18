„Monstru" de peste 2 metri și 100 de kilograme, capturat în Deltă. Ce au făcut pescarii cu „cea mai mare captură"

Doi pescari din Tulcea au pescuit un pește uriaș în Delta Dunării. „Monstrul" de peste doi metri lungime și aproximativ 100 de kilograme este, de fapt, un somn.

Reușita lui Cosmin Iordache și a lui Claudiu Irașcu, pescarii care formează echipa de pescuit amator Catfish-Zander Delta Strike, au realizat captura în zona Ceatal Chilia. Este cel mai mare pește prins de cei doi.

„Da, acest pește este cea mai mare captură a noastră. Peștele nu a fost cântărit și măsurat. Noi estimăm că are în jur de 100 de kilograme și peste 2 metri. Un pescar profesionist cu experiență, Zoran Wiener, l-a estimat la 2,30 metri și peste 100 de kilograme.

Anul trecut am avut o captură de aproximativ 60 de kilograme. Acesta îl depășește cu mult", au declarat Cosmin Iordache pentru Ora de Tulcea.

Momentul în care s-a realizat captura a fost filmat și distribuit în social media. „Bine, Cosmin! Bravo, tată!", a exclamat autorul videoclipului, la un moment dat.

Peștele uriaș, eliberat: „Bucuria drill-ului cu un exemplar capital trebuie completată de emoția eliberării lui"

După ce l-au adus la barcă, pescarii au decis să elibereze somnul.

„Considerăm că bucuria drill-ului cu un exemplar capital trebuie completată de emoția eliberării lui. Așadar, ambele exemplare au fost eliberate, dar și mulți alți pești prinși de noi.

De reținut că nu ne declarăm pescari exclusiv catch & release, dar eliberăm multe capturi", au menționat pescarii.

Somnul uriaș de la Ceatal Chilia a fost capturat folosind tehnica clonc, metodă de pescuit la somn pe care cei doi au început să o practice din primăvara anului trecut. Pentru această captură au folosit o lansetă Insomnia Z9, o mulinetă Penn Slammer și fir textil Madcat de 0,5 mm.