Amazon cumpără cărți rare ca să le taie și să le scaneze pentru AI. Un librar a dezvăluit unde ajung volumele

O comandă pentru aproximativ 1.000 de cărți a stârnit suspiciunile unui librar, mai ales că selecția părea aleatorie, iar cumpărătorul nu era identificat public. Pentru a afla unde ajung volumele, acesta a ascuns un AirTag într-una dintre cărți. Traseul a dus până la o unitate Amazon din Las Vegas, Nevada.

Potrivit investigației relatate de Futurism, în acel centru sunt procesate volume care pot fi folosite pentru dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de inteligență artificială. Unele cărți sunt recepționate și înregistrate, iar altora li se taie cotorul, astfel încât paginile să poată fi introduse mai rapid în echipamentele de scanare.

După această operațiune, cartea nu mai poate fi folosită în forma sa originală. Amazon a confirmat că achiziționează cărți prin canale comerciale pentru dezvoltarea și îmbunătățirea unor produse și servicii, dar nu a precizat ce modele AI folosesc materialele scanate.

Scanarea industrială este mult mai rapidă dacă paginile sunt separate. Tocmai de aceea, cotorul este tăiat înainte ca foile să fie procesate automat.

Metoda devine controversată atunci când în lot ajung volume rare sau greu de găsit. Nu trebuie să fie neapărat ediții de colecție foarte scumpe. Pot fi cărți ieșite din tipar, lucrări specializate sau titluri din care mai există puține exemplare în circulație.

Odată distruse, aceste exemplare dispar din circuitul librăriilor și colecțiilor. Situația nu este fără precedent. Documente apărute într-un proces au arătat că Anthropic, compania din spatele Claude, a cumpărat milioane de cărți fizice, pe care le-a desfăcut și scanat pentru a construi o bibliotecă digitală folosită în dezvoltarea AI.

Un judecător federal a considerat că, în anumite condiții, folosirea unor cărți cumpărate legal pentru antrenarea unui model poate intra în categoria „fair use". În schimb, problema copiilor obținute din surse neautorizate a fost tratată separat, iar Anthropic a acceptat ulterior să plătească 1,5 miliarde de dolari autorilor într-un litigiu privind copyright-ul.