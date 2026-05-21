În PNL s-a format un grup de parlamentari aleși pe listele AUR-SOS-POT-PSD: „România are nevoie de stabilitate"

Cinci parlamentari, toți aflați la primul mandat și aleși pe listele AUR, SOS, POT și PSD, s-au afiliat grupului Partidului Național Liberal din Camera Deputaților, cel mai recent transfer - Iosif Florin Jianu - fiind oficializat miercuri cu scopul ca România să aibă „mai puțină tensiune și mai multă construcție".

Deputatul Iosif-Florin Jianu, ales pe listele SOS România, a informat conducerea Camerei Deputaților, miercuri, că începând de azi își va desfășura activitatea în grupul parlamentar PNL.

La câteva luni de la intrarea sa în Parlament, Jianu a plecat din partidul Dianei Șoșoacă și s-a afiliat grupului PSD, iar după aproape un an de zile petrecut în grupul familiei social-democrate, Jianu s-a mutat în barca liberală.

Jianu: „România are nevoie de stabilitate"

El și-a explicat decizia spunând că a colaborat cu PSD „bazat pe proiecte" și că trecerea lui la PNL se datorează acum faptului că „România are nevoie de stabilitate" și de „mai puțină tensiune și mai multă construcție", conform unei postări pe pagina sa de socializare.

Jianu s-a declarat „în favoarea parcursului european și euroatlantic al țării noastre", precum și în favoarea unor „parteneriate solide cu aliații noștri occidentali".

Primul transfer al PNL s-a realizat în sesiunea de debut a noului Parlament

Prima achiziție liberală a fost deputatul Andrei-Ionuţ Teslariu, ales pe liste Partidului Oamenilor Tineri (POT). După ce a intrat în Parlament, la câteva luni distanță Teslariu a demisionat din grupul POT și s-a alăturat PNL în data de 21 mai 2025.

Un traseu similar spre PNL l-a avut deputata Andreea-Firuţa Neacșu. Aleasă pe listele AUR, ea a demisionat din grup după șase luni de la intrarea în Parlament, iar după ce a petrecut trei luni în grupul deputaților neafiliați, s-a alăturat PNL-ului în data de 8 septembrie 2025.

Petre Emanoil Neagu: Nu mai sunt compatibil cu anumite idei şi anumiţi colegi ai mei

O altă achiziție PNL a fost deputatul Petre-Emanoil Neagu, ales pe listele social-democrate. El a trecut în tabăra liberală pe 29 aprilie 2026, chiar înaintea moțiunii de cenzură.

Fost președinte al Consiliului Județean Buzău din partea PSD, Neagu a spus că pleacă din partid din cauza deciziei PSD de a-i retrage sprijinul politic premierului Ilie Bolojan.

„Ce m-a făcut să trec (la PNL, n.r.) sunt nişte convingeri ale mele peste care nu pot să trec (...) Nu e o situaţie favorabilă sunt războaie şi aşa mai departe, e criza din Golf - cred eu că nu era momentul. Şi ce am rezolvat, eu asta nu înţeleg, ce am rezolvat în momentul acesta?", a spus el.

„A venit o vreme în care nu mai sunt compatibil cu anumite idei şi anumiţi colegi ai mei", a adăugat Neagu.

PNL are forță de atracție și după moțiunea de cenzură care a dărâmat Guvernul

PNL-ul a reușit să atragă noi parlamentari în grupul din Camera Deputaților și după ce Guvernul Ilie Bolojan a fost demis.

Imediat după ce a trecut moțiunea de cenzură, PNL l-a transferat pe deputatul Alexandrin Moiseev. Ales pe listele partidului SOS România, el a demisionat din grup la câteva luni de la intrarea în Parlament. În iunie 2025 s-a afiliat grupului PSD, unde a petrecut aproape un an de zile. A trecut apoi la PNL pe 6 mai, la o zi după ce Guvernul a fost demis.

Moiseev: Eu am ales să mă alătur Partidului Național Liberal conștient că acest drum duce în opoziție

Moiseev a spus că a trecut la PNL din proprie inițiativă și că este conștient de faptul că va ajunge în opoziție.

„Eu am ales să mă alătur Partidului Național Liberal conștient că acest drum duce în opoziție. Nu PNL m-a căutat. Eu am căutat PNL-ul și mi-am oferit susținerea din convingere sinceră pentru Ilie Bolojan. Cred într-un proiect politic serios, pe termen lung. Iar Ilie Bolojan nu este o conjunctură. Este un astfel de proiect de care are nevoie România", și-a explicat deputatul trecerea la PNL, pe contul de socializare.

Toți cei 5 deputați care s-au transferat la PNL se află la primul mandat.