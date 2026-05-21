În PNL s-a format un grup de parlamentari aleși pe listele AUR-SOS-POT-PSD: „România are nevoie de stabilitate"
Postat la: 21.05.2026 |
Cinci parlamentari, toți aflați la primul mandat și aleși pe listele AUR, SOS, POT și PSD, s-au afiliat grupului Partidului Național Liberal din Camera Deputaților, cel mai recent transfer - Iosif Florin Jianu - fiind oficializat miercuri cu scopul ca România să aibă „mai puțină tensiune și mai multă construcție".
Deputatul Iosif-Florin Jianu, ales pe listele SOS România, a informat conducerea Camerei Deputaților, miercuri, că începând de azi își va desfășura activitatea în grupul parlamentar PNL.
La câteva luni de la intrarea sa în Parlament, Jianu a plecat din partidul Dianei Șoșoacă și s-a afiliat grupului PSD, iar după aproape un an de zile petrecut în grupul familiei social-democrate, Jianu s-a mutat în barca liberală.
Jianu: „România are nevoie de stabilitate"
El și-a explicat decizia spunând că a colaborat cu PSD „bazat pe proiecte" și că trecerea lui la PNL se datorează acum faptului că „România are nevoie de stabilitate" și de „mai puțină tensiune și mai multă construcție", conform unei postări pe pagina sa de socializare.
Jianu s-a declarat „în favoarea parcursului european și euroatlantic al țării noastre", precum și în favoarea unor „parteneriate solide cu aliații noștri occidentali".
Primul transfer al PNL s-a realizat în sesiunea de debut a noului Parlament
Prima achiziție liberală a fost deputatul Andrei-Ionuţ Teslariu, ales pe liste Partidului Oamenilor Tineri (POT). După ce a intrat în Parlament, la câteva luni distanță Teslariu a demisionat din grupul POT și s-a alăturat PNL în data de 21 mai 2025.
Un traseu similar spre PNL l-a avut deputata Andreea-Firuţa Neacșu. Aleasă pe listele AUR, ea a demisionat din grup după șase luni de la intrarea în Parlament, iar după ce a petrecut trei luni în grupul deputaților neafiliați, s-a alăturat PNL-ului în data de 8 septembrie 2025.
Petre Emanoil Neagu: Nu mai sunt compatibil cu anumite idei şi anumiţi colegi ai mei
O altă achiziție PNL a fost deputatul Petre-Emanoil Neagu, ales pe listele social-democrate. El a trecut în tabăra liberală pe 29 aprilie 2026, chiar înaintea moțiunii de cenzură.
Fost președinte al Consiliului Județean Buzău din partea PSD, Neagu a spus că pleacă din partid din cauza deciziei PSD de a-i retrage sprijinul politic premierului Ilie Bolojan.
„Ce m-a făcut să trec (la PNL, n.r.) sunt nişte convingeri ale mele peste care nu pot să trec (...) Nu e o situaţie favorabilă sunt războaie şi aşa mai departe, e criza din Golf - cred eu că nu era momentul. Şi ce am rezolvat, eu asta nu înţeleg, ce am rezolvat în momentul acesta?", a spus el.
„A venit o vreme în care nu mai sunt compatibil cu anumite idei şi anumiţi colegi ai mei", a adăugat Neagu.
PNL are forță de atracție și după moțiunea de cenzură care a dărâmat Guvernul
PNL-ul a reușit să atragă noi parlamentari în grupul din Camera Deputaților și după ce Guvernul Ilie Bolojan a fost demis.
Imediat după ce a trecut moțiunea de cenzură, PNL l-a transferat pe deputatul Alexandrin Moiseev. Ales pe listele partidului SOS România, el a demisionat din grup la câteva luni de la intrarea în Parlament. În iunie 2025 s-a afiliat grupului PSD, unde a petrecut aproape un an de zile. A trecut apoi la PNL pe 6 mai, la o zi după ce Guvernul a fost demis.
Moiseev: Eu am ales să mă alătur Partidului Național Liberal conștient că acest drum duce în opoziție
Moiseev a spus că a trecut la PNL din proprie inițiativă și că este conștient de faptul că va ajunge în opoziție.
„Eu am ales să mă alătur Partidului Național Liberal conștient că acest drum duce în opoziție. Nu PNL m-a căutat. Eu am căutat PNL-ul și mi-am oferit susținerea din convingere sinceră pentru Ilie Bolojan. Cred într-un proiect politic serios, pe termen lung. Iar Ilie Bolojan nu este o conjunctură. Este un astfel de proiect de care are nevoie România", și-a explicat deputatul trecerea la PNL, pe contul de socializare.
Toți cei 5 deputați care s-au transferat la PNL se află la primul mandat.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Rareș Bogdan critică dur inițiativa lui Bolojan de a opri proiectul României cu SUA de la Doicești
Europarlamentarul Rareș Bogdan este primul lider PNL care critica dus ideea lui Bolojan de a opri proiectul de la Doiceș ...
-
Diana Şoşoacă spune că Nicuşor Dan ar prefera un premier de la SOS: „Aşa se explică strângerea de mână"
Diana Sosoaca a transmis un comunicat de presa, miercuri, din care reiese ca presedintele Nicusor Dan l-ar vrea ca premi ...
-
Șeful ROMARM este nemulțumit de SAFE: "De ce nu s-ar putea face în România pe aceeași platformă realizată deja de Dacia?!"
Șeful ROMARM este nemulțumit de SAFE. Razvan Marian Pircalabescu, director general al ROMARM și președinte al Organizați ...
-
Amendament introdus de PSD în Parlament: Se abrogă 12 articole din OUG pentru SAFE
Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati si validari a Senatului a admis, marți, un amendament depus de grupul ...
-
Noua consilieră de la Cotroceni se dă de gol într-un interviu despre cum au fost aranjate alegerile prezidențiale pentru Nicușor Dan
La Cotroceni a venit o consiliera noua, o domnișoara pe nume Martina Orlea despre care auzim ca ar fi specialista in mar ...
-
Grupurile AUR, PSD și PACE au făcut majoritate împotriva blocului USR-PNL-UDMR la Senat: ONG-urile, dizolvate dacă nu publică numele donatorilor
Plenul Senatului a adoptat, luni, o propunere legislativa inițiata de AUR și susținuta la votul final de senatorii PSD ș ...
-
Rareș Bogdan: "Mă intreb dacă este prostie, ignoranță sau sunt interese ascunse?"
Europarlamentarul Rareș Bogdan trage un puternic semnal de alarma și indeamna inalții oficiali de la București sa ințele ...
-
Nazare avertizează după anunțul S&P: "Poziția ratingului este una vulnerabilă cu o perspectivă negativă"
Trebuie sã fim foarte atenți, poziția ratingului este una vulnerabilã cu o perspectivã negativ&atil ...
-
Nicușor Dan e făcut albie de porci de către presa străină: "Eroul de ieri al UE este azi un zero barat în stil MAGA!"
Publicația bruxelleza Euractiv, specializata in politici europene, a publicat un text extrem de critic la adresa lui Nic ...
-
Scenariul cel mai vehiculat printre parlamentari - Guvern monocolor - cum se împacă toate partidele cu Nicușor Dan
Ipoteza ca PNL sau PSD sa guverneze singure se afla printre scenariile vehiculate in partidele parlamentare in aceasta s ...
-
A fost doar un scenariu. Poate fi realitate! Petrișor Peiu confirmă că AUR îl ia în calcul pe Călin Georgescu pentru funcția de premier
Senatorul AUR Petrișor Peiu a declarat, intr-un interviu acordat Sorinei Matei in emisiunea „Off The Record" de la ...
-
Programul SAFE va continua, chiar dacă Ordonanța va fi declarată neconstituțională, susține șeful Cancelariei premierului
Șeful Cancelariei premierului Bolojan, Mihai Jurca, a afirmat joi, 14 mai 2026, ca procesul de contractare și de realiza ...
-
Călin Georgescu s-ar vrea prim ministru și dă un mesaj politic important că ar vrea o alianță între PSD și AUR: "Au dat un prim semnal de reconciliere"
Fostul candidat la alegerile prezidențiale anulate, Calin Georgescu, a laudat efortul comun al PSD și AUR de demitere a ...
-
Călin Georgescu forțează alegerile anticipate: "Turul doi înapoi este un lucru care se va întâmpla cu siguranță. Să facem alegeri mâine"
Calin Georgescu a declarat joi seara ca „turul doi inapoi este un lucru care cu siguranța se va intampla" și a sus ...
-
Se pun bazele unui partid prezidențial? După dezamăgirea USR, Nicușor Dan ar putea recurge la o "organizație civică" pentru a-l susține
Daca in timpul campaniei electorale faptul ca era independent a constituit un avantaj pentru Nicușor Dan, odata cu prelu ...
-
S.O.S. România anunță că a strâns peste 400.000 de semnături pentru suspendarea lui Nicușor Dan
Partidul S.O.S. Romania anunța ca, in doar cateva zile de la lansarea campaniei naționale pentru suspendarea președintel ...
-
Scandal după ce o organizație AUR a cerut desființarea Institutului „Elie Wiesel" și a Muzeului de Istorie a Evreilor și al Holocaustului
Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din Romania „Elie Wiesel" acuza AUR ca vizeaza desființarea ins ...
-
Camion cu mesaj parcat în fața Guvernului: afișaj cu Bolojan și Fritz sărutându-se sub sloganul „Împreună vindem România"
O autoutilitara cu afișaj publicitar mobil a fost fotografiata luni, 11 mai 2026, in Piața Victoriei, in fața Guvernului ...
-
Primarul De Mezzo l-a bătut pe secretarul municipiului Slatina după ce l-a înjurat și l-a spurcat. A fost salvat de viceprimăriță
Actualul primar Mario De Mezzo l-a batut, in aceasta dimineata, pe secretarul general al localitatii, Ion Mihai Idita, c ...
-
Primarul din Slatina, chemat la Parchet și anunțat că e urmărit penal: Mario De Mezzo are calitatea de suspect
Primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo, a fost citat luni la Parchetul de pe langa Tribunalul Olt, unde procurori ...
-
Crin Antonescu îl laudă pe Nicușor Dan după discursul critic la UE și atacă dur "haita bolșevică" pretins reformatoare
Crin Antonescu, fost președinte al PNL și fost candidat susținut de PSD și PNL la alegerile prezidențiale din 2025, a re ...
-
Nicușor Dan e mai ușor de demis decât a fost Traian Băsescu. O modificare legislativă din urmă cu 13 ani îi face viața mai grea actualului președinte
Despre suspendarea președintelui Nicușor Dan s-a vorbit de la inceputul mandatului sau, mai ales in randul partidelor su ...
-
Bolojan face numiri în plin interimat: schimbare la vârful instituției care acreditează spitalele
Premierul interimar Ilie Bolojan a semnat, vineri, revocarea lui Valentin-Florin Ciocan din funcția de președinte al Aut ...
-
De ce au scăzut dobânzile României? Ministrul Finanțelor demontează discursul PSD: "Nu suspendarea guvernului Ilie Bolojan"
Ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, explica, vineri, ca reducerea tensiunilor din Orientul Mijlociu, scaderea defici ...
-
Uniunea Europeană doreşte ca negocierile de aderare cu Republica Moldova să înceapă cât mai curând posibil
Uniunea Europeana doreste ca negocierile de aderare cu Republica Moldova sa inceapa cat mai curand posibil, a declarat v ...
-
Puciștii din PNL împreună cu baronii PSD pun presiune pe liderii locali să răstoarne decizia lui Bolojan și pregătesc o scindare cu un nou grup parlamentar
Facțiunea pro-PSD din interiorul PNL, care vrea continuarea guvernarii impreuna cu partidul lui Sorin Grindeanu, s-a reg ...
-
Șoșoacă anunță strângere de semnături și mobilizare în stradă pentru destituirea lui Nicușor Dan: „Niciun partid în acest moment nu vrea să fie dat jos. Nici măcar AUR"
Șoșoaca anunța strangere de semnaturi și mobilizare in strada pentru destituirea lui Nicușor Dan: „Niciun partid i ...
-
Revoluție în Parlamentul de la Chișinău! Limba română devine obligatorie în plen. Opoziția pro-rusă a ieșit din sală: "Ne închid gura!"
Parlamentul Republicii Moldova, dominat de partidul pro-european PAS al președintei Maia Sandu, a adoptat joi in prima l ...
-
Diana Șoșoacă anunță că va iniția procedura pentru destituirea președintelui Nicușor Dan: „După căderea Guvernului, urmează Cotroceniul"
Diana Șoșoaca a anunțat ca partidul S.O.S. Romania va iniția procedura politica și constituționala pentru destituirea lu ...
-
Șoșoacă încearcă să scape de expertiza psihiatrică dorită de procurori. Zice că a făcut singură un asemenea test
Diana Șoșoaca urmeaza sa fie cercetata pentru 10 din cele 11 infracțiuni, dupa ce comisia juridica a Parlamentului Europ ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu