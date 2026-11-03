Crește suspansul alegerilor din SUA: Când vor apărea primele rezultate și de ce americanii ar putea aștepta zile întregi pentru a afla câștigătorii
Postat la: 03.11.2026 |
Experții spun că este unul dintre cele mai disputate scrutine de la jumătatea mandatului din ultimii ani din SUA. Primele rezultate parțiale din unele state americane vor fi cunoscute după închiderea urnelor.
Primele rezultate ar trebui să fie cunoscute în noaptea de marți spre miercuri, după închiderea unor secții de votare. Procesul de vot se va încheia mai întâi în anumite secții de pe Coasta de Est, la ora 18:00 (23:00 GMT, ora României 01.00, miercuri n.r.). Oficialii electorali vor comunica numărul voturilor pe măsură ce buletinele de vot sunt procesate.
Totuși, anunțarea primelor rezultate nu echivalează în mod obligatoriu cu stabilirea unui câștigător. În cazul unei competiții strânse, ar putea fi nevoie de ore sau chiar de zile pentru a declara un câștigător. Ca urmare, s-ar putea să dureze zile până când va deveni clar dacă republicanii își vor menține controlul asupra Congresului sau dacă democrații vor obține majoritatea într-una dintre camere, ori în ambele.
Secțiile de votare se vor închide la ore diferite în funcție de fusul orar și de reglementările electorale locale. Potrivit Al Jazeera, primele secții de votare care se vor închide se află în anumite zone din statele Indiana și Kentucky. Acolo nu se va mai vota după ora 18:00 (Eastern Standard Time-EST, 23:00 GMT n.r.). Cel mai târziu se vor închide secțiile din California, Washington și zone din Idaho și Oregon ( 23:00 EST, 04:00 GMT, miercuri). Ultimele sunt Hawaii și Alaska unde procesul electoral se va încheia la orele 00:00 EST (05:00 GMT, miercuri) și 01:00 EST (06:00 GMT, miercuri).
Experții au întocmit o listă cu statele americane în care numărătoarea voturilor s-ar putea prelungi. Alaska utilizează un sistem de vot cu ierarhizarea preferințelor. Dacă niciun candidat nu obține mai mult de 50% din voturi, sunt necesare runde suplimentare de numărare pentru a stabili câștigătorul.
California organizează alegerile în principal prin corespondență. Loturi mari de buletine de vot sosesc și sunt verificate la câteva zile după închiderea urnelor; prin urmare, în cazul unor competiții strânse pentru Camera Reprezentanților, poate dura zile sau chiar săptămâni până la stabilirea rezultatului final.
În unele comitate din Arizona, alegătorii își depun buletinele de vot prin corespondență chiar în ziua alegerilor. Aceste buletine trebuie să treacă printr-o verificare a semnăturilor înainte de a fi numărate, ceea ce poate întârzia rezultatele cu câteva zile în cazul unor curse electorale strânse.
Toți alegătorii înscriși în Nevada primesc buletinele de vot prin poștă. Buletinele trimise prin corespondență, care poartă ștampila poștală din ziua alegerilor, pot sosi chiar și după patru zile. De asemenea, alegătorii au la dispoziție șase zile după ziua alegerilor pentru a remedia eventualele probleme legate de semnătură, fapt care ar putea amâna anunțarea rezultatelor până în săptămâna următoare.
Maine, la fel ca Alaska, utilizează un sistem de vot cu ierarhizarea preferințelor. Dacă niciun candidat nu obține mai mult de 50 la sută din voturi într-o cursă electorală, buletinele de vot trebuie transportate la Augusta, capitala statului, pentru a fi numărate din nou. Acest proces poate întârzia rezultatele finale.
Statul Washington organizează alegerile prin corespondență. Buletinele de vot care poartă ștampila poștală din ziua alegerilor pot fi numărate în zilele următoare, ceea ce poate duce la întârzieri.
Cei mai mulți câștigătorii ar putea fi anunțați chiar în noaptea alegerilor. Totuși, ar putea fi nevoie de câteva zile pentru a afla ce partid va controla Camera Reprezentanților și Senatul în ultimii doi ani ai Administrației Trump. Prin urmare, nu există un termen limită precis pentru aflarea tuturor rezultatelor. În 2024, a fost nevoie de opt zile pentru a stabili ce partid va controla Camera Reprezentanților. În plus, suspansul va fi prelungit dacă rezultatele vor fi contestate de cei implicați. Contestațiile pot fi depuse la autoritățile electorale sau în instanță.
În plus, președintele Donald Trump a lăsat să se înțeleagă că ar putea interveni. Întrebat dacă va respecta rezultatul final, el a declarat că „o voi face, dacă alegerile sunt oneste". Nu este clar ce ar putea face Trump deoarece președintele SUA nu poate anula rezultatele alegerilor pentru Congres doar pentru că nu este de acord cu ele. Conform Constituției SUA, Camera Reprezentanților și Senatul dețin autoritatea supremă de a soluționa disputele legate de alegerea propriilor membri. În funcție de natura disputei, renumărarea voturilor și soluționarea contestațiilor legale pot dura zile, săptămâni sau chiar mai mult.
Alegerile de la jumătatea mandatului din SUA au loc marți. Scrutinul reprezintă un test major de popularitate pentru președintele Donald Trump și administrația republicană. Americanii sunt chemați la urne pentru a-i alege pe toți cei 435 de membri ai Camerei Reprezentanților și 35 din totalul de 100 de senatori. De asemenea, se votează pentru unele poziții de guvernator.
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