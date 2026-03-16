Operațiunea "Armata din umbră" - unitatea de elită a Kremlinului gândită să comită asasinate în străinătate
Postat la: 16.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
La sfârșitul anului 2022, Rusia a înființat o unitate top secret formată din agenți de informații de elită cu un mandat amplu de a comite asasinate, răpiri și sabotaj în străinătate, arată o investigație The Insider. Un ofițer a expus întregul grup folosind Google Translate. Moscova nu a comentat ancheta publicației The Insider.
Cunoscută intern ca Centrul 795, această unitate a fost înființată printr-un ordin al Statului Major General rus în decembrie 2022, ca parte a unui efort de extindere a operațiunilor de informații, după invazia în Ucraina. Potrivit surselor The Insider, a fost concepută să funcționeze ca o "armată din umbră" și să primească autonomie deplină, permițând unității să ocolească birocrația greoaie și ineficientă a Ministerului rus al Apărării. Deși raporta direct șefului Statului Major General, Valery Gerasimov, unitatea era încorporată în cadrul Kalashnikov, un producător privat rus de arme.
Pe lângă asigurarea acoperirii unității, compania i-a asigurat și baza operațională: o clădire administrativă în complexul militar-industrial Patriot Park, situat în afara Moscovei. Potrivit surselor The Insider, "arhitectul ideologic și principalul susținător" al Center 795 este miliardarul traficant de arme Andrei Bokarev, care a deținut în comun participația majoritară în Kalashnikov până în 2018.
Centrul a recrutat cei mai experimentați agenți din mai multe ramuri ale serviciilor de securitate rusești. Se presupune că are în total aproximativ 500 de ofițeri, sub conducerea lui Denis Fisenko, un veteran de 52 de ani al forțelor speciale FSB Alfa Group. Procesul de selecție "riguros" elimina aproximativ o treime dintre candidați pentru că nu și-au dovedit valoarea "într-un mod unic", după cum scrie The Insider.
Center 795 a primit autoritatea de a recruta ofițeri din diverse alte unități ale armatei, GRU, FSB, Rosgvardia (Garda Națională a Rusiei) și chiar FSO, forța de protecție de elită a Kremlinului, notează sursa citată. Centrul 795 se bucură de un statut comparativ mai ridicat în ierarhia internă a serviciilor speciale rusești, arată ancheta.
Jurnaliștii indică echipele de lunetiști ale unității, care aparțin ramurii de Informații: "o alegere structurală, care sugerează că rolul său principal nu este sprijinul de foc pe câmpul de luptă, ci lichidările țintite." Potrivit The Insider, Centrul 795 a fost conceput pentru a desfășura totul, de la operațiuni militare în Ucraina până la asasinate politice și răpiri, în care să fie vizați critici ai Kremlinului din străinătate. Totuși, expunerea recentă a unui agent este "inevitabilă să formeze probleme de durată."
Ofițerul Denis Alimov a fost arestat pe Aeroportul Bogotá din Columbia pe 24 februarie 2026. El este acuzat că a orchestrat tentative de asasinat vizând cel puțin doi disidenți ceceni proeminenți cu sediul în Europa. Potrivit publicației The Insider, Alimov a recrutat un trăgător - Darko Durovic, vorbitor de sârbo-croată, care locuiește în Statele Unite - și a oferit o recompensă de 1,5 milioane de dolari pentru fiecare țintă "deportată cu succes în Rusia", moartă sau vie.
Dar operațiunea avea un defect: Alimov și Durovic nu împărtășeau o limbă comună și se bazau pe Google Translate pentru a conversa. În timp ce comunicau printr-o aplicație criptată, copierea și lipirea mesajelor în Google Translate a lăsat o urmă de text clar pe serverele Google. După obținerea unui mandat de supraveghere pentru jurnalele de traducere, agenții FBI au putut monitoriza corespondența lor în timp real.
Alimov se află în prezent în custodia Columbiei, în așteptarea extrădării în Statele Unite, unde se confruntă cu acuzații de conspirație pentru răpire și crimă și conspirație pentru finanțarea terorismului, ceea ce l-ar putea duce la închisoare pe viață. "Cea mai secretă unitate din serviciile de informații militare ruse nu a fost destrămată de un dezertor sau o cârtiță - ci de o barieră lingvistică și un mandat", concluzionează The Insider.
