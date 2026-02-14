New York Times a calculat ca averea lui Donald Trump a crescut oficial cu 1,4 miliarde de dolari de cand e președinte al SUA dar în realitate cu mult mai mult
De când este președinte, averea personală a lui Donald Trump a crescut cu cel puțin 1,4 MILIARDE de dolari, au calculat experții de la New York Times. Estimarea a luat în calcul numai informații verificate, din surse publice, «profitul» real fiind probabil mult mai mare. Spre deosebire de toți predecesorii săi, Trump nici măcar nu ascunde că profită economic de pe urma funcției, pe care o exploatează «pe persoană fizică».
Președintele Trump nu a fost niciodată un om care să întrebe ce poate face pentru țara sa. În al doilea său mandat, la fel ca în primul, el testează limitele a ceea ce țara sa poate face pentru el. Și-a investit energia și creativitatea în exploatarea președinției - în descoperirea sumei de bani pe care oamenii, corporațiile și alte națiuni sunt dispuși să o bage în buzunarele lui în speranța de a îndoi puterea guvernului în serviciul intereselor lor.
O revizuire realizată de consiliul editorial al New York Times, bazată pe analize ale organizațiilor de știri, arată că domnul Trump a folosit funcția de președinte pentru a câștiga cel puțin 1,4 miliarde de dolari. Știm că acest număr este o subestimare deoarece unele dintre profiturile sale rămân ascunse de ochii publicului. Și continuă să crească. Fiecare teanc de bancnote reprezintă venitul mediu pe gospodărie în Statele Unite, 83.730 de dolari.
Foamea de bogăție a domnului Trump este sfidătoare. De-a lungul istoriei națiunii, președinții ambelor partide au avut grijă să evite chiar și aparența de a profita de pe urma serviciului public. Acest președinte stoarce cu bucurie corporațiile americane, se laudă cu cadouri de la guverne străine și sărbătorește creșterea rapidă a propriei averi.
Când președintele Harry Truman a părăsit funcția în 1953, nu deținea nici măcar o mașină. El și soția sa s-au întors în Missouri cu trenul și au trăit o vreme din pensia sa de la armată. A refuzat să accepte orice slujbă pe care o considera comercializarea serviciului său public, explicând: „Știam că nu erau interesați să-l angajeze pe Harry Truman, persoana, ci ceea ce voiau să angajeze era fostul președinte al Statelor Unite." Domnul Trump a spus că atunci când va părăsi funcția, intenționează să ia cu el un Boeing 747 în valoare de 400 de milioane de dolari, care a fost un cadou din partea Qatarului, și să-l expună la biblioteca sa prezidențială.
Această evaluare se concentrează pe câștigurile documentate ale domnului Trump. Cifra de 1,4 miliarde de dolari este un minim, nu o contabilizare completă. Este probabil ca domnul Trump să fi colectat câteva sute de milioane de dolari în profituri suplimentare din afacerile sale cu criptomonede în ultimul an. Familia Trump a recunoscut acest lucru. Când The Financial Times l-a întrebat pe Eric Trump, unul dintre fiii președintelui, despre valoarea estimată a câștigurilor în criptomonede ale familiei, el a spus că acestea sunt probabil chiar mai mari decât credea organizația de știri.
Contabilizarea noastră nu include nici alte modalități prin care președintele a încurajat căutătorii de influență să facă donații care îi aduc beneficii politice, inclusiv pentru renovarea planificată a Casei Albe. În timpul închiderii guvernului, domnul Trump a folosit chiar și un cadou privat pentru a-și finanța prioritățile politice. Alți președinți nu s-au comportat astfel.
Domnul Trump era deja cea mai bogată persoană care a ocupat funcția de președinte al Statelor Unite. A început al doilea mandat cu un portofoliu mare de proprietăți imobiliare și o participație într-o companie de social media. Aceste afaceri au beneficiat de pe urma președinției sale. Compania sa de imobiliare, de exemplu, câștigă milioane din afaceri prin licențierea numelui domnului Trump pentru a fi folosit pe noi proiecte în țări străine. Și mai remarcabile sunt, însă, profiturile enorme pe care familia Trump le-a obținut prin crearea și vânzarea criptomonedelor, permițându-i lui Trump să colecteze bani de la cei care îi caută favoarea.
Este imposibil de știut cât de des ia domnul Trump decizii oficiale, parțial sau în întregime, pentru că vrea să devină mai bogat. Și acesta este exact problema. O cultură a corupției este pernicioasă deoarece nu este doar o deviere de la guvernarea în interesul public; este, de asemenea, distrugerea legitimității democratice a statului. Subminează credința necesară că reprezentanții poporului acționează în interesul poporului.
Aristotel, scriind acum mai bine de 2.000 de ani, a văzut clar și a avertizat că un guvern al cărui lideri lucrează pentru a se îmbogăți ar putea încă să se numească republică și ar putea încă să respecte formalitățile, dar când scopul guvernului se schimbă de la binele public la câștigul privat, constituția sa devine un simplu ambalaj gol. Guvernul nu mai este pentru oameni.
Exigențele avariției corup treptat activitatea guvernului, pe măsură ce oficialii facilitează acumularea de bogății personale. Mai rău, un astfel de guvern corupe oamenii care trăiesc sub conducerea sa. Învăță din experiență că trăiesc într-o societate în care legile sunt scrise de cel care oferă cel mai mult. Devine mai puțin probabil să respecte acele legi și să participe la munca democrației - vorbind, votând, plătind impozite. Statele Unite riscă să cadă în această spirală cinică pe măsură ce domnul Trump golește instituțiile guvernamentale în scopuri personale.
(Aceste cifre se bazează pe informații disponibile public și analize realizate de organizații de știri)
