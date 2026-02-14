Ce studii are, de fapt, președintele Nicușor Dan? Fostă judecătoare cere documente oficiale în instanță. „Avem dreptul să cunoaştem adevărul"
Postat la: 14.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Un demers juridic cu potențial exploziv a fost inițiat la Tribunalul Botoșani, unde o fostă judecătoare solicită oficial clarificări privind parcursul academic al președintelui României, Nicușor Dan. Acțiunea vizează obținerea unor documente universitare considerate de interes public și a fost declanșată după un răspuns considerat nesatisfăcător din partea Universității din București.
Lăcrămioara Axinte, judecătoare pensionară din Botoșani, a depus în această săptămână o acțiune la Tribunalul Botoșani, instanță la care a activat anterior. Solicitarea este formulată în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.
Demersul a fost inițiat după ce Axinte s-a declarat nemulțumită de răspunsul primit pe cale administrativă de la Universitatea București, motiv pentru care a decis să se adreseze instanței.
Prin cererea depusă, fosta judecătoare solicită clarificări legate de statutul academic al președintelui.
Mai exact, aceasta cere să se stabilească dacă Nicușor Dan a fost înmatriculat ca student la Facultatea de Matematică în perioada 1989-1992 și dacă și-a finalizat studiile la Universitatea București.
Totodată, Axinte solicită ca instituția de învățământ să pună la dispoziție, prin intermediul instanței, copii după foaia matricolă și diploma de licență ale președintelui.
Într-o declarație acordată pentru Agerpres, Lăcrămioara Axinte a explicat motivele care au stat la baza acțiunii în instanță:
„Noi toţi avem dreptul să cunoaştem adevărul despre studiile făcute de actualul preşedinte al României. Există nişte neconcordanţe, atât pe site-ul oficial al campaniei electorale, în care afirmă că a absolvit Facultatea de matematică a Universităţii Bucureşti.
Neconcordanţa este între această afirmaţie personală de pe site, pentru că este pusă la persoana I singular, neconcordanţele din CV-ul disponibil pe site-ul Camerei Deputaţilor. O să vedeţi că sunt nişte studii care se suprapun.
În acelaşi interval de timp a fost şi student la Ecole Normale Superieur, a fost şi masterand şi a fost şi doctorand. Apoi am văzut şi modalitatea în care a fost obţinut atestatul de echivalare a unei diplome de studii aprofundate din Franţa cu o diplomă de licenţă din România".
Lăcrămioara Axinte este judecătoare pensionară și a fost propusă anterior de Alianța pentru Unirea Românilor pentru un post de judecător la Curtea Constituțională a României.
Acțiunea depusă la Tribunalul Botoșani vizează exclusiv obținerea de informații considerate de interes public, urmând ca instanța să decidă asupra obligării Universității București la furnizarea documentelor solicitate.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Minerale rare, documente secrete și un proiect pe termen lung. De ce devine Bihor Sud un punct strategic pentru România
Minerale considerate critice la nivel strategic au fost identificate in perimetrul minier Bihor Sud, iar exploatarea lor ...
-
Medicamente scoase de pe piață în UE după riscuri grave pentru creier
Un tratament folosit de zeci de ani impotriva viermilor paraziți urmeaza sa dispara din farmacii in Uniunea Europeana, d ...
-
Ursula face un apel ferm la München: UE să renunţe la unanimitate și să fie capabilă să se apere singură
Uniunea Europeana ar trebui sa „dea viata" unui pact de aparare reciproca inscris in tratatul sau fondator, a decl ...
-
E sau nu e efectul vaccinului Covid? Cazurile de cancer explodează în Uniunea Europeană: Cel puțin una dintre cauze este controversată
Numarul cazurilor de cancer explodeaza in Europa. Cancerul ramane a doua cauza de deces in Uniunea Europeana (UE). State ...
-
Nou protest la Ambasada Iranului. Iranienii din România sunt solidari cu populația iraniană asuprită
Peste o suta de persoane s-au adunat sambata, 14 februarie, in fața Ambasadei Republicii Islamice Iran de la București p ...
-
New York Times a calculat ca averea lui Donald Trump a crescut oficial cu 1,4 miliarde de dolari de cand e președinte al SUA dar în realitate cu mult mai mult
De cand este președinte, averea personala a lui Donald Trump a crescut cu cel puțin 1,4 MILIARDE de dolari, au calculat ...
-
Un tânăr a jefuit șase hoteluri într-o singură zi. Cum a fost prins de polițiști
El a fost identificat de carabinieri prin intermediul pozelor de pe contul sau de pe rețelele de socializare unde purta ...
-
UE pregătește o forță de reacție rapidă de 100.000 de militari: Europa vrea să reducă dependența de trupele americane
Comisarul UE pentru aparare, Andrius Kubilius, anunța planuri pentru o forța de reacție rapida de pana la 100.000 de sol ...
-
Siguranțele electrice - de ce se declanșează și ce trebuie să faci
În viața de zi cu zi, incidentele neprevazute nu pot fi evitate complet, iar declanșarea unei siguranțe electrice ...
-
Principalele avantaje și dezavantaje când vine vorba de investițiile în ETF‑uri
Investițiile in ETF‑uri (fonduri tranzacționate la bursa) au caștigat popularitate in ultimii ani, atat in randul invest ...
-
O scurtă comparație: centrale termice pe gaz vs. electrice - avantaje și dezavantaje
Alegerea unei centrale termice potrivite pentru locuința ta este o decizie importanta care influențeaza confortul și efi ...
-
Scandal în educația din Marea Britanie: Noul ghid guvernamental deschide ușa schimbării de gen pentru copiii de grădiniță și școală primară
Guvernul britanic, condus de Partidul Laburist, a publicat un nou set de reguli care va produce schimbari majore in educ ...
-
Regimul BoloDan bagă România în recesiune tehnică. Ce înseamnă asta pentru buzunarele românilor și pentru mediul de afaceri
Romania a intrat oficial in recesiune tehnica, dupa ce datele finale ale Institutului Național de Statistica (INS) au co ...
-
Epstein, infiltrat în cercurile ONU: Noi documente explozive arată cum și-ar fi plasat partenera într-un think tank global de elită
Noi documente publicate de Departamentul de Justiție al SUA arata ca Jeffrey Epstein nu se limita la rețele sociale obsc ...
-
Bruxelles deschide un nou front cu Google: AI-ul care răspunde în locul site-urilor intră în anchetă
Relația dintre Google și presa online - una care a ținut internetul in echilibru aproape doua decenii - intra intr-o nou ...
-
Metalele rare: Industria secretă a lui Ceauşescu pe care se bat acum europenii si americanii
Rachete care ajung in spatiu, avioane supersonice, reactoare nucleare sau baterii pentru telefoanele mobile. Pe scurt, t ...
-
Teleportarea cuantică a ieșit din laborator și a intrat pe internetul pe care îl folosim zilnic
Teleportarea in fizica se refera la transferul starii cuantice a unei particule la distanța. Iar ceea ce au reușit recen ...
-
Ce legătură există între cele mai populare medicamente pentru slăbit și pacreatită?
Medicamentele GLP-1, precum Wegovy, Ozempic și Mounjaro, folosite atat pentru diabetul de tip 2, cat și pentru pierderea ...
-
America pariază sute de miliarde pe inteligența artificială. Se construiește o nouă economie
Inteligența artificiala nu mai este un proiect de laborator și nici o funcție noua intr-o aplicație. În 2026, a de ...
-
Misterul de la Petrohan. Primele concluzii ale anchetei în cazul care a îngrozit Bulgaria
La inceputul lunii februarie, Bulgaria a fost zguduita de o descoperire macabra care avea sa se transforme intr-unul din ...
-
Mutare strategică majoră: România a cumpărat portul maritim din Republica Moldova
Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a anuntat joi ca urmeaza sa finalizeze vanzarea Danube Logisti ...
-
Victor Rebengiuc, după ce autorii amenințărilor cu moartea au fost săltați de poliție: "Cu ce drept să ameninţi oamenii care îşi manifestă părerile?"
Victor Rebenciuc a declarat ca are incredere in Politia Capitalei care isi face treaba dupa ce a primit amenintari cu mo ...
-
Alegeri care contează - cum pot părinții susține dezvoltarea copilului încă din primele luni
Venirea pe lume a unui copil aduce cu sine nu doar bucurie, ci și o serie de decizii importante. În primele luni d ...
-
Boho chic în designul interior pentru dormitor - cum să gândești amenajarea pentru un rezultat care să te ducă cu gândul la vacanță
Stilul boho chic este mai mult decat o tendința in designul interior. Este o stare de spirit, o invitație la relaxare, l ...
-
Vezi cum blochează Trump ca Rusia și alte patru state să nu câștige din afacerile petroliere cu Venezuela și care e reacția Moscovei
Departamentul Trezoreriei al Statelor Unite a emis o serie de licențe care permit companiilor americane sa furnizeze Ven ...
-
Mitică Dragomir, așteptat cu lecitină forte la sediul ÎCCJ. „Cică nu-și mai aduce aminte infracțiunile"
Mitica Dragomir, fost președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a fost intampinat cu o cutie de lecitina, la noul ter ...
-
Robert Negoiță, provocat să facă un test rapid pentru cocaină. Rezultatul, contestat de echipa primarului: „Nu este idiot"
Robert Negoița a fost pus intr-o situație inedita, in timp ce se afla la tribunal. La termenul la care primarul Sectorul ...
-
Creier afectat după Covid? Descoperire îngrijorătoare pentru milioane de pacienți
Un nou studiu atrage atenția asupra efectelor neurologice ale Covidului de lunga durata, sugerand ca aceasta afecțiune a ...
-
Bărbat dispărut din septembrie, găsit mort în propria locuință. Anchetă în Poliție privind modul în care a fost căutat
Un caz care ridica semne grave de intrebare zguduie județul Braila. Un barbat in varsta de 72 de ani, dat disparut inca ...
-
Migrație fără precent a marilor bogați ai lumii: Părăsesc în mare viteză Occidentul și se refugiază în noul "El Dorado" al miliardarilor
Migratia transfrontaliera a celor mai instarite familii din lume accelereaza intr-un ritm fara precedent, afirma experti ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu