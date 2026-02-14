Ce studii are, de fapt, președintele Nicușor Dan? Fostă judecătoare cere documente oficiale în instanță. „Avem dreptul să cunoaştem adevărul"

Un demers juridic cu potențial exploziv a fost inițiat la Tribunalul Botoșani, unde o fostă judecătoare solicită oficial clarificări privind parcursul academic al președintelui României, Nicușor Dan. Acțiunea vizează obținerea unor documente universitare considerate de interes public și a fost declanșată după un răspuns considerat nesatisfăcător din partea Universității din București.

Lăcrămioara Axinte, judecătoare pensionară din Botoșani, a depus în această săptămână o acțiune la Tribunalul Botoșani, instanță la care a activat anterior. Solicitarea este formulată în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Demersul a fost inițiat după ce Axinte s-a declarat nemulțumită de răspunsul primit pe cale administrativă de la Universitatea București, motiv pentru care a decis să se adreseze instanței.

Prin cererea depusă, fosta judecătoare solicită clarificări legate de statutul academic al președintelui.

Mai exact, aceasta cere să se stabilească dacă Nicușor Dan a fost înmatriculat ca student la Facultatea de Matematică în perioada 1989-1992 și dacă și-a finalizat studiile la Universitatea București.

Totodată, Axinte solicită ca instituția de învățământ să pună la dispoziție, prin intermediul instanței, copii după foaia matricolă și diploma de licență ale președintelui.

Într-o declarație acordată pentru Agerpres, Lăcrămioara Axinte a explicat motivele care au stat la baza acțiunii în instanță:

„Noi toţi avem dreptul să cunoaştem adevărul despre studiile făcute de actualul preşedinte al României. Există nişte neconcordanţe, atât pe site-ul oficial al campaniei electorale, în care afirmă că a absolvit Facultatea de matematică a Universităţii Bucureşti.

Neconcordanţa este între această afirmaţie personală de pe site, pentru că este pusă la persoana I singular, neconcordanţele din CV-ul disponibil pe site-ul Camerei Deputaţilor. O să vedeţi că sunt nişte studii care se suprapun.

În acelaşi interval de timp a fost şi student la Ecole Normale Superieur, a fost şi masterand şi a fost şi doctorand. Apoi am văzut şi modalitatea în care a fost obţinut atestatul de echivalare a unei diplome de studii aprofundate din Franţa cu o diplomă de licenţă din România".

Lăcrămioara Axinte este judecătoare pensionară și a fost propusă anterior de Alianța pentru Unirea Românilor pentru un post de judecător la Curtea Constituțională a României.

Acțiunea depusă la Tribunalul Botoșani vizează exclusiv obținerea de informații considerate de interes public, urmând ca instanța să decidă asupra obligării Universității București la furnizarea documentelor solicitate.