Ursula face un apel ferm la München: UE să renunţe la unanimitate și să fie capabilă să se apere singură
Postat la: 14.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Uniunea Europeană ar trebui să „dea viaţă" unui pact de apărare reciprocă înscris în tratatul său fondator, a declarat sâmbătă preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Conferinţa de securitate de la München, subliniind că în actualul context internaţional UE trebuie să acţioneze mai rapid şi mai ferm, ceea ce ar presupune să renunţe la votul consacrat, bazat pe unanimitate, şi să treacă la majoritate calificată.
„Apărarea reciprocă nu este o sarcină opţională pentru Uniunea Europeană. Este o obligaţie prevăzută în propriul nostru tratat - articolul 42(7)", a afirmat von der Leyen în discursul susţinut la MSC. „Este angajamentul nostru colectiv să ne sprijinim reciproc în caz de agresiune sau, mai simplu spus: unul pentru toţi şi toţi pentru unul. Şi acesta este sensul Europei", a punctat şefa executivului european, conform news.ro.
Articolul 42.7 a fost propus ca plan B pentru securitatea Europei într-o lume în care SUA îşi reduc sprijinul pentru NATO. Şi cancelarul german Friedrich Merz ceruse vineri, în discursul de la MSC, discuţii despre acest articol.
UE trebuie să acţioneze mai rapid şi mai ferm, a pledat la Munchen preşedinta Comisiei. „Acest lucru ar putea însemna să ne bazăm pe rezultatul majorităţii calificate, mai degrabă decât pe unanimitate", a avertizat von der Leyen.
Votul cu majoritate calificată (QMV) necesită ca 55 % din ţările UE, reprezentând 65 % din populaţia blocului, să voteze în favoarea unei propuneri. Acesta a fost propus ca o posibilă modalitate de a ocoli, de exemplu, veto-ul Ungariei asupra aderării Ucrainei la UE.
Preşedinta Comisiei Europene spune că Europa face în sfârşit paşi înainte în domeniul apărării. „Este adevărat că a fost nevoie de o terapie de şoc", a recunoscut ea. „Şi au fost depăşite unele limite care nu mai pot fi depăşite", a adăugat von der Leyen.
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi-a început discursul despre securitatea europeană citând un american - Jerry Friedheim, secretarul adjunct al apărării din SUA din anii 1970: „Dacă o ţară nu se simte în primul rând responsabilă pentru propria securitate şi bunăstare, va lăsa această sarcină în seama altora şi nu va reuşi să-şi mobilizeze resursele şi voinţa politică pentru propria apărare". Această frază „reflectă unele adevăruri incomode" despre complezenţa europeană în materie de securitate, a spus von der Leyen.
Întrebată ulterior cum ar răspunde secretarului general al NATO, Mark Rutte, care a afirmat că Europa ar trebui să viseze în continuare dacă crede că poate supravieţui fără SUA, von der Leyen a ripostat. „Aş vrea să-i spun dragului meu prieten că nu există doar statu-quo, diviziune şi perturbare. Există multe alte posibilităţi, iar statu-quo-ul nu este satisfăcător" nici pentru Europa, nici pentru SUA, a declarat ea râzând.
Pe de altă parte, preşedinta Comisiei Europene a mărturisit că discursul secretarului american de stat Marco Rubio, în care a cerut o revitalizare a alianţei transatlantice, a convins-o. „Am fost foarte liniştită de discursul secretarului de stat", a declarat von der Leyen moderatoarei Christiane Amanpour, numindu-l pe Rubio „bun prieten" şi „aliat puternic".
„Ştim că unii membri ai administraţiei au un ton mai dur în privinţa acestor subiecte", a recunoscut ea, fără a-i numi explicit pe preşedintele Trump sau pe vicepreşedintele american JD Vance.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Minerale rare, documente secrete și un proiect pe termen lung. De ce devine Bihor Sud un punct strategic pentru România
Minerale considerate critice la nivel strategic au fost identificate in perimetrul minier Bihor Sud, iar exploatarea lor ...
-
Medicamente scoase de pe piață în UE după riscuri grave pentru creier
Un tratament folosit de zeci de ani impotriva viermilor paraziți urmeaza sa dispara din farmacii in Uniunea Europeana, d ...
-
E sau nu e efectul vaccinului Covid? Cazurile de cancer explodează în Uniunea Europeană: Cel puțin una dintre cauze este controversată
Numarul cazurilor de cancer explodeaza in Europa. Cancerul ramane a doua cauza de deces in Uniunea Europeana (UE). State ...
-
Ce studii are, de fapt, președintele Nicușor Dan? Fostă judecătoare cere documente oficiale în instanță. „Avem dreptul să cunoaştem adevărul"
Un demers juridic cu potențial exploziv a fost inițiat la Tribunalul Botoșani, unde o fosta judecatoare solicita oficial ...
-
Nou protest la Ambasada Iranului. Iranienii din România sunt solidari cu populația iraniană asuprită
Peste o suta de persoane s-au adunat sambata, 14 februarie, in fața Ambasadei Republicii Islamice Iran de la București p ...
-
New York Times a calculat ca averea lui Donald Trump a crescut oficial cu 1,4 miliarde de dolari de cand e președinte al SUA dar în realitate cu mult mai mult
De cand este președinte, averea personala a lui Donald Trump a crescut cu cel puțin 1,4 MILIARDE de dolari, au calculat ...
-
Un tânăr a jefuit șase hoteluri într-o singură zi. Cum a fost prins de polițiști
El a fost identificat de carabinieri prin intermediul pozelor de pe contul sau de pe rețelele de socializare unde purta ...
-
UE pregătește o forță de reacție rapidă de 100.000 de militari: Europa vrea să reducă dependența de trupele americane
Comisarul UE pentru aparare, Andrius Kubilius, anunța planuri pentru o forța de reacție rapida de pana la 100.000 de sol ...
-
Siguranțele electrice - de ce se declanșează și ce trebuie să faci
În viața de zi cu zi, incidentele neprevazute nu pot fi evitate complet, iar declanșarea unei siguranțe electrice ...
-
Principalele avantaje și dezavantaje când vine vorba de investițiile în ETF‑uri
Investițiile in ETF‑uri (fonduri tranzacționate la bursa) au caștigat popularitate in ultimii ani, atat in randul invest ...
-
O scurtă comparație: centrale termice pe gaz vs. electrice - avantaje și dezavantaje
Alegerea unei centrale termice potrivite pentru locuința ta este o decizie importanta care influențeaza confortul și efi ...
-
Scandal în educația din Marea Britanie: Noul ghid guvernamental deschide ușa schimbării de gen pentru copiii de grădiniță și școală primară
Guvernul britanic, condus de Partidul Laburist, a publicat un nou set de reguli care va produce schimbari majore in educ ...
-
Regimul BoloDan bagă România în recesiune tehnică. Ce înseamnă asta pentru buzunarele românilor și pentru mediul de afaceri
Romania a intrat oficial in recesiune tehnica, dupa ce datele finale ale Institutului Național de Statistica (INS) au co ...
-
Epstein, infiltrat în cercurile ONU: Noi documente explozive arată cum și-ar fi plasat partenera într-un think tank global de elită
Noi documente publicate de Departamentul de Justiție al SUA arata ca Jeffrey Epstein nu se limita la rețele sociale obsc ...
-
Bruxelles deschide un nou front cu Google: AI-ul care răspunde în locul site-urilor intră în anchetă
Relația dintre Google și presa online - una care a ținut internetul in echilibru aproape doua decenii - intra intr-o nou ...
-
Metalele rare: Industria secretă a lui Ceauşescu pe care se bat acum europenii si americanii
Rachete care ajung in spatiu, avioane supersonice, reactoare nucleare sau baterii pentru telefoanele mobile. Pe scurt, t ...
-
Teleportarea cuantică a ieșit din laborator și a intrat pe internetul pe care îl folosim zilnic
Teleportarea in fizica se refera la transferul starii cuantice a unei particule la distanța. Iar ceea ce au reușit recen ...
-
Ce legătură există între cele mai populare medicamente pentru slăbit și pacreatită?
Medicamentele GLP-1, precum Wegovy, Ozempic și Mounjaro, folosite atat pentru diabetul de tip 2, cat și pentru pierderea ...
-
America pariază sute de miliarde pe inteligența artificială. Se construiește o nouă economie
Inteligența artificiala nu mai este un proiect de laborator și nici o funcție noua intr-o aplicație. În 2026, a de ...
-
Misterul de la Petrohan. Primele concluzii ale anchetei în cazul care a îngrozit Bulgaria
La inceputul lunii februarie, Bulgaria a fost zguduita de o descoperire macabra care avea sa se transforme intr-unul din ...
-
Mutare strategică majoră: România a cumpărat portul maritim din Republica Moldova
Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a anuntat joi ca urmeaza sa finalizeze vanzarea Danube Logisti ...
-
Victor Rebengiuc, după ce autorii amenințărilor cu moartea au fost săltați de poliție: "Cu ce drept să ameninţi oamenii care îşi manifestă părerile?"
Victor Rebenciuc a declarat ca are incredere in Politia Capitalei care isi face treaba dupa ce a primit amenintari cu mo ...
-
Alegeri care contează - cum pot părinții susține dezvoltarea copilului încă din primele luni
Venirea pe lume a unui copil aduce cu sine nu doar bucurie, ci și o serie de decizii importante. În primele luni d ...
-
Boho chic în designul interior pentru dormitor - cum să gândești amenajarea pentru un rezultat care să te ducă cu gândul la vacanță
Stilul boho chic este mai mult decat o tendința in designul interior. Este o stare de spirit, o invitație la relaxare, l ...
-
Vezi cum blochează Trump ca Rusia și alte patru state să nu câștige din afacerile petroliere cu Venezuela și care e reacția Moscovei
Departamentul Trezoreriei al Statelor Unite a emis o serie de licențe care permit companiilor americane sa furnizeze Ven ...
-
Mitică Dragomir, așteptat cu lecitină forte la sediul ÎCCJ. „Cică nu-și mai aduce aminte infracțiunile"
Mitica Dragomir, fost președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a fost intampinat cu o cutie de lecitina, la noul ter ...
-
Robert Negoiță, provocat să facă un test rapid pentru cocaină. Rezultatul, contestat de echipa primarului: „Nu este idiot"
Robert Negoița a fost pus intr-o situație inedita, in timp ce se afla la tribunal. La termenul la care primarul Sectorul ...
-
Creier afectat după Covid? Descoperire îngrijorătoare pentru milioane de pacienți
Un nou studiu atrage atenția asupra efectelor neurologice ale Covidului de lunga durata, sugerand ca aceasta afecțiune a ...
-
Bărbat dispărut din septembrie, găsit mort în propria locuință. Anchetă în Poliție privind modul în care a fost căutat
Un caz care ridica semne grave de intrebare zguduie județul Braila. Un barbat in varsta de 72 de ani, dat disparut inca ...
-
Migrație fără precent a marilor bogați ai lumii: Părăsesc în mare viteză Occidentul și se refugiază în noul "El Dorado" al miliardarilor
Migratia transfrontaliera a celor mai instarite familii din lume accelereaza intr-un ritm fara precedent, afirma experti ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu