Minerale rare, documente secrete și un proiect pe termen lung. De ce devine Bihor Sud un punct strategic pentru România

Minerale considerate critice la nivel strategic au fost identificate în perimetrul minier Bihor Sud, iar exploatarea lor ar putea deveni posibilă în următorii ani. În prezent, zăcămintele se află în etapa de explorare și recalculare a rezervelor, proces necesar înainte de orice decizie de exploatare.

În perimetrul Bihor Sud au fost identificate resurse precum uraniu, aur, cobalt, nichel, plumb și zinc. Zona include sectoarele Valea Leucii, Dibarz și Avram Iancu, iar datele existente indică un sistem mineralizat care s-ar putea întinde pe aproximativ șase kilometri. Cristina Turea, reprezentant al LEM Resources, a subliniat că aceste minereuri nu reprezintă descoperiri recente.

„Aș vrea să fac o precizare, pentru că s-a creat cumva o confuzie. Nu am descoperit noi aceste minereuri", a clarificat ea, într-o intervenție la Antena 3 CNN. Potrivit Cristinei Turea, activitatea companiei este concentrată pe confirmarea și recalcularea rezervelor identificate în trecut. „Noi le cercetăm și încercăm să le aducem în etapa și în faza de confirmare sau recalculare a unor rezerve care pot deveni exploatabile. Mai este drum lung până acolo", a spus ea.

Explorarea a început în 2018, iar din 2022 perimetrul se află sub licență de explorare, valabilă până în 2027, cu posibilitatea de prelungire. Reprezentanta companiei a explicat că mineralele aparțin statului român și că procesul până la exploatare este unul complex. „Resursele sunt ale statului român. Aceasta este și strategia noastră. Să oferim ceva ce România poate pune pe masa acestor negocieri", a precizat Turea.

Ea a arătat că exploatarea poate începe doar după omologarea rezervelor de către autoritățile competente și introducerea acestora în bilanțul național. Întrebată dacă exploatarea ar putea începe până la sfârșitul acestui deceniu, Cristina Turea a indicat un scenariu favorabil: „Eu aș spune că da." Cantitățile exacte nu pot fi făcute publice, întrucât datele sunt clasificate.

„Nu se poate vorbi la acest moment de cantitate și, mai mult decât atât, chiar dacă am ști, aceste cantități sunt informații clasificate", a subliniat Turea. În plus, proiectul se desfășoară într-un perimetru nuclear, aflat sub incidența mai multor autorități, iar procesul birocratic este unul complex. Potrivit companiei, viitoarea exploatare ar urma să fie realizată în subteran, cu impact redus asupra mediului, iar comunitatea locală susține reluarea activităților miniere.