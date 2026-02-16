Mărturii zguduitoare ale unei familii obligate de regimul de la Teheran să plătească glonțul cu care le-a fost executat fiul. „A murit ca alții să fie liberi"

Cu puțin timp înainte să fie ucis, Hooman, un bărbat de 37 de ani din Iran, i-a spus unui prieten că, dacă nu se va mai întoarce, înseamnă că a „murit pentru ca alţii să fie liberi". Avea să fie ultima lui mărturisire, înainte ca protestele să se transforme într-o tragedie.

Hooman se alăturase manifestațiilor împotriva regimului din Lahijan, în nordul Iranului. Potrivit familiei sale, la începutul lunii ianuarie a fost împușcat mortal de forțele guvernamentale, deși nu era înarmat. „Hooman a ieşit în stradă fără armă. Nu avea nici măcar o piatră mică în buzunare pentru a se apăra, dar a fost împuşcat cu un glonţ militar", spune mătușa lui, Nasrin.

Nasrin locuiește în prezent în Germania și spune că nu se poate întoarce în Iran, din motive de siguranță. Departe de casă, tot ce îi mai rămâne este o fotografie înrămată a nepotului ei, pe care o sărută plângând. Ea a povestit pentru Sky News detaliile zilei în care viața familiei sale s-a rupt în două.

După moartea lui Hooman, rudele au încercat să-i recupereze trupul, dar au fost anunțate că acesta fusese mutat în orașul Rasht, un alt loc asociat cu represiuni violente. Nasrin spune că un prieten i-a povestit cum bazarul a fost incendiat, iar protestatarii au fost împușcați în timp ce încercau să fugă din calea flăcărilor.

Televiziunea de stat iraniană a difuzat ulterior imagini filmate cu drona, prezentate ca fiind realizate „la trei zile după incidentul terorist din bazarul Rasht". Pentru familiile victimelor, explicațiile oficiale nu au adus însă nicio alinare. Când familia a ajuns în cele din urmă la locul unde era dus cadavrul lui Hooman, alte familii îndoliate se aflau deja acolo.

„Au văzut atât de mulţi oameni plângând, ţipând, suferind în toate felurile posibile", spune Nasrin. Ea descrie momentul în care rudele au fost conduse spre containere frigorifice. „Erau mai multe containere. Au spus că trupul se afla în containere. Când au deschis uşile, au văzut mai multe cadavre îngrămădite unele peste altele. Au trebuit să-şi caute fiul."

După identificare, familia a fost obligată să-l îngroape imediat pe Hooman. La plecare, li s-a cerut să semneze un document prin care se angajau să nu vorbească despre cele întâmplate. „Au trebuit să plătească bani pentru glonţul care l-a ucis pe fiul lor", spune Nasrin.

Hooman era căsătorit de trei ani. Soția lui a rămas văduvă, iar viața lor, abia începută, s-a sfârșit într-o stradă plină de proteste și gloanțe. Întrebată cine este responsabil pentru moartea nepotului său, Nasrin nu ezită: „Guvernul iranian, mullahii. Toţi sunt criminali, toţi au sângele poporului iranian pe mâini." Ea adaugă, cu furie: „Îi împuşcă pe tineri şi apoi cer bani pentru glonţ. Aceştia sunt oamenii aflaţi la putere sau sunt criminali?"

Numărul exact al victimelor protestelor începute la sfârșitul lunii decembrie rămâne greu de verificat. Autoritățile iraniene au publicat o listă cu aproximativ 3.000 de persoane ucise, civili și membri ai forțelor de securitate, punând violențele pe seama revoltaților și a interferențelor externe.

Reprimarea a atras reacții internaționale. Președintele american Donald Trump a trimis nave de război în zonă și a amenințat cu folosirea forței, dar pentru Nasrin acest lucru nu este suficient. „Nu am nicio speranţă în Donald Trump. Ar fi putut deja să ajute mulţi alţi iranieni. Ar fi putut aplica sancţiuni", spune ea.

Nasrin crede că iranienii pot scăpa de regimul actual, însă nu printr-o intervenție străină. „Din interior", spune ea. „Din exterior, ei vor doar război, vor să distrugă ţara noastră. Noi nu vrem asta." Fără puterea de a schimba lucrurile acasă, Nasrin s-a alăturat miilor de iranieni care protestează în Germania, cerând democrație și dreptate pentru cei uciși - cereri care, spune ea, riscă să rămână fără răspuns.