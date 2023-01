Acțiune de tip ''bumerang'' a propagandei: dacă-i aperi pe ortodocși ești putinist sau agent al FSB!

Am primit ieri câteva articole semnate de analiști sau jurnaliști de care n-am auzit, și care susțin teoria că cei care condamnă acțiunile samavolnice ale regimului Zelenskiy împotriva preoților și credincioșilor ortodocși sunt putiniști sau agenți de influență ai FSB (un exemplu: RTV și Antena 3 CNN, operațiune de propagandă rusă: 'Încearcă să transforme povestea într-o campanie anti-Kiev'/Acuzații grave făcute de analistul George Rîpă - Bugetul.ro). Sunt indicate acolo televiziunile RTV și A3, e introdus în malaxor alături de alții și Mircea Dinescu (căruia i-a fost suspendat contul de facebook pentru că a descris oroarea), și e previzibil că se va face și o ''listă a rușinii'', similară celei de la începutul războiului ucrainean, când am fost indicați ca fiind putiniști vreo 50 de jurnaliști sau comentatori.

Ne aflăm deci în fața unei Operațiuni de intimidare/pedepsire a celor ce ar susține altceva decât ce impune Factorul Extern, Operațiune oarecum asemănătoare celor din pandemie sau războiul ucrainean. Efectul va fi însă unul diferit, chiar de tip bumerang, și-o să explic de ce. În pandemie minciuna a fost științific ambalată, iar frica de moarte mare, fiind greu pentru cititori sau telespectatori să mai discearnă minciunile propagate oficial, iar cei care susțineau contrariul au devenit ''conspiraționiști''. Războiul din Ucraina, cauzele și intențiile geopolitice reale, sunt de asemenea greu de perceput pentru cei ce nu studiază din surse corecte (peste 90% din populație), și din nou a fost facil pentru propagandiști să-și impună ''narativul'' și să ne prezinte ca fiind ''putiniști'' pe cei ce susținem altceva. Ei bine, în cazul pandemiei adevărul a ieșit la iveală și ''conspiraționiștii'' își trăiesc azi o glorie amară, devenind respectabili și surse de încredere, un efect similar impunându-se acum și în cazul ''putiniștilor'' ce-au comentat corect războiul ucrainean. Situația este total diferită însă în cazul prigoanei ortodocșilor din Ucraina, unde nu doar că ororile se pot vedea în relatările și reportajele netrucate, dar românii (sau sârbii, bulgarii, grecii, moldovenii) resimt din start o compasiune frățească pentru ortodocșii din țara vecină, ucraineni, rusofili, moldoveni sau români, dar se și percep ca fiind vizați în viitor de acțiuni samavolnice similare. E suficient să analizați audiența și mesajele implicate de relatarea cazurilor ca să pricepeți că această compasiune se transformă deja în revoltă. Pentru moment revolta este direcționată împotriva liderilor politici români, ce s-au ascuns pe sub paturi și nu condamnă acțiunile regimului Zelenskiy (deși există deja un Raport al ONU ce încadrează ororile contra ortodocșilor), sau a conducătorilor BOR ce se pierd în detalii rușinoase legate de faptul că n-ar avea jurisdicție sau că ierarhii din Ucraina nu li se supun, ba chiar s-a emis un comunicat oficial al BOR în care cei persecutați, bătuți, arestați sau posibil deportați, sunt sfătuiți să ... reziste.



Faptul că propagandiștii pun azi semnul egal între cei ce-i apără pe ortodocși și putiniști, nu va însemna deci în niciun caz intimidarea acestora, ci va amplifica revolta pe care o descriam mai sus. În asemenea condiții e chiar previzibil, dacă se va insista, ca marea masă ce se revoltă azi contra acțiunilor lui Zelenskiy, să se autoidentifice rapid ca ținând partea rușilor, și-atunci propagandiștii de azi vor fi devenind chiar ei putiniști.

Cozmin Gușă