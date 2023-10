Această nebunie care ne inconjoară

Am primit de la un cunoscut realizator de televiziune din Romania filmulețul cu o ziarista de la Digi24 care, pe burtă, transmitea o corespondență din Israel. În spatele ei, se plimbau liniștiți, pe bicilete niste bărbați. Ziarista, probabil dorind să ne arate dramatismul situației de război, era culcată. Nu o amenința nimeni. Nu era bomba sa cadă in zona in care se afla. Nu era terorist Hamas care să o omoare, să o violeze, să o răpească.

Acest lucru s-a intâmplat cu peste 750 de evrei și evreice, de copii evrei. Acest lucru s-a intâmplat cu evreicele răpite de Hamas, ca in evul mediu intunecat, considerate pradă de război și transformate in monedă parșivă și mîrșavă de negociere a șeicilor barbari. Evreicele acelea astăzi, răpite din casele și orașele lor sunt practic transformate in sclave. Aceasta este realitatea pe care stimabila trebuia să o prezinte.

Dar nu, dânsa făcea spectacol grotesc, trântită pe jos, încercând să copieze dramele lumii iudeice. Să exprime ceea ce ea nu a înțeles absolut de loc. De mii de ani, spune Mihail Sebastian, evreii trăiesc în această teroare. De mii de ani poporul ales, cel care a semnat cu Dumnezeu Unicul dreptul de a fi el singur stăpîn al destinului său suveran trăiește teroarea. Și vine una din România, să maimuțărească, să copieze bezmetic și insultător drama zilnică a femeii evreice, ucisa, terorizată, violată sau simplu transformată în ostatecă de barbarii deșertului modern. Nu cumva se va duce și la Birkenau să stea cu un copil in brațe, așteptănd gazarea?

Ma sufocă indignarea maimuțărelii, șerpia copiei de proastă calitate și mizeria falsului. Alo, doamna de pe burtă, acolo în acea țară, acum numai 15 zile au murit copii masacrați în paturile lor, au murit femei încercând să își apere pruncii de teroriști, și tu chiar vrei să ne faci să credem că ai înțeles drama din Israel? Micul clip pe care l-am văzut ne arată clar că nu era nimeni să o atace pe această doamnă. Nimic din jurul ei, din Israel, nu era în pace, dar nimic la acel moment nu o amenința pe ea personal. Doar falsul de a se da eroina jurnalismului de paradă ne atrage atenția în acel filmuleț.

Însă nebunia o înconjura pe distinsa jurnalistă. Acea nebunie care face milioane de oameni să se adune pe străzi si, violent reînviind antisemitismul gregar, să ceara disperați nepedepsirea crimelor barbare. Să ceară laș încetarea focului. O înconjurau minciuna abjectă a unei lumi care nu condamnă terorismului ci minte că rachetele israeliene distrug spitale. Unde și cum, ce și când în istoria umanității crimele și barbariile rămân nepedespite? Unde si când s-a mai întâmplat ca istoria să ierte barbarilor?

Rămâneți în România dacă nu ați înțeles ce se întâmplă. Nu faceți pe actorii ratați. Pentru că în Israel se joacă, stimată ziaristă de la Digi24, destinul dumitale ca femeie și mamă. Dacă barbarii înving, așa cum își doresc adolescentele fugite de la școală de tip Greta bicilista, femeile nu vor mai fi transgender și nici cu drepturile cele multe. Vor fi slugi și sclave ale demenței primitive, ale violenței si sclaviei.

Încetați să vă dați pro Israel, căci oamenii ca mine care știu dramele zilnice ale tărâmului făgăduit nu vă cred. Fiți pro femeie, cu demnitate și reală voință de a lupta pentru civilizația care vă garantează viața. Altfel veți fi doar mașini de reproducere. Stați drepți în fața istoriei, nu pe burtă, alungînd prin voința de fier a unei Golda Meir nebunia criminală care vă înconjoară.

Noi bărbații (din ce în ce mai puțini după cum se observă după numarul steagurilor multicolore ce acoperă civilizația umană ca un lințoiu de parastas) luptăm pentru voi si libertatera voastră, nu pentru culcatul pe burtă și falsificarea realității. Dacă civilizația pierde în Israel, mii de ani ne vor trebui pentru a reclădi o societate unde femeile să nu mai fie monedă de schimb între barbarii lumii. Și aceștia sunt peste tot, din Bruxelles în Roma, din Jerusalem în New York, din Londra în București. Barbarii nu glumesc. Habar nu aveti ce luptă între civilizații are loc astăzi în Israel.

