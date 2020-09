"Albii ca zăpada"

Sper că acest titlu nu va soca si nu va fi eliminat de pe internet pe motiv de discriminare... In campania asta electorală, ceea ce mă dezgustă cel mai mult este ipocrizia.

Cei care vor să schimbe lumea, eventual doar România, anuntand reforme, justitie, luptă crancenă cu coruptia, ne arată, tot mai des că „regele e gol" (si nu mă refer la regele Spaniei). Un astfel de exemplu este Nicusor Dan. Dezvăluirile recente in legătură cu actiunile sale, conexiunile sale, interventiile sale sunt cu atat mai socante cu cât ele vin puternic in contradictie cu imaginea pe care si-o proiectase - prieten al copacilor, al parcurilor, etc...

USR -ul si-a construit o legendă - puritate personală, corectitudine politică. Cel care a stat in spatele proiectului s-a gandit, probabil, că este nevoie de un recipient pentru voturile tinerilor si ale corporatistilor, ale celor care detestă Securitatea, comunismul, coruptia. Din păcate, „materialul" din care s-a realizat acest proiect era infectat cu persoane legate, prin contracte, cu statul (paralel sau nu), cu conexiuni in serviciile secrete (vechi si noi, romanesti sau străine), prieteni ai „detestatului" proiect Bechtel (scos recent de la reanimare de Ludovic Orban). Un exemplu mi se pare Clotilde Armand. Dar nu pot să-mi explic nici talibanismul unui tanăr -Andrei Caramitru -, pornit pe distrugere, pe ură si nu pe constructie.

Noua melodramă cu Bucurestiul a lui Băsescu, construită pe „valori si principii", a celui care „nici nu vinde si nici nu cumpără voturi" mi-a stors lacrimi, amintindu-mi de sceneta din 2004, cu Stolojan (cel care părea că este muribund atunci iar după 16 ani practică sporturi extreme la Marea Neagră). Asta este „România normală" a lui Iohannis, o tară profund divizată, pregătindu-se să meargă la vot pentru a-si construi un viitor prosper. „Să trăiti bine!"

Adrian Nastase