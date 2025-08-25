Banca Centrală Europeană va introduce euro digital mai rapid decat se stia!

Banca Centrală Europeană cheltuie, calculează, planifică, dă semnale și avertismente: va introduce euro digital. Până în 2028, euro digital va reprezenta minim 40% din totalul plăților din economia europeană, adică ceva mai mult de 50 de miliarde de tranzacții pe an. Ca să fie rapid acceptat de populația neatentă sau tehno-entuziastă, euro digital va fi prezentat:

- ca o alternativă gratuită la sistemele de plăți cu cardul (Visa, MasterCard, American Express, toate americane) sau electronice (PayPal, de exemplu);

- ca modalitate mai bună și mai sigură de economisire și depozit decât cele clasice, prin bănci;

- ca instrument de ieftinire a produselor și serviciilor.

Euro digital, adică moneda digitală a băncii centrale (CBDC), nu va fi nimic din cele de mai sus. După ce omul se va obișnui cu euro digital, plățile în numerar vor fi devenit istorie. Orice pană de energie sau digitală va elimina (temporar, repetat, perpetuu) accesul cetățeanului sau al antreprenorului la banii săi - care bani nu mai sunt ai săi. Orice suspiciune, orice incident de plată (de exemplu, datoriile la fisc, reale sau întemeiate pe legi neclare sau neconstituționale), orice dispută cu banca, vor duce la blocarea banilor digitali în cont.

De altfel, statul nici nu se va mai obosi cu executarea silită: BCE va vira euro digital în conturile de trezorerie și, de acolo, succes la recuperat banii în justiție, dacă te țin curelele. BCE, statul, unii comercianți privilegiați, vor ști oricând și în toate detaliile, ce consumi, unde, când, ce mișcări faci, ce ideologii sau credințe împărtășești, dacă ești negaționist climatic, dizident, extremist (=critic al sistemului).

Dacă va fi "nevoie", prin urmele lăsate de tine peste tot unde ai achiziționat ceva, proprietățile tale, dacă le ai, vor fi confiscate, iar tu, aruncat peste zidurile cetății, extra muros. Căci da, euro digital, CBDC este arma supremă, ultimă, a capitalismului de spionaj și control, sfârșitul intimității, al libertății și al proprietății. Sistemul rating - ului social va fi mai simplu ca bună ziua. Certificatul de vaccinare din pandemie a fost doar antrenamentul. Portofelul digital - poarta prin care totalitarismul digital a fost invitat în UE. Și nu vei mai cumpăra, nici vinde, decât purtând această pecete digitală.

Gheorghe Piperea