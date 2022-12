Anul Resetării!

2022 a fost un an intermediar in schema resetarii globale impusa odata cu debutul primei faze - pandemia. Suntem undeva la 40% din parcurs si ne asteapta inca timpuri interesante, care vor sadi frica si incertitudine in sufletele oamenilor. Faptul ca lumea nu va mai arata la fel ca inainte este o certitudine pe care nicio minte inteligenta nu o poate nega. Deglobalizarea incepe sa apara din ce in ce mai des pe buzele tuturor, in timp ce blocurile economice concurente sunt lesne de sesizat.

China, Rusia, statele arabe si alti membrii BRICS se coaguleaza vizibil creionand noi reguli de functionare economica. Rutele comerciale pe noile axe se deschid la foc automat, de la Rusia-India la Rusia-Iran sau China-Emiratele Arabe Unite. Vorbim de fluxurile financiare de zeci de miliarde care ocolesc dependenta de dolar si care determina o rezilienta puternica pentru economiile acestor state. De cealalta parte, America isi cauta un echilibru intre fragilitatea politicii interne si exceptionalismul predicat in Occident. Ca orice putere ajunsa la apogeu continua sa aiba un comportament arogant in multe situtatii mizand pe unilateralismul decizional din ultimele decenii.

In tot acest context, Europa pare cea mai haotica si nedumerita. Nu intelege mai nimic din reperele noii resetari, este profund dependenta de resursele de energie vitale si nu are inteligenta politica. Prelungirea conflictului ucrainean nu va face decat sa produca dezbinare si lipsa de coeziune in 2023. UE nu are niciun leverage asupra lui ZeleVogue, acest pudel nulandian, si se vede legata de maini si de picioare in noul context geopolitic. Diversificarea importurilor de gaze a avansat imbucurator, dar dependenta zero de Rusia este imposibila pe termen scurt, fapt pe care l-am explicat si reiterat in nenumarate randuri.

Faptul ca Europa a atras importuri de gaz lichefiat record in 2022 s-a datorat unor circumstante exceptionale, legate de situatia economica a Chinei din acest an si marinimia unor state din Asia. Acest lucru nu este garantat in 2023 si liderii europeni stiu acest lucru, tocmai de aceea si anuntul Ursulei de acum o saptamana in care ne indemna la rezistenta si frig in anul ce va urma. Dependenta zero de Rusia in acest moment este o minciuna a Europei care poate scapa nepedepsita doar daca conflictul se incheie si sanctiunile economice se relaxeaza un pic.

Razboiul "soc" pornit in februarie nu a facut decat sa apese acceleratia pentru deglobalizare. Odata sadita blocarea migratiei prin pandemie, este randul economiei sa treaca prin furcile caudine ale resetarii. Este timpul ca statele sa isi reechilibreze lanturile de aprovizionare intr-un timp scurt, pana cand noua cortina de fier dintre cele doua blocuri globale sa fie trasa. Un factor declansator al tragerii cortinei ar putea fi invazia Taiwanului de catre China, care pare a fi pusa pe tapet intr-un interval de 3-5 ani. Sefii la lume stiu calendarul, corporatiile si China deasemenea. De aceea, toata mascarada zero Covid in China nu pare a fi decat o simulare dura a rezilientei economice in faza noului razboi rece economic ce va urma.

Tot acest context global este supus improbabilului si lebedelor negre pe care nimeni nu le poate anticipa. O cadere a lui Putin sau XI, un soc asupra zonei Euro cauzat de datoria publica a Italiei sau o radicalizare politica interna teribila in Sua, nu vor face decat sa accelereze acest calendar prestabilit. Toate marile puteri, cu exceptia Europei, stiu directia si unde trebuie sa ajunga, daca vor si reusi cu succes acest lucru, ramane insa de vazut.

Romania a facut fata cu bine acestui an. Nu stiu daca ne-a ajutat norocul mioritic sau inteligenta, dar sincer nici nu conteaza atat de mult. Trebuie sa recunosc ca am fost suficient de destepti sa nu fim in prima linie a urletelor isterice impotriva Rusiei, precum Polonia sau statele baltice. Am ajutat in doze suportabile si ne-am indeplinit rolul setat la granita cu Ucraina. Am jucat in toate scenetele Nato si am valsat onorabil la nivel declarativ. Daca vom reusi sa atragem fondurile europene destinate prin PNRR, economia va rezista binisor in 2023. Daca peste acestea, vom avea inteligenta sa mai atragem cateva investitii directe care se reintorc in Europa cu atat mai bine. Acum la sfarsit de an, am sentimentul ca ne-am descurcat mult mai bine decat in anii pandemici precedenti sub conducerea jalnica a geniilor de trista amintire.

un comentariu de Dana Budeanu pentru Verdict App