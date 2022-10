Apusul în furtună al unei strălucite cariere sportive!

Simona Halep intră în cel mai răvășitor meci al carierei. Va lupta în instanța sportivă pentru a-și demonstra nevinovăția, în cazul de dopaj. Cam greu, pentru ea. Va trebui să demonstreze că a luat medicamentul cu un nume complicat, fără a fi conștientă. Adică, i s-a administrat în ciuda voinței sale. Ceea ce e cam dificil de probat. Are o singură cale de scăpare. Dar până la a prezenta soluția, să ne reamintim de strălucitoarea ei carieră.

În prezent se află pe locul nouă în topul WTA. A fost o perioadă lungă de timp Numărul 1 mondial. A câștigat două titluri de Grand Slam, unul la Roland Garros (2018) și altul la Wimbledon (2019). Timp de zece ani a dominat tenisul mondial feminin.

The New York Times susține că a vrut să-și sporească rezistența sportivă

Medicamentul pe care l-a luat se cheamă Roxadustat, comercializat sub numele de Evrenzo, administrat împotriva anemiei. „Ar fi trebuit să știe că se află pe lista substanțelor interzise sportivilor, pe motiv că ar stimula artificial producția de hemoglobină și globule roșii, "în cadrul unui mecanism de sporire a rezistenței sportive," comentează the New York Times. Pastilele ar determina organismul să producă mai multă eritropoietină, un hormon secretat de glandele suprarenale, denumit în mod obișnuit „EPO".

Nu doar lumea medicală este în stare de șoc. Acesta nu se găsește în farmaciile din România. Un nefrolog mi-a spus ieri că în occident se dă doar pe bază de rețetă, fiindcă are o sumedenie de reacții adverse. Prima întrebare este ce medic i-a prescris acest tratament? Răspunsurile la întrebările noastre ar putea sta la baza strategiei de apărare a avocaților, care o vor reprezenta în fața instanței Tribunalului sportiv de la Laussane.

Marile performanțe ale Simonei Halep au fost obținute când avea o echipă românească de antrenori, condusă de Virginia Ruzici. De ce a renunțat la staff-ul românesc? Australianul Darren Cahill, fostul său antrenor, a transmis un mesaj lung în apărarea ei, spunând că sportiva antrenată de el nu ar fi luat, nici în ruptul capului, un medicament interzis. Obișnuia să ceară verificarea de mai multe ori a oricărei scheme de tratament.

Actualul său coach, Patrick Mouratoglou, a reacționat cu o întârziere suspectă de o zi. Prima oară a susținut că nu comentează acuzația de dopaj, apoi a scris pe Instagram: „Te sprijin 100% în această luptă, Simona. Până la final." Serios? Chiar până la final? Sunt foarte mulți bani în joc. Ciudat este că Serena Williams, antrenată o bună bucată de vreme de Mouratoglou, și-a anunțat revenirea pe terenul de joc, după ce a spus că renunță. Suspect, nu?

Lumea presei sportive nu-și mai amintește când a fost testată Serena Williams ultima oară. Șeful Federației Române de Tenis, George Cosac, a declarat că „ar da cu tunul" în academia de tenis a lui Patrick Mouratoglou (52 de ani), dacă ar afla că staff-ul condus de antrenorul francez ar fi cauzat intenționat dopingul Simonei, potrivit Gsp.ro.

În cadrul unei emisiuni de radio, am povestit cum Securitatea obliga medicii sportivi din România comunistă să le administreze fotbaliștilor Amfetamină. Tatăl meu, medic sportiv, nu a fost de acord niciodată, în ciuda amenințării "organelor."

Liță Dumitru a ajuns la Poli Timișoara, prin anii '80, după ce alb-violeții i-au luat Steluței Cupa României de sub nas. Mi-a mărturisit, într-una dintre seri, că la celebrul joc dintre naționala României și Iugoslaviei, din 1977, pierdul acasă cu 6-4, tricolorii au fost bezmetici pe teren, fiincă erau dopați. Însuși Nicolae Ceaușescu ar fi coordonat operațiunea. Mărturia era făcută în plină teroare comunistă.

Meritul deosebit al Simonei Halep este că a reușit să readucă românii împreună oriunde în lume. Ea a mijlocit reapariția steagurilor românești pe marile arene ale lumii. Școlile de tenis de la noi din țară au fost luate cu asalt de micuțe Simo. Cine ar fi principalul dușman al ei? Cum cine? Adversarele care nu pot să o învingă în luptă dreaptă, ci mijlocită de o sentință. Sigur că suntem împotriva drogurilor de orice fel. Dar a crede că Simona Halep a vrut să trișeze e greu de admis de către noi, cei care am susținut-o, și la bine, și la greu.

Să nu uităm că Simona Halep este imaginea celei mai mari companii de echipamente sportive: Nike. Are un contract de câteva milioane de dolari, anual. Cine vrea să-i smulgă Zeița, zeiței? Se vor prăvăli munți de invective peste ea din partea unora care n-au avut niciun merit în devenirea ei ca mare sportivă a lumii. Mai nou, analiștii de duzină se pricep și la medicamentele interzise.

Dacă e adevărat că soția lui Patrick Mouratoglou ar fi susținut că ea îi va termina cariera, poate fi principala suspectă. Suspectă că ar fi dat pontul controlorilor calității sângelui. Prin lumea sportivă se vorbește că Patrick ar avea o relație extraconjugală cu Simona. Dacă. într-adevăr o susține până la final, de ce nu merge în fața instanței să recunoască faptul că el i-a indicat medicamentul? Și că el a făcut rost de rețetă. Astfel, ar scăpa-o pe Halep de acuzația de dopaj, dar el își va termina cariera. Nu ar mai avea voie să antreneze niciodată. Patrick, fii bărbat și recunoaște!

Marius Ghilezan