Alexandru Nazare anunță că deficitul a ajuns la 5.7%: "Înghețarea salariilor a fost măsura magică!"
Postat la: 02.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
România va menține înghețarea salariilor și în 2026, anunță ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că, deși deficitul bugetar a scăzut la 5,7%, înghețarea salariilor în 2026 prin pachetul fiscal anterior a fost o decizie vitală.
„Mesajul principal e unul încurajator. Am văzut că deficitul față de anul trecut scade de la 6,22% cât era în anul trecut. A scăzut în acest an la 5,7%, aproximativ 5,7%. Este o scădere de 0,5% care, din punctul nostru de vedere, este compatibilă cu îndeplinirea țintei de deficit pe acest an de 8,4%, ceea ce ne-am și propus de lucru", a declarat Nazare.
„Decizia în privința salariilor, înghețării salariilor pentru 2026 a fost luată deja prin pachetul 1. E o decizie care, din punctul meu de vedere, ne-a ajutat foarte mult să trecem peste pâna peste care am trecut în această vară. Nu trebuie să uităm că a fost foarte aproape de a ne pierde calificativul de investiții, ceea ce ar fi avut efecte devastatoare pentru economia României", a mai spus el.
„Puteam fi în situația în care astăzi avem fondurile europene pe 2026 înghețate sau tăiate. Un buget al României pentru 2026, în care să fi avut fondurile europene înghețate sau suspendate din cauza situației fiscale, era o ecuație absolut imposibilă de rezolvat. Am depășit și această situație", a adaugat ministrul.
„Relansarea economică nu trebuie să fie monopolul unui partid. Trebuie să fie un program coerent, național, al tuturor partidelor cu cele mai bune idei care să ia corect în calcul situația economică în care ne aflăm astăzi cu măsuri foarte bine dimensionate ca să știm exact impactul și care să nu compromită consolidarea pe care am reușit să o realizăm până acum", adaugă Nazare.
„Dacă în 2026 avem 6 miliarde de lei pentru micro-întreprindere și IMM-uri, credite subvenționate prin Banca de Investiții și Dezvoltare, care e un proiect foarte important și va ajuta mult relansarea economică, se datorează faptului că am început să lucrăm foarte devreme la acest proiect. Deci, practic, antreprenori care sunt organizați sub formă de micro-întreprindere sau IMM pot accesa până la 10 milioane de lei prin acest program de rația de protocol prin Banca de Investiții și Dezvoltare, iar acești bani nu au impact pe deficit pentru că sunt dați prin Banca de Investiții și Dezvoltare spre băncile comerciale. Cred că e un mesaj foarte important. Mesajul este că această relansare a început", concluzionează ministrul de Finanțe.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Este limpede: Călin Georgescu nu o susține și nu o vrea pe Anca Alexandrescu dând semnalul de boicot în ultima săptămână de campanie
Calin Georgescu a profitat de vizita saptamanala la Poliție și a dat un semnal, cu cateva zile inainte de alegeri. Georg ...
-
Diana Șoșoacă îi amenință pe politicienii din conducerea țării. "Să nu îndrăznească să vină la Alba Iulia. Va ieși foarte urât"
Lidera SOS, Diana Șoșoaca, avertizeaza ca atmosfera de la Alba Iulia ar putea deveni tensionata de Ziua Naționala, pe fo ...
-
Piperea își anunță ieșirea înainte de congresul AUR: "Urmează să revin la statulul de neimplicat politic"
Avocatul Gheorghe Piperea, europarlamentar AUR, anunța ca vrea sa revina la statulul de om neimplicat politic. Decizia v ...
-
Mutare spectaculoasă la vârful AUR: Dan Dungaciu, noul prim-vicepreședinte al partidului
Sociologul Dan Dungaciu va fi validat astazi in funcția de prim-vicepreședinte al AUR, in cadrul Congresului partidului ...
-
Dorin Cioabă face mișto de politicienii cu diplome cumpărate: "Numai eu am diplome pe bune?"
Regele romilor, Dorin Cioaba, face mișto de politicienii cu diplome cumparate sau de cei care iși pun la CV facultați ne ...
-
Explicația lui Nazare despre rectificarea bugetară: "Am mutat resursele de unde nu s-au consumat, acolo unde nevoile sunt reale şi urgente"
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat dupa aprobarea rectificarii bugetare in ședința de Guvern ca masura r ...
-
După ce incompetentul Miruță de la Economie a pierdut bani din PNRR, acum Miruță de la Apărare va da de gard și cu Proiectul SAFE al UE
Nu ca Ionuț Moșteanu ar fi fost vreo "lumina" - dimpotriva era o marioneta a sitemului neo-marxist, dar cu incompetentul ...
-
Petrișor Peiu ales șef al BNC al AUR și Andrei Gușă ca vicepreședinte în urma procesului intern de vot desfășurat electronic. Lista completă a eșalonului doi
Noul președinte al Consiliului Național de Conducere al AUR a fost ales Petrișor Peiu, liderul senatorilor partidului. A ...
-
Procurorii cer expertiză psihiatrică pentru Diana Șoșoacă: Europarlamentara e acuzată de 11 infracțiuni grave
Dosarul in care Diana Șoșoaca e acuzata de 11 infracțiuni ia o turnura neașteptata. Procurorii care ancheteaza cazul au ...
-
Pe ce se duc banii românilor? Ministerul Finanțelor arată cine aduce bani la stat și cine îi consumă - ministerele care primesc bani în plus la rectificarea bugetară
Ministerul Finanțelor a pus in dezbatere publica proiectul celei de-a doua rectificari bugetare din acest an, o ajustare ...
-
Cozmin Gușă detonează o bombă politică: Mircea Abrudean va fi șef la SRI, Ilie Bolojan îi ia locul la Senat și un liberal-surpriză va fi pus premier în loc!
Consultantul politic Cozmin Gușa arunca o bomba cu detonație peste Ocean. El anunța din surse sigure ca Mircea Abrudean ...
-
„Nemuritorul" șef al SPP Lucian Pahonțu rămâne și cu pensia și cu salariul. Le-a supraviețuit lui Băsescu și Iohannis și se simte bine și cu Nicușor Dan!
Lucian Pahonțu a fost trecut in rezerva inca de acum un an, dar a ramas la conducerea Serviciului de Protecție și Paza ( ...
-
Fără finanțare rapidă, proiectele strategice depuse sub Legea materiilor prime critice riscă să rămână doar niște titulaturi pe hârtie
"Fara finanțare rapida, proiectele strategice depuse sub Legea materiilor prime critice risca sa ramana doar niște titul ...
-
Rareș Bogdan, discurs în PE: „Încercăm să reparăm pagubele făcute de politicieni ignoranți. Securitatea a 450 de milioane de europeni nu e un moft"
Europarlamentarul liberal a susținut un discurs dur in Parlamentul European, in care a acuzat lipsa de viziune a lideril ...
-
Este posibilă o răzgândire a lui Călin Georgescu în favoarea Ancăi Alexandrescu? Strategia surpriză cu care suveraniștii pot forța alegerile pentru Primăria București
Efortul suveraniștilor pentru caștigarea alegerilor de la Capitala in acest an a inceput cu un prim obstacol. În c ...
-
Oana Gheorghiu prinsă cu minciuna: "Companiile de stat nu sunt sponsori, nu fac sponsorizări"
Cum suntem luați de proști de la varful guvernului: "Companiile de stat nu sunt sponsori, nu fac sponsorizari", ne-a exp ...
-
Bărbații care au lăsat-o pe Șoșoacă pentru Anca Alexandrescu! Luis Lazarus și Makaveli au părăsit-o pe șefa SOS
În cursul zilei de duminica, 23 noiembrie 2025, Anca Alexandrescu și-a continuat periplul prin București ca parte ...
-
Lia Olguța Vasilescu versus Ilie Bolojan: Șefa primarilor de municipii îl contestă pe premier și propune schimbarea acestuia!
Olguța Vasilescu a criticat abordarea prim-ministrului Ilie Bolojan din coaliția de guvernare, despre care a spus ca &bd ...
-
România își pregătește ofensiva la Bruxelles pentru viitorul buget european
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat vineri ca viitorul Cadru Financiar Multianual al UE pentru 2028-2034 ...
-
Claudiu Târziu atacă: Anca Alexandrescu s-a urcat pe valul de suveranism și AUR a umplut conturile Realitatea
Claudiu Tarziu, fondatorul Acțiunea Conservatoare, critica dur alegerile pentru Primaria Capitalei și pe Anca Alexandres ...
-
Alertă la București - Uraganul de care vorbea Georgescu
Pe masura ce planul de pace inainteaza intre Washington, Kiev și Moscova, iar Ucraina intra tot mai vizibil pe traiector ...
-
Dan Cristian Popescu a dat in judecata BEM la Tribunalul Bucuresti pentru ca i-a respins candidatura ca independent la Primaria Capitalei
Candidatura independenta a lui Dan Cristian Popescu la Primaria Capitalei, respinsa luni de Biroul Electoral Municipal B ...
-
Ce pregătesc parlamentarii PNL pentru ascunderea informațiilor publice prin modificarea legii 544/2001
Un grup de șapte deputați PNL a depus la Senat un proiect de modificare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la in ...
-
Alexandru Nazare are verde de la Bruxelles: România intră pe o direcție de dezvoltare predictibilă. Deficitul e pe o pantă descendentă!
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susține ca noul raport al Comisiei Europene valideaza direcția Guvernului in mat ...
-
Ludovic Orban pleacă de la Cotroceni după doar o lună. Nicușor Dan a fost nemulțumit că acesta se erijase intr-un soi de "vicepresedinte" al României
Ludovic Orban pleaca de la Cotroceni dupa o decizie de comun acord cu președintele Nicușor Dan, potrivit unui anunț al A ...
-
Călin Georgescu, ironie pentru Nicușor Dan: Eu am scufundat Titanicul! Se apropie un uragan dezlănțuit, începe despăducherea
Calin Georgescu a ieșit marți din sediul Poliției Buftea, unde s-a prezentat pentru a semna controlul judiciar, și a fac ...
-
Dan Cristian Popescu: Bucureștiul care se leagă de Europa - reluarea Canalului Dunăre-București
"Bucureștiul are nevoie de proiecte mari, nu doar de carpeli marunte. Un oraș european adevarat are infrastructura care ...
-
UE ne cere taxe mai multe și mai mari! Comisia Europeană a revizuit în jos creșterea economică a României pe 2025 și 2026
Criza economica se simte din plin in Romania. Prețurile au crescut, consumul scade și din ce in ce mai mulți oameni se p ...
-
Bolojan continuă distrugerea României: Reacțiile primarilor după ce Bolojan a anunțat majorarea taxelor locale cu 70% - Va crește gradul de necoletare!
Taxele locale vor crește cu 70%, conform unei informari transmise de catre premierul Ilie Bolojan primarilor. Primul edi ...
-
Nicușor Dan: "Luăm bani de la sănătate și educație ca să-i ducem la Apărare ca să fim pregătiți să-i ajutăm pe alții. Teoretic e stupid, dar trebuie" VIDEO
Presedintele Nicușor Dan a facut o declaratie televizata care a lasat cu gura cascata multa lume. prin simplitate si ade ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu