Alexandru Nazare anunță că deficitul a ajuns la 5.7%: "Înghețarea salariilor a fost măsura magică!"

România va menține înghețarea salariilor și în 2026, anunță ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că, deși deficitul bugetar a scăzut la 5,7%, înghețarea salariilor în 2026 prin pachetul fiscal anterior a fost o decizie vitală.

„Mesajul principal e unul încurajator. Am văzut că deficitul față de anul trecut scade de la 6,22% cât era în anul trecut. A scăzut în acest an la 5,7%, aproximativ 5,7%. Este o scădere de 0,5% care, din punctul nostru de vedere, este compatibilă cu îndeplinirea țintei de deficit pe acest an de 8,4%, ceea ce ne-am și propus de lucru", a declarat Nazare.

„Decizia în privința salariilor, înghețării salariilor pentru 2026 a fost luată deja prin pachetul 1. E o decizie care, din punctul meu de vedere, ne-a ajutat foarte mult să trecem peste pâna peste care am trecut în această vară. Nu trebuie să uităm că a fost foarte aproape de a ne pierde calificativul de investiții, ceea ce ar fi avut efecte devastatoare pentru economia României", a mai spus el.

„Puteam fi în situația în care astăzi avem fondurile europene pe 2026 înghețate sau tăiate. Un buget al României pentru 2026, în care să fi avut fondurile europene înghețate sau suspendate din cauza situației fiscale, era o ecuație absolut imposibilă de rezolvat. Am depășit și această situație", a adaugat ministrul.

„Relansarea economică nu trebuie să fie monopolul unui partid. Trebuie să fie un program coerent, național, al tuturor partidelor cu cele mai bune idei care să ia corect în calcul situația economică în care ne aflăm astăzi cu măsuri foarte bine dimensionate ca să știm exact impactul și care să nu compromită consolidarea pe care am reușit să o realizăm până acum", adaugă Nazare.

„Dacă în 2026 avem 6 miliarde de lei pentru micro-întreprindere și IMM-uri, credite subvenționate prin Banca de Investiții și Dezvoltare, care e un proiect foarte important și va ajuta mult relansarea economică, se datorează faptului că am început să lucrăm foarte devreme la acest proiect. Deci, practic, antreprenori care sunt organizați sub formă de micro-întreprindere sau IMM pot accesa până la 10 milioane de lei prin acest program de rația de protocol prin Banca de Investiții și Dezvoltare, iar acești bani nu au impact pe deficit pentru că sunt dați prin Banca de Investiții și Dezvoltare spre băncile comerciale. Cred că e un mesaj foarte important. Mesajul este că această relansare a început", concluzionează ministrul de Finanțe.