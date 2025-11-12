Campania actuala pentru București va fi dominată de proiecte și atacuri construite prin AI!

Săptămâna trecută, un amic ce îmi furnizează informații tari și corecte mi-a relatat că, într-un cerc extrem de restrâns, fostul meu amic Eduard Hellvig, fostul șef al SRI, excedat fiind de referirile mele la activitatea sa curentă, s-ar fi exprimat cam așa:

„Lăsați-l și pe Gușă ăsta. Se bazează prea mult pe faptul că n-are fapte penale. El n-a auzit despre hack-uirea telefonelor mobile și folosirea Inteligenței Artificiale pentru compromat? O să vadă el!". Am râs, bineînțeles, mai ales că probabil s-a urmărit special ca această informație să ajungă la mine spre a fi intimidat, iar telefonul meu mobil are același număr de vreo 27 de ani și pot să vă asigur că a fost hack-uit de nenumărate ori de diversele servicii secrete interne sau externe. Dacă aș fi fost penal sau trădător, m-ar fi împachetat demult. În ce privește Inteligența Artificială, într-adevăr aceasta poate reuși azi ca orice manipulare să pară reală, dar îi transmit fostului meu amic că mă poate prezenta, vorba aia, „chiar și cu o pană în fund"; nu îmi provoacă absolut nicio emoție.

Episodul ăsta pe care vi l-am relatat mi-a focalizat, însă, atenția asupra folosirii Inteligenței Artificiale în actualele bătălii politice și, împreună cu câțiva confrați, am început să investigăm dacă și cum se procedează ca atare. Liviu Alexa a și ajuns la o concluzie scurtă, de două minute, pe care o redau acum, aici:

„Fiți atenți ce mi-a venit în cap recent, fiți atenți! Adică golanii din Statul Paralel se adaptează incredibil contextelor. Incredibil! Mai țineți minte chestia cu primarul din Livezile, prins cu un pic de limbă la savarină, la doamna angajată de la sociali? Mai țineți minte răspunsul pe care Boloș mi l-a dat, cu fake news, cineva a folosit pozele? Ăla din Livezile a zis că e AI... Ei, vă fac o predicție. Anul ăsta, la alegerile din București, care sunt senzațional de importante pentru viitorul României, nu o să mai discutăm despre TikTok ca bază de luptă, ca și teritoriu de luptă pentru infanteria mediatică, o să discutăm despre Inteligența Artificială. Anul ăsta, finalul de an va fi despre atacuri create pe Inteligența Artificială, probabil unele dintre cele mai interesante insinuări. Și vă zic, o să fie pe viață și pe moarte! Deja oameni din Statul Paralel, niște nenorociți la care mă gândesc acum și știu deja ce au spus și ce au filmat, se pregătesc. E prea mare liniștea, e prea mare liniștea în campania de la primărie! Și o să așteptăm probabil ceva mult mai elaborat decât ce i s-a întâmplat lui Lasconi, când a ieșit cu acele poze, pentru că chestiile au evoluat foarte mult în ultima vreme. O să urmărim, am zis, pe contextul acesta cu AI-urile, cu tot ce a scos pe guriță, ba primarul ăla, ba Boloș; o să urmărim o bătaie incredibilă între structuri și va trebui să fim foarte atenți să cernem grâul de neghină, adevărul de AI. Să nu uitați ce v-am zis azi!"

Da, investigația noastră este în curs, dar am deja câteva date certe, pe care vi le sintetizez așa. Diverșii consultanți de campanii în această perioadă au apelat la Inteligență Artificială pentru a concepe programele electorale ale candidaților; bineînțeles că mai și încasează bani frumoși pentru acest semi-fake. Asta nu-i ceva atât de grav. Poate fi doar prin prisma faptului că putem stabili din nou amatorismul din politica românească. Mai interesant este, însă, că am aflat că, în spatele acalmiei din campania pentru București, se concep, cu ajutorul Inteligenței Artificiale, atacuri spectaculoase, menite să excite emoția publică împotriva sau în favoarea unor candidați. Adică nu mai contează că ceva anume prezentat ar fi fals, până când se dovedește ei de fapt își fac treaba, apoi e schema cu „prinde orbul, scoate-i ochii". În campaniile din 2024 și 2025, s-a folosit din plin TikTok-ul, care, însă, acum, a devenit cvasi-inutil. Traficul pentru orice postare cu mesaje sau dezvăluiri stă deja la cheremul butoanelor de prin „păduri" și, dacă vreun candidat nu e în grațiile lui alde Anton Rog de la SRI, nu are absolut nicio șansă de mediatizare pe TikTok. Cu folosirea Inteligenței Artificiale, însă, treburile nu pot fi blocate în timp util. Pozele sau filmările false, dar spectaculoase, se viralizează rapid și ajung și mai rapid la milioane de oameni, până când se fie eliminate; iar asta cu eliminarea doar dacă cineva tot de prin „păduri" dorește. Închipuiți-vă candidați care devin, peste noapte, homosexuali, fără a fi de fapt asta (că tot e la modă homosexualitatea), alții care pot apărea că se drogează, unii care vor fi priviți, prin Inteligența Artificială, că își înșeală soțiile sau iubitele sau unii care pare că se întâlnesc cu adversari politici sau infractori cunoscuți. Pot fi multe alte situații compromițătoare. Limita e cerul, cum zic americanii. Desigur că acei candidați-victime vor nega imediat, vor încerca să spună adevărul; poate că și Biroul Electoral municipal se va sesiza și, după o zi sau două, va dispune eliminarea pozelor sau a filmelor false. Însă, prieteni goldiști, efectul distrugător este garantat chiar și așa. Vorba românului, dar mai ales a bucureșteanului, este că: „Haide, bre, că nu iese fum fără foc!". Pentru orice persoană ce ar fi discreditată astfel rămâne doar calea justiției, care durează, în final respectiva persoană își poate câștiga și dreptatea. Dar vă întreb și întreb public: ce poate face un candidat, mai ales într-o campanie electorală atât de scurtă? Chiar nimic! Și ăsta e răspunsul. Cum au ajuns marii consultanți electorali la asemenea strategii? Din criză de idei, din cauza apatiei electorale maximale și bineînțeles din pricina faptului că dezvăluirile reale despre candidați sunt cvasi-interzise. În această campanie, aproape toată lumea are case cu pereți de sticlă. Nimeni nu își permite să dea cu pietre. Așadar, de săptămâna viitoare, după ce candidaturile vor fi depuse și aprobate, așteptați-vă la acest gen de spectacol electoral. Noi, aici, la Gold FM, vom analiza și comenta, pe cât posibil; vă vom indica și manipulările.

Cozmin Gușă