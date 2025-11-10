Mafia avocaților și judecătorilor conectați la primăria lui Bolojan (I)

Existența unei mafii judiciare rapace la Oradea, cu implicații în afaceri funciare și imobiliare, primește o nouă confirmare. Un participant la conclavurile acestei mafii, care se țin la un anumit restaurant din urbea de pe Crișul Repede, s-a pocăit alegând calea adevărului și dreptății. Conform acestuia, această mafie este constituită din avocați, notari, judecători, polițiști, securiști mai vechi și mai noi, lichidatori judiciari și executori judecătorești, politicieni și afaceriști veroși, care gravitează în jurul factorului politico-administrativ Ilie Bolojan.

Judecătorii și notarii furnizează avocaților informații privind terenuri, case sau alte imobile, active sau conturi, pe care le află, primii, din litigii civile, funciare și comerciale, îndeosebi din procese de insolvență, ceilalți din tranzacții notariale. Avocații distribuie informațiile unor samsari de terenuri, care-i contactează pe proprietari sau pe succesorii acestora și achiziționează imobilele, prin jonglerii juridice, la prețuri modice. Avocații din grupare sunt abonați la procesele în care este pârâtă Primăria Municipiului Oradea de principalii samsari de terenuri pentru eliberarea de titluri de proprietate, plata de despăgubiri, eliberarea de certificate de urbanism și autorizații de construcții, ș.a., pe care le câștigă pe bandă rulantă. La capătul celălalt al firului se află fosta șefă a Direcției Juridice din Primăria Oradea, Eugenia Borbely, actualmente secretar general al Municipiului Oradea, și fostul primar Ilie Bolojan, actualmente premier al României.

Avocați și judecători, escroci imobiliari

Membri marcanți și activi ai accestui grup, denumit infracțional organizat de mărturisitorul pocăit, sunt judecătoarea Patricia Florica Pop de la Curtea de Apel Oradea, Secția 2 Civilă, care are repartizate multe procese de insolvență comercială, și avocatul Adrian Pop, soțul său ascultător și iubitor, care deține firma de avocatură Pop, Lazea și asociații. Conform sursei noastre, judecătoarea Pop îi livrează soțului său informații confidențiale utile, cel mai probabil în liniștea căminului conjugal. Avocatul Pop diseminează informațiile samsarilor din jurul său, îndeosebi amicului și clientului său Călin Hirțea, care, așa cum am mai arătat, este bine conectat cu fosta șefă a Direcției Juridice din Primăria Oradea, Eugenia Borbely, actualmente secretar general administrativ, și cu fostul primar Ilie Bolojan. Pop îl reprezintă și apără pe Hirțea de mulți ani, ajungând ca frații. Avocatul Pop s-a implicat și în afaceri imobiliare cu amicul Hirțea, cum ar fi afacerea falimentară din cartierul Tineretului, unde firma Hircons Construct a construit fără autorizație mai multe case bifamiliale, în care avocatul lăcomos ar fi investit 60.000 de euro, pe care i-ar fi împrumutat tovarășului său de fărădelegi.

,,Ăștia nu mai sunt avocați și judecători. Ăștia sunt escroci imobiliari. Ăștia nu mai sunt avocați.….Pe avocații Adi Pop și Lazea nu-i mai interesează procesele. Au prins un alt șmen. Ce înseamnă un alt șmen? De la nevastă-sa vine informația că ăla e terenul bun, zece mii de metri pătrați așa, așa. I-o dat toate datele. Adi Pop ia informația, nu merge el, dar îl trimite pe Hirțea să contacteze oamenii și ia terenul ca drept litigios….Soția lui Adi Pop extrage datele și i le dă lui Adi Pop, care i le dă lui Hirțea ca să contacteze oamenii. Și să-i facă pe oameni ( e vorba de concurenți-n.n.). Ei știu soluția și, no, că amânăm procesul. Ți-o dăm peste șase luni. Asta-I soluția și-i bună. No, du-te ia terenul și-l câștigi. Și-l cumpără prin alții și alții. Asta-I mafie imobiliară. Nevasta lui Pop n-ar avea dreptul să dea date confidențiale. Deci, nevastă-sa ar trebui să intre prima la pușcărie. Și alți judecători, da,da. Are date și le dă la bărbat-su și la șmecheri. Ai înțeles? Și nu poți face nimic. Au pus mâna pe toată justiția. Pe toată….. Nu mai poți face nimic. Mafia asta este o structură de crimă organizată. Ca în Italia….. România este terminată! Marele gospodar Bolojan i-a pus cruce.” Toate aceste afirmații aparțin mărturisitorului nostru și pot constitui material de lucru pentru organele de urmărire penală (DIICOT, DNA) și pentru Consiliul Superior al Magistraturii.

Cum se fură o firmă, cu complicitatea unor avocați și notari

Într-un conclav al acestui grup mafiot orădean, s-a discutat despre distrugerea (arderea, în limbajul uzitat) omului de afaceri orădean Petre Popa, profilat pe construcții de locuințe și exploatarea de balastiere, și împărțirea între ei a averii acestuia, respectiv a proprietăților sale, a activelor firmelor sale și a banilor din conturile personale și din conturile societăților sale. Principalul initiator al execuției lui Popa a fost un afacerist dubios, protejat și sponsor al PNL, considerat regele bowlingurilor din Oradea. Cu realizarea execuției a fost desemnat Călin Hirțea, despre care am scris pe larg într-un articol publicat recent de ZiuaNews, intitulat ,,Urma banilor și comenzilor: marile gheșefturi legate și protejate de Bolojan (II)”. Petre Popa și Călin Hirțea s-au aflat o perioadă în relații apropiate. După ce a trebuit să plece de la Primăria Oradea, Popa l-a angajat la una din firmele sale, dar l-a prins cu anumite fraude și l-a dat afară, motiv pentru care a apărut o situație conflictuală între ei.

Omul de afaceri Petre Popa deține mai multe societăți comerciale, dintre care la unele este el asociat unic și administrator, iar la altele au aceste calități rude apropiate. La SC DAVAL SRL a avut aceste calități un verișor de-al său, care s-a îmbolnăvit, și atunci, aflându-se o perioadă mai îndelungată în străinătate, Popa i-a solicitat să cesioneze temporar firma unui consătean și angajat de-al său, Petru Gabor, care a devenit asociat unic și administrator După decizia conclavului de la restaurant, Călin Hirțea a luat în cătare firma DAVAL, care deținea atunci active în valoare de 7.000.000lei. Operațiunea prin care s-a urmărit acapararea DAVAL a fost concepută și coordonată de avocatul Adrian Popa și de amicul Călin Hirțea. În această operațiune s-au folosit de trei consăteni de-ai lui Petru Gabor și Petru Popa din satul Mihai Bravu, care i-au oferit primului băuturi alcoolice și l-au îmbătat în ziua încheierii actului de cesiune (17 iulie 2024). Gabor susține că este posibil să-i fi administrat și droguri în băutură. După ce l-au îmbătat, Hirțea i-a luat actul de identitate și l-a dus în Oradea pentru a semna actul de cesiune a firmei DAVAL la Birou notarial Bot Ioana Ștefania. Și la poliție și în instanță, Petru Gabor a declarat că el nu a intrat și nu a fost prezent în niciun birou notarial pentru a semna vreun act de cesiune a firmei DAVAL. Hirțea este pasibil de sechestrare de persoane în cazul lui Gabor, prin modul în care i-a confiscate actul de identitate și l-a constrâns să se deplaseze la Oradea, pentru a semna cesiunea.

Cert este că în data de 17 iulie 2024, Biroul notarial Bot Ioana-Ștefania a autentificat, sub nr. 648, un contract de cesiune conform căruia Petru Gabor i-a cesionat, contra sumei de 21.000 lei, respective la valoarea nominală, cele 2.100 părți sociale deținute în SC DAVAL SRL lui Hirțea, care devine asociat unic și administrator. Contractul de cesiune nu conține semnătura lui Petru Gabor, notara făcând mențiunea că acesta este ,,neștiutor de carte”, iar acest fapt este atestat de doi martori, Robert Dumitrescu și Veronica Pena, care au același domiciliu în Oradea. Persoane din conducerea Uniunii Naționale a Notarilor Publici ne-au declarant că, potrivit uzanțelor în materie, notara ar fi trebuit să caute și să cheme doi martori care să ateste că Gabor este neștiutor de carte, respectiv că nu știe să semneze. Ori, în speță, cei doi martori au fost aduși de un amic și partener de escrocherii a lui Hirțea, care nu avea nicio calitate în contract. Cei doi martori erau vecini ai terțului și au fost folosiți de acesta și la încheierea altor acte juridice, existând bănuiala că ar face parte din rețeaua de crimă organizată de la Oradea.

Un fals notarial combinat cu un fals avocațial Cel mai probabil, acest contract a fost întocmit în fals. Oricum, contractul este lovit de nulitate absolută pentru că nu a fost întocmit în baza unei hotărâri prealabile a asociatului unic Gabor Petru privind aprobarea cesiunii părților sociale. Un notar nu poate întocmi un contract de cesiune dacă cesionarii nu-i prezintă în prealabil o hotărâre de aprobare a cesiunii adoptată de adunarea generală a acționarilor sau asociaților. În speță, era obligatorie adoptarea unei hotărâri prealabile a asociatului unic Petru Gabor, care trebuia să fie înregistrată la SC Daval SRL. Ori, denumita decizie a asociatului unic nr. 1/17.07.2024, care a fost depusă ulterior la Oficiul Registrului Comerțului Bihor, a fost întocmită după autentificarea contractului de cesiune a părților sociale ale SC Daval SRL, fapt devoalat de mențiunea din decizie că ,,prețul părților sociale a fost achitat cu ocazia întocmirii actului de cesiune autentificat sub nr. 648/17.07.2024”. Este absolut imposibil și de-a dreptul absurd să cunoști numărul de autentificare al unui act juridic înaintea prezentării la notar. Pe de altă parte, denumita decizie a asociatului unic nu a fost înregistrată în evidențele SC Daval SRL, având un număr de înregistrare inventat: 1/17.07.2024. Ceea ce ar însemna că la firma DAVAL nu a fost înregistrat niciun act de la 1 ianuarie până la 17 iulie 2024.

Un alt fapt care naște suspiciuni de falsitate a contractului de cesiune este semnarea denumitei decizii de asociat unic de către Petru Gabor cu nume și prenume scrise cu majuscule. Conform unor surse judiciare, decizia respectivă ar fi fost întocmită de avocata Anca Todoran, care este angajată la Cabinetul de avocatură Adrian Pop, avocatul și partenerul de afaceri al lui Călin Hirțea. Bănuiala legitimă este că această avocată a întocmit decizia la dispoziția șefului său. În plus, notara Ioana Bot este rudenie cu soția avocatului Pop, judecătoarea Patricia Florica Pop. Notara buclucașă este fiica fostului deputat liberal de Bihor, Octavian Bot, care a fost în relații apropiate cu primarul și ștabul politic Ilie Bolojan. Se aude zornăit de cătușe în acest caz.

Valer Marian