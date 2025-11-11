Cine sunt privații care exportă arme în Ucraina
11.11.2025
Nu prea există firme private de top administrate de civili, care să deruleze tranzacții cu armament. Există însă firme private administrate de militari trecuți în rezervă, care derulează asemenea operațiuni. Vă prezentăm fără nicio legătură sau aluzie cu șpaga de 1 milion de euro promisă ministrului Apărării, profilul administratorului firmei private aflate pe locul unu în exportul de arme în Ucraina.
Generalul (r) Marian Onofrievici este patronul firmei DSN 21 MC OFFICE înregistrată în 2013, cu activități de consultanță pentru afaceri și management, scrie pe site-ul termene.ro. Din profilul mai generos de pe linkedin aflăm că este broker pentru comerț exterior cu produse militare și/sau cu dublă utilizare.
Marian Onofrievici a absolvit 5 universități dintre care două cu profil militar, Academia Forțelor Aeriene Brașov și Universitatea Națională de Apărare. În 2007 era senior expert în Direcția Cooperare Internațională în Domeniul Apărării (DCIDA) din cadrul MApN, entitatea responsabilă de cooperarea militară internațională, subordonată secretarului de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale.
În 2010 lt. col. Marian Onofrievici a participat la Misiunea ONU de Stabilizare și Menținere a Păcii (MONUSCO), în Republica Democrată Congo, în calitate de observator militar alături de alți 22 de ofițeri de stat major şi de legătură în misiunile de menținere a păcii. Misiunea s-a desfășurat în provinciile Nord Kivu și Ituri din estul R.D. Congo și a fost condusă de generalul de brigadă (r.) dr. Marius Dumitru Crăciun, fost comandant al Componentei de Operaţii speciale din cadrul Direcţiei Informaţii Militare.
În paralel, în 2007 Marian Onofrievici va înființa firma Electro Optic Systems SRL din Măgurele, specializată în proiectarea, dezvoltarea, producția și testarea sistemelor optoelectronice, adică a laserelor cu aplicații în domeniul civil și militar. Firma lui Marian Onofrievici, DSN 21 MC OFFICE, înregistrată în 2013, se plasează pe locul patru ca volum general de arme exportate în Ucraina, după companiile de stat Romtehnica, Romarm și UPS Dragomirești, filială a Romarm, dar este prima firmă privată în topul exportului de armament în Ucraina.
