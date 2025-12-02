Este limpede: Călin Georgescu nu o susține și nu o vrea pe Anca Alexandrescu dând semnalul de boicot în ultima săptămână de campanie

Călin Georgescu a profitat de vizita săptămânală la Poliție și a dat un semnal, cu câteva zile înainte de alegeri. Georgescu a spus că nu susține pe nimeni și nici nu crede în corectitudinea organizării alegerilor. Dar cu alte cuvinte a spus ca nu o vrea pe Anca Aleandrescu din partea AUR la Primaria Capitalei.

Și iată de ce: evident că Georgescu s-a adresat suveraniștilor săi să facă boicot. Firește că pe sustinătorii PSD, PNL și USR nu-i interesează ce vrea Georgescu. Ca atare, cei care au încredere în acesta nu se vor duce la vot, asa că implicit micșorează vizibil șansele candidatului susținut de AUR, Anca Alexandrescu, mărind șnsele ca un reprezentant al Coaliției să câștige alegerile.

Ziua Națională s-a transformat ieri într-un moment de tensiune politică la Alba Iulia, după ce o parte importantă dintre simpatizanții lui George Simion s-au desprins din coloana AUR și au mers în masă spre mitingul lui Călin Georgescu, strigând „Călin Georgescu președinte", în timp ce jandarmii nu au mai reușit să îi țină pe loc. Într-o scenă neașteptată, oamenii au rupt cordonul informal dintre cele două tabere și s-au alăturat grupului lui Georgescu, moment perceput pe teren ca o pierdere vizibilă de susținere pentru Simion. Astăzi, Călin Georgescu a ajuns la secția de poliție din Buftea pentru a semna controlul judiciar, iar la ieșire a făcut o serie de declarații dure.

„Până când frauda cosmică a anulării alegerilor de anul trecut din luna decembrie nu va fi sancționată penal și istoric, nu am niciun motiv de a crede că ea nu se va repeta în orice alegeri din țara aceasta. De aceea consider că e inutil și ridicol de a discuta despre orice alegeri din România. Aș insulta milioanele de români al cărui vot a fost furat. Să fie foarte clar: mă distanțez și mă disociez de așa-zisele alegeri de pe 7 decembrie și, evident, de orice candidat."

El a folosit și o metaforă pentru a descrie procesul electoral: „Când alegerile sunt organizate de rândași, nu te poți aștepta să fie câștigate de cai, e imposibil. Menționez că am văzut și eu anumite televiziuni și trusturi de presă care trâmbițează fel și fel de minciuni legate de faptul că poporul nu e unit: poporul e foarte unit. România nu e un loc, România e poporul român. Mișcarea suveranistă a demonstrat și ieri că e din ce în ce mai puternică și mai unită."