Este limpede: Călin Georgescu nu o susține și nu o vrea pe Anca Alexandrescu dând semnalul de boicot în ultima săptămână de campanie
Postat la: 02.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Călin Georgescu a profitat de vizita săptămânală la Poliție și a dat un semnal, cu câteva zile înainte de alegeri. Georgescu a spus că nu susține pe nimeni și nici nu crede în corectitudinea organizării alegerilor. Dar cu alte cuvinte a spus ca nu o vrea pe Anca Aleandrescu din partea AUR la Primaria Capitalei.
Și iată de ce: evident că Georgescu s-a adresat suveraniștilor săi să facă boicot. Firește că pe sustinătorii PSD, PNL și USR nu-i interesează ce vrea Georgescu. Ca atare, cei care au încredere în acesta nu se vor duce la vot, asa că implicit micșorează vizibil șansele candidatului susținut de AUR, Anca Alexandrescu, mărind șnsele ca un reprezentant al Coaliției să câștige alegerile.
Ziua Națională s-a transformat ieri într-un moment de tensiune politică la Alba Iulia, după ce o parte importantă dintre simpatizanții lui George Simion s-au desprins din coloana AUR și au mers în masă spre mitingul lui Călin Georgescu, strigând „Călin Georgescu președinte", în timp ce jandarmii nu au mai reușit să îi țină pe loc. Într-o scenă neașteptată, oamenii au rupt cordonul informal dintre cele două tabere și s-au alăturat grupului lui Georgescu, moment perceput pe teren ca o pierdere vizibilă de susținere pentru Simion. Astăzi, Călin Georgescu a ajuns la secția de poliție din Buftea pentru a semna controlul judiciar, iar la ieșire a făcut o serie de declarații dure.
„Până când frauda cosmică a anulării alegerilor de anul trecut din luna decembrie nu va fi sancționată penal și istoric, nu am niciun motiv de a crede că ea nu se va repeta în orice alegeri din țara aceasta. De aceea consider că e inutil și ridicol de a discuta despre orice alegeri din România. Aș insulta milioanele de români al cărui vot a fost furat. Să fie foarte clar: mă distanțez și mă disociez de așa-zisele alegeri de pe 7 decembrie și, evident, de orice candidat."
El a folosit și o metaforă pentru a descrie procesul electoral: „Când alegerile sunt organizate de rândași, nu te poți aștepta să fie câștigate de cai, e imposibil. Menționez că am văzut și eu anumite televiziuni și trusturi de presă care trâmbițează fel și fel de minciuni legate de faptul că poporul nu e unit: poporul e foarte unit. România nu e un loc, România e poporul român. Mișcarea suveranistă a demonstrat și ieri că e din ce în ce mai puternică și mai unită."
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Diana Șoșoacă îi amenință pe politicienii din conducerea țării. "Să nu îndrăznească să vină la Alba Iulia. Va ieși foarte urât"
Lidera SOS, Diana Șoșoaca, avertizeaza ca atmosfera de la Alba Iulia ar putea deveni tensionata de Ziua Naționala, pe fo ...
-
Piperea își anunță ieșirea înainte de congresul AUR: "Urmează să revin la statulul de neimplicat politic"
Avocatul Gheorghe Piperea, europarlamentar AUR, anunța ca vrea sa revina la statulul de om neimplicat politic. Decizia v ...
-
Mutare spectaculoasă la vârful AUR: Dan Dungaciu, noul prim-vicepreședinte al partidului
Sociologul Dan Dungaciu va fi validat astazi in funcția de prim-vicepreședinte al AUR, in cadrul Congresului partidului ...
-
Dorin Cioabă face mișto de politicienii cu diplome cumpărate: "Numai eu am diplome pe bune?"
Regele romilor, Dorin Cioaba, face mișto de politicienii cu diplome cumparate sau de cei care iși pun la CV facultați ne ...
-
Explicația lui Nazare despre rectificarea bugetară: "Am mutat resursele de unde nu s-au consumat, acolo unde nevoile sunt reale şi urgente"
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat dupa aprobarea rectificarii bugetare in ședința de Guvern ca masura r ...
-
După ce incompetentul Miruță de la Economie a pierdut bani din PNRR, acum Miruță de la Apărare va da de gard și cu Proiectul SAFE al UE
Nu ca Ionuț Moșteanu ar fi fost vreo "lumina" - dimpotriva era o marioneta a sitemului neo-marxist, dar cu incompetentul ...
-
Petrișor Peiu ales șef al BNC al AUR și Andrei Gușă ca vicepreședinte în urma procesului intern de vot desfășurat electronic. Lista completă a eșalonului doi
Noul președinte al Consiliului Național de Conducere al AUR a fost ales Petrișor Peiu, liderul senatorilor partidului. A ...
-
Procurorii cer expertiză psihiatrică pentru Diana Șoșoacă: Europarlamentara e acuzată de 11 infracțiuni grave
Dosarul in care Diana Șoșoaca e acuzata de 11 infracțiuni ia o turnura neașteptata. Procurorii care ancheteaza cazul au ...
-
Pe ce se duc banii românilor? Ministerul Finanțelor arată cine aduce bani la stat și cine îi consumă - ministerele care primesc bani în plus la rectificarea bugetară
Ministerul Finanțelor a pus in dezbatere publica proiectul celei de-a doua rectificari bugetare din acest an, o ajustare ...
-
Cozmin Gușă detonează o bombă politică: Mircea Abrudean va fi șef la SRI, Ilie Bolojan îi ia locul la Senat și un liberal-surpriză va fi pus premier în loc!
Consultantul politic Cozmin Gușa arunca o bomba cu detonație peste Ocean. El anunța din surse sigure ca Mircea Abrudean ...
-
„Nemuritorul" șef al SPP Lucian Pahonțu rămâne și cu pensia și cu salariul. Le-a supraviețuit lui Băsescu și Iohannis și se simte bine și cu Nicușor Dan!
Lucian Pahonțu a fost trecut in rezerva inca de acum un an, dar a ramas la conducerea Serviciului de Protecție și Paza ( ...
-
Fără finanțare rapidă, proiectele strategice depuse sub Legea materiilor prime critice riscă să rămână doar niște titulaturi pe hârtie
"Fara finanțare rapida, proiectele strategice depuse sub Legea materiilor prime critice risca sa ramana doar niște titul ...
-
Rareș Bogdan, discurs în PE: „Încercăm să reparăm pagubele făcute de politicieni ignoranți. Securitatea a 450 de milioane de europeni nu e un moft"
Europarlamentarul liberal a susținut un discurs dur in Parlamentul European, in care a acuzat lipsa de viziune a lideril ...
-
Este posibilă o răzgândire a lui Călin Georgescu în favoarea Ancăi Alexandrescu? Strategia surpriză cu care suveraniștii pot forța alegerile pentru Primăria București
Efortul suveraniștilor pentru caștigarea alegerilor de la Capitala in acest an a inceput cu un prim obstacol. În c ...
-
Oana Gheorghiu prinsă cu minciuna: "Companiile de stat nu sunt sponsori, nu fac sponsorizări"
Cum suntem luați de proști de la varful guvernului: "Companiile de stat nu sunt sponsori, nu fac sponsorizari", ne-a exp ...
-
Bărbații care au lăsat-o pe Șoșoacă pentru Anca Alexandrescu! Luis Lazarus și Makaveli au părăsit-o pe șefa SOS
În cursul zilei de duminica, 23 noiembrie 2025, Anca Alexandrescu și-a continuat periplul prin București ca parte ...
-
Lia Olguța Vasilescu versus Ilie Bolojan: Șefa primarilor de municipii îl contestă pe premier și propune schimbarea acestuia!
Olguța Vasilescu a criticat abordarea prim-ministrului Ilie Bolojan din coaliția de guvernare, despre care a spus ca &bd ...
-
România își pregătește ofensiva la Bruxelles pentru viitorul buget european
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat vineri ca viitorul Cadru Financiar Multianual al UE pentru 2028-2034 ...
-
Claudiu Târziu atacă: Anca Alexandrescu s-a urcat pe valul de suveranism și AUR a umplut conturile Realitatea
Claudiu Tarziu, fondatorul Acțiunea Conservatoare, critica dur alegerile pentru Primaria Capitalei și pe Anca Alexandres ...
-
Alertă la București - Uraganul de care vorbea Georgescu
Pe masura ce planul de pace inainteaza intre Washington, Kiev și Moscova, iar Ucraina intra tot mai vizibil pe traiector ...
-
Dan Cristian Popescu a dat in judecata BEM la Tribunalul Bucuresti pentru ca i-a respins candidatura ca independent la Primaria Capitalei
Candidatura independenta a lui Dan Cristian Popescu la Primaria Capitalei, respinsa luni de Biroul Electoral Municipal B ...
-
Ce pregătesc parlamentarii PNL pentru ascunderea informațiilor publice prin modificarea legii 544/2001
Un grup de șapte deputați PNL a depus la Senat un proiect de modificare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la in ...
-
Alexandru Nazare are verde de la Bruxelles: România intră pe o direcție de dezvoltare predictibilă. Deficitul e pe o pantă descendentă!
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susține ca noul raport al Comisiei Europene valideaza direcția Guvernului in mat ...
-
Ludovic Orban pleacă de la Cotroceni după doar o lună. Nicușor Dan a fost nemulțumit că acesta se erijase intr-un soi de "vicepresedinte" al României
Ludovic Orban pleaca de la Cotroceni dupa o decizie de comun acord cu președintele Nicușor Dan, potrivit unui anunț al A ...
-
Călin Georgescu, ironie pentru Nicușor Dan: Eu am scufundat Titanicul! Se apropie un uragan dezlănțuit, începe despăducherea
Calin Georgescu a ieșit marți din sediul Poliției Buftea, unde s-a prezentat pentru a semna controlul judiciar, și a fac ...
-
Dan Cristian Popescu: Bucureștiul care se leagă de Europa - reluarea Canalului Dunăre-București
"Bucureștiul are nevoie de proiecte mari, nu doar de carpeli marunte. Un oraș european adevarat are infrastructura care ...
-
UE ne cere taxe mai multe și mai mari! Comisia Europeană a revizuit în jos creșterea economică a României pe 2025 și 2026
Criza economica se simte din plin in Romania. Prețurile au crescut, consumul scade și din ce in ce mai mulți oameni se p ...
-
Bolojan continuă distrugerea României: Reacțiile primarilor după ce Bolojan a anunțat majorarea taxelor locale cu 70% - Va crește gradul de necoletare!
Taxele locale vor crește cu 70%, conform unei informari transmise de catre premierul Ilie Bolojan primarilor. Primul edi ...
-
Nicușor Dan: "Luăm bani de la sănătate și educație ca să-i ducem la Apărare ca să fim pregătiți să-i ajutăm pe alții. Teoretic e stupid, dar trebuie" VIDEO
Presedintele Nicușor Dan a facut o declaratie televizata care a lasat cu gura cascata multa lume. prin simplitate si ade ...
-
Guvernul limitează cumulul pensie-salariu la stat, dar nu pentru toată lumea. Pensionarii care rămân angajați la buget ar trebui să renunțe la 85% din pensie
Guvernul pregatește noi restricții pentru persoanele angajate la stat care au depașit varsta de pensionare, dar vor sa r ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu