Domnul Slow-motion... E foarte bine. Slava!
Postat la: 13.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Cazurile Bogos-Barbu-Bolojan și Isăilă-Berceanu-Moșteanu aveau ceva ciudat, un aer de improvizație și grabă. Păreau făcute cam pe genunchi și mai păreau că singurul scop al lor era să-i scoată imaculați pe beneficiarii finali: Bolojan, care a rezistat și n-a primit 1,5 milioane de euro ca să se întâlnească cu Bogos și să-i rezolve problemele, și Moșteanu, care a refuzat 1 milion de euro de nepătat și necruțător ce este.
În primul rând, Bogos nu a dat 1,5 milioane de euro și nici n-a încercat să-i dea, lui Bolojan și, probabil, nici lui Barbu. Afirmația că ar fi fost vorba despre 1,5 milioane de euro îi aparține lui Mihai Ponea, șeful DSVSA de care voia Bogos să scape. Faptul că suma asta este, cel mai probabil, o plăsmuire, nu îl exonerează pe Bogos de orice altceva a făcut în cazul ăsta. Dar mult vehiculata mită de 1,5 milioane de euro pentru premier sau cei din jurul lui nu prea există. Nu prea există dar dă bine și este nevoie de ea în comunicare.
Apoi, nici Moșteanu nu a refuzat vreo mită de 1 milion de euro, pentu că nu s-a ajuns până acolo unde să i se și propună mita asta. El, cel mult, a refuzat să se întâlnească cu mituitorul, dar mita nu a refuzat-o pentru că nu i-a fost oferită/propusă direct. Dar și aici era nevoie de vehicularea informației că moșteanu a refuzat banii. Mai și dă bine. Cazurile au răbufnit în spațiul public la mică distanță unul de altul, cu puține zile în urmă.
Și, ce să vezi, regele lentorii, Domnul Slow-motion, Nicușor Dan, președintele care se mișcă în reluare, a reacționat rapid, cu eficiență și celeritate: astăzi va anunța, printre altele, că va reintroduce corupția în strategia de securitate a țării. Cumva, cred că despre asta era și vorba. Probabil că procurorii ar fi așteptat în aceste două cazuri să se și întâmple ceva, să se miște niște bani, să poată face un flagrant, eventual. Dar au ieșit în pripă cu cele două cazuri ca să aibă domnul președinte suficiente motive pentru a reintroduce corupția pe lista amenințărilor la adresa securității României.
Și, evident, așa cum deja ne-a anunțat, domnul președinte antisistem dorește să reintroducă și SRI în lupta anticorupția, în anchetele penale, în interceptări și alte alea. Ne-a și zis ND: "În momentul de faţă există două tipuri de interceptări, pe siguranţă naţională şi unele făcute de Parchet. Astea vreau să fie foarte bine separate". Dar dacă revine corupția ca problemă de siguranță națională, SRI va intercepta iar politicieni și persoane incomode bănuite de corupție.
Mie mi se pare perfect. Și așa e plină țara de oameni cărora le e dor de era Băsescu. Iată că ea se întoarce în forță: criză economică și austeritate, SRI la loc în anchetele penale, anticorupția pe cai mari... E foarte bine. Slava!
Patrick Andre de Hillerin
-
